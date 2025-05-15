Manisa Celal Bayar Üniversitesi 178 sözleşmeli personel alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ekli listede belirtilen pozisyonlarda toplam 178 (yüz yetmiş sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR (TÜM UNVANLARA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN)

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek smıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince yerleşmeye hak kazanıp müracaatta bulunan adaylar hakkında arşiv araştırması yaptırtılacak olup, arşiv araştırması sonucuna müteakip sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

3- Tüm unvanlara başvuracak adaylann ilamn son başvuru tarihi itibariyle 18 (on sekiz) yaşını doldurmuşolmalan gerekmektedir.

4- Adaylar sadece ilanda belirtilen tek bir nitelik kodu için başvuru yapabileceklerdir.Adayın birden fazla nitelik koduna başvuru yaptığınm tespiti halinde, her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.

5- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan "Aranılan Nitelikler" in ve genel şartların (mezuniyet, KPPS puam, yaş şartı, cinsiyet, istenen unvanlar için deneyim/sertifika şartı, vb.) tamamını taşıyor olmasıvc bunu belgelendirmelerigerekmektedir.

6- 2024 Yılı KPSS sınavına girmiş ve en az 60 (altmış) puan almış olmak.(Lisans mezunları için 2024 KPSS P3, Önlisans mezunları için 2024 KPSS P93, Ortaöğretim mezunlan için 2024 KPSS P94 puanı esas alınmaktadır. Adayların KPSS puan türünün, başvurulan unvanda ve nitelik kodunda aranan mezuniyet şartına uygun olması gerekmektedir. Örneğin, önlisans mezuniyeti istenen bir nitelik koduna başvuracak adayın 2024 KPSS puan türünün de önlisans düzeyinde olması gerekmektedir.) Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Tüm unvanlara başvuracak adayların, başvuracağı kadroya ilişkin hizmetleri ve kurumun vereceği benzeri diğer görevleri sürekli yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engeli bulunmamak.

9- Vazifesini yerine getirmeye engel olabilecek zihinsel ya da fiziksel herhangi bir engele sahip olmadığını kanıtlayan nitelikte bir sağlık belgesine sahip olmak. (Bu belge, adaylar yerleştikten sonra işe yerleşmeye hak kazanan adaylardan sağlık kurulu raporu şeklinde istenecektir.)

10- Tüm unvanlara başvuracak adayların, nöbet ya da vardiya usulü çalışmasına engel olabilecek bir durumu bulunmamak.

11- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlannca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

12- Deneyim şartı istenilen nitelik kodlarında istenilen deneyim sürelerine öğrenim sırasında görülen staj süreleri dahil değildir.

BAŞVURU SEKLİ VE BAŞVURUDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:

1) Başvurular, e-Devlet üzerinden "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden 15/05/2025 - 29/05/2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

2) İlan edilen başvuru yöntemi dışında, başka bir yöntem (şahsen, posta, e-posta vb.) ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan (nitelik kodlarından) sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona (nitelik koduna) başvuru yapanların başvurulan iptal edilecektir.

4) Sözleşmeli Personel Alım İlanına başvuran aday tarafından Kariyer Kapısındaki alanların doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Yanlış ve eksik yapılan başvurulardan kurumumuz sorumlu değildir. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

5) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını dikkatlice kontrol etmelidirler.

6) 2024 yılı KPSS sonuç belgesi e-Devlet Kapısı üzerinden otomatik olarak kaydedilecektir.

7) istenilen alanda diploma veya geçici mezuniyet belgesi e-Devlet Kapısından otomatik çekilecektir. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

8) Adayların; KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair diğer bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden otomatik çekilecek ve yüklenecektir. 9) Başvurulan nitelik kodunun aranılan nitelikler kısmında; mesleki deneyim belgesi, sertifika, ustalık-kalfalık belgesi, güvenlikler için özel güvenlik görevlisi kimlik kartı vb. belge şartı aranan unvana başvuracak adaylann, ilgili gerekli resmi belgelerini, kariyer kapısı üzerinden başvuru esnasında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Belgeler" alanına mutlaka yüklemesi gerekmektedir. Deneyim Belgesi yükleyecek adaylann, ilanda istenen süreyi ve deneyim istenen alanı karşılayacak şekilde; çalıştığı tarih aralığım ve hangi birimde hangi alanda çalıştığını gösterir çalıştığı kurumdan alacağı antendi ya da imzalı/kaşeli çalışma belgesini ve e-devlet üzerinden alabileceği barkodlu SGK Hizmet Dökümü belgesini yüklemesi gerekmektedir.

10) Yurt dışındaki öğrenim kurumlanndan mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adaylann, denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısı üzerinden yapacaklan başvuru esnasında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1) Atanmaya hak kazananlann asil/yedek sıralamasına ilişkin bilgilendirme başvurunun bitiminden itibaren en geç 15 iş günü içinde www.mcbu.edu.tradresinden ve https://isealimkariyerkapisi,cbiko.gov.tr/ adresinde yayınlanacaktır.

2) Her nitelik kodu belirtilen unvan için, ilan şartlarını eksiksiz taşıyan adaylar arasından; kontenjan sayısı kadar "asil"ve kontenjan sayısının 10 (on) katı kadar "yedek" adaybelirlenecektir. Asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek adaylar sırasıyla çağırılacaktır. Yedek adaya geçilmesi durumunda, yedek adaylar ve başvuru süresi Üniversitemiz www.mcbu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

3) Ataması yapılacak adayların işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgileri www.mcbu.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir.

4) Adaylar başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecektir, ilgililere yazılı ya da sözlü aynca bir tebligat yapılmayacaktır.

5) Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykın beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir, idare tarafından ödenmiş olan herhangi bir bedel var ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

6) "Destek Personeli" pozisyonuna başvuran adaylann, Yükseköğretim kuramlarında örgün öğretim öğrencisi olarak aktif kaydı bulunup bulunmadığı Üniversitemizce sistem üzerinden kontrol edilecektir. Örgün öğretim öğrencisi olarak aktif kaydı bulunduğu halde başvuruda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

7) ilanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NUN 4/B MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLECEK KADROLAR VE ARANILAN NİTELİKLER

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