Ana sayfaGenel İlanlarAna sayfaDaimi İşçi İlanlarıAna sayfaKPSS-A İlanları

İMMİB Proje Uzmanı ve Destek Uzmanı Alım İlanı

İMMİB Proje Uzmanı ve Destek Uzmanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2025

Kaynak : Memurlar.net
İlan Giriş : 16 Mayıs 2025 00:20, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 00:42
Yazdır
İMMİB Proje Uzmanı ve Destek Uzmanı Alım İlanı

İMMİB'te Proje Uzmanı Aranıyor

Kurumumuz, AB projeleri ve diğer uluslararası girişimlerin geliştirilmesi, koordinasyonu ve uygulanmasında görev alacak, deneyimli ve detaylara önem veren bir Proje Uzmanı arıyor. Başarılı aday, proje faaliyetlerinin stratejik ve operasyonel başarısının sağlanmasında kilit bir rol üstlenecek ve hem kurum içi ekiplerle hem de dış paydaşlarla yakın iş birliği içinde çalışacaktır.

İş Tanımı:

AB destekli ve diğer hibe projelerinin tasarımı, uygulanması ve izlenmesinde liderlik etmek ve katkı sağlamak

Derinlemesine araştırmalar yapmak, nitelikli raporlar, sunumlar ve politika belgeleri hazırlamak

Kurum içi birimler, proje ortakları ve hibe sağlayıcı kurumlarla etkili iletişim ve iş birliği sağlamak

Zaman çizelgeleri, çıktılar ve raporlama gerekliliklerini yönetmek; tüm faaliyetlerin proje hedeflerine ve fon kurallarına uygun şekilde yürütülmesini sağlamak

Proje teklifleri, bütçeler ve çalışma planlarının hazırlanmasını koordine etmek

İdari ve koordinasyon görevlerini doğruluk, süre ve mevzuatlara uygunluk temelinde yürütmek

Aranan Nitelikler:

4 yıllık bir üniversite programından mezun olmak

İleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak (yazılı ve sözlü)

AB projelerinde (başvuru, uygulama veya raporlama aşamalarında) kanıtlanabilir deneyime sahip olmak

Araştırma, analiz, bulgu sunumu ve rapor yazımı konularında güçlü bir geçmişe sahip olmak

Güçlü iletişim ve insan ilişkileri becerilerine sahip olmak

Düzenli, sistemli ve detay odaklı çalışabilmek

Seyahat engeli bulunmamak (gerektiğinde yurt içi/yurt dışı seyahat olabilir)

İstanbul'daki ofiste haftada 5 gün çalışmaya uygun olmak

Tercih Sebepleri:

Koordinasyon ve takip işlerinden keyif alıyorsanız

Araştırma yapmayı ve masa başı çalışmaları seviyorsanız

Çok kültürlü ve disiplinler arası ortamlarda çalışmaya yatkınsanız

Bu pozisyon tam size göre olabilir.

Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

4 yıllık bir üniversite programından mezun olmak

En az 4 yıl iş tecrübesine sahip olmak (SGK'dan alınacak belge ile kanıtlanmalıdır)

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli veya muaf olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak (süreleri dolmuş olsa bile)

Sürekli çalışmaya engel olacak herhangi bir fiziksel veya sağlık problemi bulunmamak

TİM, bağlı birlikler veya önceki iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II maddesi uyarınca işten çıkarılmamış olmak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak

Bu fırsat ilginizi çekiyorsa, özgeçmişinizi [email protected] adresine gönderin.

Pozisyon için yalnızca bir kişi alınacaktır. Uygun aday bulunması halinde ilan süresi dolmadan kapatılabilir.

İMMİB'te Proje Destek Uzmanı aranıyor

Proje geliştirme ve uygulama alanında görev alacak, öğrenmeye istekli, dinamik ve motivasyonu yüksek bir takım arkadaşı arıyoruz.

İş tanımı:

İstanbul'da ofis ortamında, tam zamanlı çalışma imkanı

Ulusal ve uluslararası projelerde, özellikle AB destekli projelerde yer alma ve proje faaliyetlerinin planlanması, koordinasyonu ve raporlanmasına destek sağlama

İç ve dış paydaşlarla açık ve profesyonel iletişim kurarak iş birliği içinde çalışma

İdari ve koordinasyon görevlerinde ekibe destek olma, detaylara ve son teslim tarihlerine dikkat etme

Aranan nitelikler:

4 yıllık üniversite programından mezun olmak

İngilizceye ileri derecede hakim olmak (yazılı ve sözlü)

AB projeleri konusunda temel bilgi sahibi olmak veya bu alanda deneyim kazanmak istemek

Araştırma, analiz, bulguları sunma ve rapor yazımı konularına ilgili olmak ve/veya bir miktar deneyim sahibi olmak

Güçlü iletişim ve insan ilişkileri becerisine sahip olmak

Disiplinli, detaylara önem veren ve düzenli çalışma alışkanlığına sahip olmak

Gerektiğinde yurt içi ve yurt dışı seyahat etmeye istekli olmak

İstanbul'daki ofiste haftada 5 gün tam zamanlı çalışmaya uygun olmak

Tercih sebepleri:

Koordinasyon ve takip işlerini seviyorsanız

Araştırma yapmaktan ve masa başı çalışmalardan hoşlanıyorsanız

Uluslararası projelerde kendinizi geliştirmek ve deneyim kazanmak istiyorsanız

Bu pozisyon size uygun olabilir.

Başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli veya muaf olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak (süresi dolmuş olsa bile)

Sürekli çalışmaya engel teşkil edecek fiziksel ya da sağlık problemi bulunmamak

TİM, bağlı birlikler veya önceki iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II maddesi uyarınca işten çıkarılmamış olmak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak

Bu fırsat ilginizi çekiyorsa, özgeçmişinizi en geç 26 Mayıs 2025 tarihine kadar [email protected] adresine gönderin.

Pozisyon, uygun aday bulunması durumunda ilan süresi dolmadan kapatılabilir.

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Altunhisar Belediyesi 1 memur alacak

Altunhisar Belediyesi 1 memur alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak
Kocaeli Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak

Kocaeli Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı