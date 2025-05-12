Çukurova Üniversitesi 17 İşçi Alacak

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI (ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY- ENGELLİ )

Üniversitemiz hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 7 Eski Hükümlü/TMY ve 10 Engelli olmak üzere toplam 17 sürekli işçi alımı yapılacaktır.

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Şartları taşıyan adayların, 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında başvurularını Adana İŞ-KUR İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-Genel Şartlar:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2. İlana son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

3. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan kapsamında başvuru yapacak adaylar için; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralandığını sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını komutanlık yazısı ile belgelendirmek.

4. Eski hükümlü kapsamında başvuru yapacak adaylar için; "affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlar" kapsamında olduğunu eski hükümlü belgesi ile belgelendirmek.

5. Engelli pozisyonuna başvuracak adayların Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

6. Engellilerin, Engellilik ölçütü, sınıflandırılması ve engellilere verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporuyla durumlarını belgelendirmeleri.

7. Engelliler için, Değerlendirme Puanı=EKPSS * (% 70) + Mülakat * (%30)

8. Eski Hükümlüler için, Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden, genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecek alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

9. Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması halinde ilan nitelikleri mezuniyet sınırlaması dahilinde daha üst öğrenim bitirmiş olan adaya, mezuniyetlerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sırası belirlenecektir.

10. Sözlü Sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle bildirim yapılacaktır.

11. Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

12. Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

13. Kamu haklarından mahrum olmamak.

14. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.

15. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapılmış, tecilli veya muaf olmak).

16. İlana son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

17. Eski Hükümlüler için, KPSS P93 Ön Lisans Sınavına girmiş olmak.

18. Engelliler için, EKPSS'ye girmiş olmak.

19. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı almamış olmak.

20. Mülakat günü, saati, yeri ve mülakata katılmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

21. Atanmaya hak kazanan adayların listesi ve işe başlatılmak üzere istenilen belgeler, Üniversitemiz internet sitesinde yayımlanacak olup, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (Beş) iş günü içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

22. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.

23. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

24. Alınacak işçilerin deneme süresi 2 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

25. Eski Hükümlüler için, adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır.

26. Eski Hükümlüler için, Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını ''Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalısabilir'' olduğunu belgelemek şartı aranır.

27. Atanmaya hak kazananlar hakkında 7315 Sayılı ''Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'' gereği Arşiv Araştırması yapılacaktır.

28. Diğer hususlarda ilgili mevzuat ve yönetmeliklere göre hareket edilir.

BİLGİ İÇİN:

Personel Daire Başkanlığı ..0 322 338 60 84 / 2688

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