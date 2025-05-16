İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliği Proje Uzmanı Alım İlanı

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliği, Türkiye'de değişik bölgelerde faaliyet gösteren 14 İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden birisidir. İİB'nin temel amacı üye firmalarına faaliyet gösterdikleri sektörlerde sürdürülebilir ihracat artışı için destek olmaktır. Firmalarına insan kaynağı, finansal kaynak, fiziksel altyapı, iş ağı ve bilgi kaynağı sağlamak için İİB ortak girişimlerle çarpan etkileri yaratır.

İstanbul İhracatçı Birliklerine bağlı İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği bünyesinde yürütülmekte olan Turkish Animal Pro URGE (2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği) Projemiz için ilgili faaliyetlerin organizasyonu ve koordine edilmesine yönelik olarak aşağıdaki kriterleri sağlayan "Proje Uzmanı" arayışımız bulunmaktadır.

Pozisyon İçin Aradığımız Nitelikler:

. T. C. Vatandaşı olmak

. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkum olmamak

. En az 4 yıllık üniversite mezunu olmak

. Son 5 yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde (70) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip olmak (dil belgesi sunamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır)

. MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek (Word, Excel, Powerpoint)

. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak ya da en az 2 yıl tecilli olmak,

. Tercihen Proje Yönetimi konusunda deneyimli,

. Sistematik ve çözüm odaklı,

. Organizasyon düzenleme ve koordine etme deneyimine sahip,

. Araştırma, geliştirme, süreç iyileştirme konularında bilgi ve heves sahibi,

. İletişim ve İkna becerisi yüksek,

. İstanbul'da İkamet eden, edebilecek,

. Yurt içi ve yurt dışı seyahat problemi olmayan,

İşin Tanımı:

. URGE Projeleri kapsamında gerçekleştirilecek ihtiyaç analizi, eğitim danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti ve diğer faaliyetlerin hazırlanması ve uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,

. Projelerin yurt dışı pazarlama faaliyetlerinde (Ticaret Heyeti, Alım Heyeti, Fuar ziyareti vb. gibi uluslararası organizasyonlarda)etkin rol almak,

. Projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek, işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirmek üzere ön yazışmaları yapmak,

. Sektöre yön veren kurum kuruluş ve derneklerle düzenli ilişkiler kurmak, firmaların ve projenin hedeflerine ulaşması için sektörel ilişkiler geliştirmek,

. Proje kapsamında desteklenecek süreçler ile ilgili firmalara tam bilgilendirme sağlamak, destek kapsamında gereken sözleşme, dokuman, bilgi, belge vb. takip süreçlerini yürütmek, uygunluğunu kontrol etmek.

. Sektörü yakından takip ederek, firmaları etkileyebilecek yenilik ve trendleri araştırmak ve takip etmek, yerinde bağlantılar kurmak (yurt içi ve yurt dışı),

. Proje kapsamındaki ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla desteklerin onaylanması, bilgi, belge alışverişi vb. konularda etkin iletişim halinde bulunmak.

. Sektörün ihracat, tasarım ve tanıtımı için gereken işbirliği ortamını sağlamak,

. Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmasını ve projenin idari görev ve sorumluluklarını üstlenmek,

. Proje kapsamındaki Mal/Hizmet satın alımının birlik ve tebliğ satın alım prosedürlerine uygun olarak, ihtiyaçları karşılayacak en uygun şekilde yapmak ve ilgili ödeme ve beyan işlemlerini yürütmek.

. Bu çerçevede Genel Sekreterlikçe verilecek tüm görevleri yerine getirmek.

Tecrübe:

En az 2 yıl iş tecrübesi bulunmak

Eğitim Seviyesi:

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Mezun)

Askerlik Durumu:

Yapıldı veya en az iki yıl tecilli

Yabancı Dil:

İngilizce (ileri seviyede)

Başvuru sırasında sunulması gerekli belgeler:

- Türkçe özgeçmiş

- Diploma ya da Mezuniyet belgesi örneği

- YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri kabul gören yabancı dil belgesi

Mülakata çağrılan ve başarılı olan adaylardan ayrıca istenecek belgeler:

- Dilekçe (Görev başvurusu belirtilmeli, adres-iletişim bilgileri yer almalıdır

- Güncel özgeçmiş (CV)

- TCKN yazılı beyanı (T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim" ibaresinin yazılarak imzalanması gerekmektedir)

- İkametgah Belgesi

- Adli Sicil Kaydı Belgesi

- Çalışmaya engel sağlık sorunu olmadığına dair el yazısı ile yazılıp imzalanmış sağlık beyan

- Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği (e-devlet çıktısı kabul edilir, denkliği olanlar denklik belgesini de ibraz etmelidir

- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

- Yabancı dil Belgesi

- SGK Hizmet Dökümü ve Vergi Matrahı(Aynı yıl içinde gelir vergisi matrahı varsa)

- Başka kurum veya kuruluşta çalıştığına dair Hizmet Belgesi, referans mektupları

- Varsa bitirmiş olduğu kurslar ve sertifikalar

- Son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf

Başvuru yapacak adayların Güncel özgeçmiş (CV)'lerini en geç 13 Haziran 2025 mesai bitimine kadar (17:30)[email protected] göndermeleri rica olunur.

İletişim Bilgileri:

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Adres: Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi C Blk. No:3 Yenibosna / İstanul

Tel: 0212 454 07 78 - 0212 454 06 47 - 0212 454 05 88

E-Posta: [email protected]