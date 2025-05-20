Ana sayfaDaimi İşçi İlanlarıAna sayfaEski Hükümlü

Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 Eski Hükümlü İşçi Alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 Eski Hükümlü İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 3 haziran 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 20 Mayıs 2025 00:42, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 00:25
Yazdır
Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 Eski Hükümlü İşçi Alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY STATÜSÜNDE SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

1- 4857 sayılı iş Kanunu'nun 30'uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkür kanuna dayanılarak çıkarılan kamu kurum ve kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların işçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkez veya Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1 Eski Hükümlü / TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

2- Adaylar ilan metnine Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) esube.iskur.gov.tr ve www.ktu.edu.tr adresinden ulaşabilecektir,

3- Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) tarafından alınacaktır.

4- Müracaatlar 20.05.2025 - 26.05.2025 tarihleri arasında iŞKUR üzerinden yapılacaktır.

5- Noter Huzurunda kura çekilişi 03.06.2025 tarihinde saat 10.00'da KTU TV stüdyosunda gerçekleştirilip olup çekiliş canlı yayınlanacaktır Kura tarihi ve saatinde herhangi bir değişiklik olması halinde www.ktu.edu.tr internet adresinden duyuru yapılacak olup bu ilan tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6- İŞKUR tarafından gönderilen nihai listeler, noter kurası sonucu hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi, işe başlayacak adaylar için istenilen belgeler ve konuya ilişkin tüm duyurular https://www.ktu.edu.tr/ ve https://www.ktu.edu.tr/personel adreslerinden ayrıca duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7- Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Atamaya Yetkili Amirin olur işlemleri sonucunda belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin işe başlama işlemi geçersiz sayılacaktır.

8- İlanda belirtilen öğrenim durumu en az ilköğretim olup atanmaya hak kazananların göreve başlayışları yapılmış olsa dahi başvurunun son günü dahil alt öğrenim bitirdiği tespit edilenlerin ilişikleri kesilecektir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

TÜBİTAK, 2 personel alacak

TÜBİTAK, 2 personel alacak
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 21 İşçi Alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 21 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 Eski Hükümlü İşçi Alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 Eski Hükümlü İşçi Alacak