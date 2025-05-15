Göç İdaresi Başkanlığı 40 uzman yardımcısı alacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından:

İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8'inci ve 9'uncu derecelerden toplam 40 (kırk) adet il göç uzman yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca giriş sınavı ile il göç uzman yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne yaptırılacaktır. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- En az 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

3- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2023 veya 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 (yirmi) katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

4- 01 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.

II- SINAV BAŞVURUSU

1- Giriş Sınavı başvuruları 15 Mayıs 2025 tarihi saat 10:00 ile 20 Mayıs 2025 tarihi saat 23:59 arasında e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden çevrimiçi yapılacak olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden mezuniyet bilgisi, KPSS puanı ve ikamet bilgileri alınacak olup, e-Devlet üzerinden erişilemeyen bilgiler beyan edilerek yüklenecektir.

3- Adayların giriş sınavının yazılı kısmına girmeye hak kazanıp kazanmadıkları her adayın kendi sonucunu görebileceği şekilde Başkanlığın (www.goc.gov.tr) internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara başka herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

4- Sınava girmeye hak kazanan adaylar 21-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 150,00 (yüz elli) TL sınav ücretini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbankası Ankara Anıt Şubesi TR83 0001 2009 4110 0044 0000 26 IBAN hesap numarasına açıklamalar kısmına adayın adı soyadı, T.C. kimlik numarası ve sınav adı (İl Göç Uzman Yardımcılığı Sınavı) belirtilerek yatıracaklardır.

5- Sınava girmeye hak kazanan ancak sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir. Sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

6- Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Eksik, yanlış ve/veya hatalı bilgiler yüzünden doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

III- YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

1- Giriş Sınavının yazılı bölümü 15 Haziran 2025 (pazar günü) tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınav, sabah saat 10:00'da başlayacaktır. Sınavın süresi 120 dakikadır.

2- Sınava başvuran adaylar için Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini 26-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://sem.asbu.edu.tr/ internet adresinden edinecektir.

3- Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, sınava giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

IV- YAZILI SINAVIN KONULARI

1- Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının %80'i lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, % 20'si Başkanlığın görev alanına ait temel bilgilerden oluşmaktadır.

2- Giriş sınavının yazılı bölümü test usulünde gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır:

A- Başkanlığın görev alanına ilişkin sınav konuları;

Yabancılar hukuku, 04.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri)

B- Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları;

Mikro ve makro iktisat, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar, kamu maliyesi, maliye politikası, anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku (genel hükümler), medeni hukuk (başlangıç-kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler), uluslararası hukuk, insan hakları, yönetim bilimi, siyaset bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar.

V-YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavın değerlendirilmesi; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 80 (seksen) puan, Başkanlığın görev alanına ait temel bilgiler 20 (yirmi) puan olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır.

Yazılı sınav sonucunda 70 (yetmiş) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Adaylar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati Başkanlığımız (www.goc.gov.tr) internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

VI- YAZILI SINAVIN DUYURULMASI VE İTİRAZ

Yazılı sınav sonuçları Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://sem.asbu.edu.tr/ internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara başka herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

Yazılı sınav sorularına ve uygulanmasına ilişkin itirazlar sınavın yapılmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine yapılacaktır. Üniversite bu itirazları kendisine tebliğinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde inceleyip sonuçlandırarak adaylara bildirecektir.

Adaylar, soru ve sonuçlarına ilişkin itiraz başvurularını Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbankası Ankara Anıt Şubesi TR83 0001 2009 4110 0044 0000 26 IBAN hesap numarasına itiraz edilen her beş soru için 250,00 (iki yüz) TL, sonuç için ise 50,00 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu, itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine yapacaklardır.

İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. Kimlik numarası, imzası, adresinin bulunmadığı ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII- SÖZLÜ SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almaları gerekmektedir.

VIII-GİRİŞ SINAVI SONUCU

Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az 70 (yetmiş) puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısını geçmemek üzere, Komisyonca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

Giriş Sınavı sonuçları her adayın kendi sonucunu görebileceği şekilde Başkanlığın (www.goc.gov.tr) internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara başka herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde Göç İdaresi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla 5 (beş) gün içinde incelenerek itiraz sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir.

Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Başkanlığın (www.goc.gov.tr) internet adresinden yapılacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres : Göç İdaresi Başkanlığı

Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No: 4, 06200 Yenimahalle/ANKARA

Tel : 0312 422 08 27

Faks : 0312 422 09 00

Adres : Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlük Binası

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Hükümet Meydanı No:2 06050 Ulus Altındağ/ANKARA

Tel : 0312 596 45 15

E-posta : [email protected]

İlan olunur.

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