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Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 29 mayıs 2025

Kaynak : Resmi Gazete
�lan Giri� : 15 Mayıs 2025 01:00, Son G�ncelleme : 15 Mayıs 2025 00:49
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Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda, Üniversitemize tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını iletmesi gerekmektedir. İlana başvurular https://www.sabanciuniv.edu/tr/ akademik-pozisyon-ilanlari web sayfasından alınacaktır. İstenen evraklar linkteki ilgili alanlara yüklenmelidir.

Öğretim Üyesi İlan Tarihleri

İlan Tarihi : 15.05.2025

İlana Son Başvuru Tarihi : 29.05.2025

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