Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince aşağıda ünvanı, nitelikleri ve sayısı belirtilen

kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 13.05.2025

Son Başvuru Tarihi : 27.05.2025

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulma Tarihi : 30.05.2025

Giriş Sınavı Tarihi : 11.06.2025

Sonuç Açıklama Tarihi : 13.06.2025

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

İSTENİLEN BELGELER :

- Başvuru Formu ve Dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

- ALES Belgesi (Sonuç belgesi kontrol kodu olan internet çıktısı)

- Yabancı Dil Belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)

- Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Barkodlu e-devlet çıktısı) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması ve başvuru evraklarına eklenmesi gerekir)

- Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Barkodlu e-devlet çıktısı) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması ve başvuru evraklarına eklenmesi gerekir)

- Tezli Yüksek Lisans/Doktora Öğrenci Belgesi ve Transkript (Halen yapılan yüksek lisans/doktora eğitimi ile ilgili öğrenci belgesinin ve transkriptin barkodlu e- devlet çıktısı, aslı veya onaylı sureti) (İlgili anabilim dalında yüksek lisans/doktora yapıyor olmak şartı istenilen ilanlarda, öğrenci belgesinde anabilim dalı yazmayanlar için ayrıca Enstitü Müdürlüklerinden eğitim yaptığı anabilim dalı ve danışmanının da belirtildiği ıslak imzalı/elektronik yazıyı ibraz etmeleri gerekmektedir.) (Sadece Araştırma Görevlisi Kadrosuna Başvuranlar İçin)

- Varsa yasal azami eğitim süresinin uzatıldığını gösterir belgeler (Sadece Araştırma Görevlisi Kadrosuna Başvuranlar İçin)

- Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi (Bakaya durumda olmamak) (Barkodlu e-devlet çıktısı)

- Hafızlık Belgesi (Sadece 2025-1-01 nolu ilan için)

- Hizmet Belgesi (Devlet memuru olarak çalışmış veya halen çalışmakta olanlardan istenecektir.) (Onaylı veya e-devletten alınan barkodlu HİTAP hizmet döküm belgesi)

- Özgeçmiş

- Nüfus Cüzdan Sureti (önyüz)

- Fotoğraf (1 adet)

- Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

- Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

Genel Şartlar (İlgili Yönetmelik Gereğince) :

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel Şartlar (İlgili Yönetmelik Gereğince) :

1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2. Devlet Yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

3. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

4. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

5. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet :

1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, ilgili yönetmeliğin 7 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda, uluslararası anlaşmalarla kurulan üniversitelerde Almanca ve Fransızca öğretimi için istihdam edilecek Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki şartlardan aşağı olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenecek ilgili yabancı dili öğretme bilgi ve yetkinliğine sahip öğretim görevlisi adaylarında merkezi sınav şartı aranmaz.

2. Meslek yüksekokullarının, ilgili yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Açıklamalar :

1. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyor olmak.

2. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda adayların azami lisansüstü eğitim süresini aşmamış olması gerekir. Yasal eğitim süresi uzatılanlar, uzatılma nedenlerini gösterir belgelerini ibraz edeceklerdir.

3. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun uyarınca 50/d statüsünde yapılacaktır.

4. Araştırma görevlisi kadrosunu kazanan adayların yasal öğrenim süresi içerisinde mezun olma durumu hariç ilanda belirtilen lisansüstü eğitim alanında kayıt sildirmeleri veya tezli yüksek lisans mezunu olduktan sonra doktorada başka bir alana kayıt yaptırmaları halinde atamaları yapılmaz. Araştırma görevlisi kadrosuna yasal sebepler hariç olmak üzere (askerlik, doğum, hastalık vb.) lisansüstü eğitim kayıtlarını dondurmuş şekilde müracaat eden adayların başvuruları dikkate alınmaz.

5. Adaylar aynı başvuru takvimi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilirler, birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Hangi kadroya başvurduklarını dilekçede belirtmelidirler. (ilan no ile)

6. Başvurular, ilan metninde belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta ile yanlışlıkla farklı birimlere yapılan başvurulardan başvuru sahibi sorumludur.

7. Eksik ve imzasız - onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvurular son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşmalıdır.

8. Onaylanması gereken belgelerde onaylayanın adı soyadı, ünvanı, mühür olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı, onaylama tarihinin güncel olması gerekir.

9. İlanın her aşamasında kadronun iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.

10. Ön Değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları, http://personel.gop.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

11. İdari izin nedeniyle sınav takviminin güncellenmesi halinde http://personel.gop.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

4984/1-1