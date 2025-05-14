Orman Genel Müdürlüğü 69 İşçi Alacak

Orman Genel Müdürlüğünden:

İŞÇİ ALIM İLANI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Orman İşçisi pozisyonunda 5, Dozer Operatörü pozisyonunda 31, Greyder Operatörü pozisyonunda 26 ve Traktör Operatörü pozisyonunda 1 olmak üzere 63 adet geçici işçi ile Otomotiv Şasi ve İskelet İşçisi pozisyonunda 6 adet daimi işçi olmak üzere toplamda 69 işçi personel alımı yapılacaktır.

Açık iş ilanları 15-20/05/2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacaklardır.

Orman İşçisi, Dozer Operatörü, Greyder Operatörü, Traktör Operatörü ve Otomotiv Şasi ve İskelet İşçisi unvanlarına başvuran adaylar arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır.

Bu adaylar için kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır. Aday işçilerin idaremizde uygulanan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi dört ay olarak uygulanacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4. Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

7. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

8. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

10. Açık iş ilan sayısının 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecek olup, kura tarihi ve yeri vb. tüm bilgilendirmeler ilgili Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlanacaktır.

ORMAN İŞÇİSİ ÖZEL ŞARTLAR (GEÇİCİ İŞÇİ)

1. En az ilköğretim mezunu en fazla ortaöğretim mezunu olmak,

2.Cinsiyeti erkek olmak,

3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 25 yaşını doldurmamış olmak,

4. Bölge Müdürlüklerince ilan edilecek uygulamalı sınav tarihinde; en az 1.67 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

5. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir).

DOZER OPERATÖRÜ ÖZEL ŞARTLAR (GEÇİCİ İŞÇİ)

1. En az ilköğretim mezunu en fazla önlisans mezunu olmak,

2. İlan tarihi itibariyle en az 1 yıllık Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Dozer Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak,

3. Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik Raporu alabilecek durumda olmak,

4. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 40 yaşını doldurmamış olmak,

5. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir).

GREYDER OPERATÖRÜ ÖZEL ŞARTLAR (GEÇİCİ İŞÇİ)

1. En az ilköğretim mezunu en fazla önlisans mezunu olmak,

2. İlan tarihi itibariyle en az 1 yıllık Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Greyder Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak,

3. Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik Raporu alabilecek durumda olmak,

4. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 40 yaşını doldurmamış olmak,

5. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir).

TRAKTÖR OPERATÖRÜ ÖZEL ŞARTLAR (GEÇİCİ İŞÇİ)

1. En az ilköğretim mezunu en fazla önlisans mezunu olmak,

2. Başvurunun ilk günü itibarıyla "F" Sınıfı veya "F" sınıfını kapsayan Sürücü Belgesine sahibi olmak,

3. Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik Raporu alabilecek durumda olmak,

4. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak,

5. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir).

OTOMOTİV ŞASİ VE İSKELET İŞÇİSİ ÖZEL ŞARTLAR (DAİMİ İŞÇİ)

1. En az ilköğretim mezunu en fazla ortaöğretim mezunu olmak,

2. Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının;

a) Motorlu Araçlar Teknolojisi alanının Otomotiv Gövde dalından mezun olmak,

Veya

b) Motorlu Araçlar Teknolojisi alanının Otomotiv Gövdeciliği dalında Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi birine sahip olmak,

Veya

c) 11UMS0116-4 Otomotiv Gövde Onarımcısı (Seviye 4),

11UMS0116-5 Otomotiv Gövde Onarımcısı (Seviye 5),

Mesleki Yeterlilik Belgelerinden herhangi birine sahip olmak.

3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 40 yaşını doldurmamış olmak,

4. En az "B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

5. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir).

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