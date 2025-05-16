İMMİB Proje Uzmanı ve Destek Uzmanı Alım İlanı

İMMİB'te Proje Uzmanı Aranıyor

Kurumumuz, AB projeleri ve diğer uluslararası girişimlerin geliştirilmesi, koordinasyonu ve uygulanmasında görev alacak, deneyimli ve detaylara önem veren bir Proje Uzmanı arıyor. Başarılı aday, proje faaliyetlerinin stratejik ve operasyonel başarısının sağlanmasında kilit bir rol üstlenecek ve hem kurum içi ekiplerle hem de dış paydaşlarla yakın iş birliği içinde çalışacaktır.

İş Tanımı:

AB destekli ve diğer hibe projelerinin tasarımı, uygulanması ve izlenmesinde liderlik etmek ve katkı sağlamak

Derinlemesine araştırmalar yapmak, nitelikli raporlar, sunumlar ve politika belgeleri hazırlamak

Kurum içi birimler, proje ortakları ve hibe sağlayıcı kurumlarla etkili iletişim ve iş birliği sağlamak

Zaman çizelgeleri, çıktılar ve raporlama gerekliliklerini yönetmek; tüm faaliyetlerin proje hedeflerine ve fon kurallarına uygun şekilde yürütülmesini sağlamak

Proje teklifleri, bütçeler ve çalışma planlarının hazırlanmasını koordine etmek

İdari ve koordinasyon görevlerini doğruluk, süre ve mevzuatlara uygunluk temelinde yürütmek

Aranan Nitelikler:

4 yıllık bir üniversite programından mezun olmak

İleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak (yazılı ve sözlü)

AB projelerinde (başvuru, uygulama veya raporlama aşamalarında) kanıtlanabilir deneyime sahip olmak

Araştırma, analiz, bulgu sunumu ve rapor yazımı konularında güçlü bir geçmişe sahip olmak

Güçlü iletişim ve insan ilişkileri becerilerine sahip olmak

Düzenli, sistemli ve detay odaklı çalışabilmek

Seyahat engeli bulunmamak (gerektiğinde yurt içi/yurt dışı seyahat olabilir)

İstanbul'daki ofiste haftada 5 gün çalışmaya uygun olmak

Tercih Sebepleri:

Koordinasyon ve takip işlerinden keyif alıyorsanız

Araştırma yapmayı ve masa başı çalışmaları seviyorsanız

Çok kültürlü ve disiplinler arası ortamlarda çalışmaya yatkınsanız

Bu pozisyon tam size göre olabilir.

Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

4 yıllık bir üniversite programından mezun olmak

En az 4 yıl iş tecrübesine sahip olmak (SGK'dan alınacak belge ile kanıtlanmalıdır)

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli veya muaf olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak (süreleri dolmuş olsa bile)

Sürekli çalışmaya engel olacak herhangi bir fiziksel veya sağlık problemi bulunmamak

TİM, bağlı birlikler veya önceki iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II maddesi uyarınca işten çıkarılmamış olmak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak

Bu fırsat ilginizi çekiyorsa, özgeçmişinizi [email protected] adresine gönderin.

Pozisyon için yalnızca bir kişi alınacaktır. Uygun aday bulunması halinde ilan süresi dolmadan kapatılabilir.

İMMİB'te Proje Destek Uzmanı aranıyor

Proje geliştirme ve uygulama alanında görev alacak, öğrenmeye istekli, dinamik ve motivasyonu yüksek bir takım arkadaşı arıyoruz.

İş tanımı:

İstanbul'da ofis ortamında, tam zamanlı çalışma imkanı

Ulusal ve uluslararası projelerde, özellikle AB destekli projelerde yer alma ve proje faaliyetlerinin planlanması, koordinasyonu ve raporlanmasına destek sağlama

İç ve dış paydaşlarla açık ve profesyonel iletişim kurarak iş birliği içinde çalışma

İdari ve koordinasyon görevlerinde ekibe destek olma, detaylara ve son teslim tarihlerine dikkat etme

Aranan nitelikler:

4 yıllık üniversite programından mezun olmak

İngilizceye ileri derecede hakim olmak (yazılı ve sözlü)

AB projeleri konusunda temel bilgi sahibi olmak veya bu alanda deneyim kazanmak istemek

Araştırma, analiz, bulguları sunma ve rapor yazımı konularına ilgili olmak ve/veya bir miktar deneyim sahibi olmak

Güçlü iletişim ve insan ilişkileri becerisine sahip olmak

Disiplinli, detaylara önem veren ve düzenli çalışma alışkanlığına sahip olmak

Gerektiğinde yurt içi ve yurt dışı seyahat etmeye istekli olmak

İstanbul'daki ofiste haftada 5 gün tam zamanlı çalışmaya uygun olmak

Tercih sebepleri:

Koordinasyon ve takip işlerini seviyorsanız

Araştırma yapmaktan ve masa başı çalışmalardan hoşlanıyorsanız

Uluslararası projelerde kendinizi geliştirmek ve deneyim kazanmak istiyorsanız

Bu pozisyon size uygun olabilir.

Başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli veya muaf olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak (süresi dolmuş olsa bile)

Sürekli çalışmaya engel teşkil edecek fiziksel ya da sağlık problemi bulunmamak

TİM, bağlı birlikler veya önceki iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II maddesi uyarınca işten çıkarılmamış olmak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak

Bu fırsat ilginizi çekiyorsa, özgeçmişinizi en geç 26 Mayıs 2025 tarihine kadar [email protected] adresine gönderin.

Pozisyon, uygun aday bulunması durumunda ilan süresi dolmadan kapatılabilir.