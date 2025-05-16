Kocaeli Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik "in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek üzere ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 16.05.2025 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı ve sözlü sınavla 1 (bir) adet Sözleşmeli Bilişim personeli alınacaktır.

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Başvuruda bulunacak adayların 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanı ile İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup yazılı ve sözlü sınavlara çağırılacak adayların belirlenmesinde; KPSSP3 puanının %70'i ile YDS veya denkliği kabul edilen yabancı Dil Sınav puanının %30'u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanını 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.

Genel ve özel şartları sağlayan, sınava katılma şartını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday yazılı ve sözlü sınavına çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

ARANILAN GENEL ŞARTLAR

a) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'ınci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2-Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

3-Son başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.

4-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

5-657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

6-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

Başvuru yapacak adaylarda Öğrenim ile ilgili aşağıdaki şartlar aranır.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.

Diğer hususlar,

e) Tam zamanlı personelin haftalık çalışma süresi kırk beş saattir. Günlük çalışma süresi, Devlet memurlarının çalışma süresinden az olmamak ve haftada en az bir, en fazla iki gün tatil olacak şekilde kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenir.

f) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleme imzalandıktan sonra İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması halinde ise sözleşme fesih edilecektir. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

ARANILAN ÖZEL ŞARTLAR

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - 2,0 Katına Kadar)

1- .Net Core ve Web Api, Asp.Net, MVC teknolojilerine bilgi sahibi olmalıdır.

2- Microsoft SQL Server ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda ve bilgi sahibi olmalıdır.

3- GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda bilgi olmalıdır.

4- HTML,CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojilerinden herhangi biri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1- Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler (E-Devletten QR kodunu içeren SGK hizmet Dökümü ya da kamu personeli için hizmet belgesi, Özel sektör tecrübeliler için yaptığı işin detaylı anlatıldığı imzalı kaşeli onaylı belge)

2- Son başvuru tarihi itibarıyla varsa İngilizce dilinde YDS/e-YDS'den veya bu sınavlara eşdeğerliği bulunan bir sınavdan puan almış olduğunu gösteren belge (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin 11 Mart 2025 tarihli "Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı" esas alınacaktır.)

3- Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranında "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan aday sorumludur.

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Adaylar, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren (16.05.2025-30.05.2025) 15 gün içinde e- Devlet Kapısı "Kocaeli Üniversitesi-Kariyer Kapısı İşe Alım" veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresi üzerinden başvurunun son günü saat 17:00'a kadar yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılamayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Üniversitemiz internet adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuruların incelenmesi sonucunda 2024 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere her pozisyon için sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday yazılı ve sözlü sınavına çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

SINAV KONULARI, ŞEKLİ, SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav konuları başvuru yapılan pozisyonun özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacak olup sınav yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır.

Yazılı sınav 23.06.2025 tarihinde saat 12:00 da, Sözlü sınav 23.06.2025 tarihinde saat 14:00'da Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü'nde yapılacaktır. (Kabaoğlu Mahallesi Umuttepe Merkez Yerleşkesi Rektörlük 41380 İzmit/KOCAELİ)

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yazılı ve Sözlü Sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak ve asıl aday sayısı kadar aday yedek ilan edilecektir. Asıl adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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