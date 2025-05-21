Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı 3 personel Alacak

TÜRKİYE

PETROLLERİ

ANONİM ORTAKLIĞI

TPAO ADIYAMAN - TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

3 YENİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, hidrokarbon kaynaklarımızın milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

Yürütülen yoğun faaliyetlerle birlikte yeni personel istihdamına ihtiyaç duyan TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü ile Trakya Bölge Müdürlüğü'ne 3 Önlisans mezunu yeni çalışan alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1. Yeni personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS ilgili Puan Türü ve belirlenen diğer şartlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

2. 3 Önlisans mezunu için başvurular, Ulusal düzeyde Türkiye İş Kurumunun ilgili İl/Şube

Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.trüzerinden 21-26.05.2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.

3. Yeni personel alımına ilişkin gerekli şartlar www.iskur.gov.trüzerinden yayınlanan ilanda yer almaktadır.

İlanen duyurulur.

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