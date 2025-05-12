Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Alanya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümüne, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği çerçevesinde Öğretim Üyesi istihdam edilecektir.

Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan İstenen Evraklar

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

2.Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (https://hr.alanyauniversity.edu.tr/tr/akademik-personel adresinde mevcut),

3.Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf, adli sicil kaydı, noterden tasdikli veya e-Devletten barkodlu alınan lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi (Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dijital ortamda ve basılı 1 takım dosya,

4.Üniversitemiz https://hr.alanyauniversity.edu.tr/tr/akademik-personel sayfasında yayımlanan değerlendirme ölçütleri formunun aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış hali ile birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 12.05.2025

Son Başvuru Tarihi : 27.05.2025

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.