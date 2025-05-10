Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Geçici 1500 İşçi Alacak

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

-DUYURU-

Teşekkülümüz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımıza 931 mevsimlik beden işçisi (tahmil-tahliye), 405 Meslek Lisesi ve dengi okul mezunu ile MYO Mezunu teknik kariyerli mevsimlik işçi, MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunu 60 çay eksperi, Rize ili Ambarlık Çay Fabrikasına 50 engelli ve 30 eski hükümlü mevsimlik işçi, Trabzon ili Karaca Çay Fabrikasına 10 engelli ve 6 eski hükümlü mevsimlik işçi, Artvin ili Muratlı Çay Fabrikasına 6 engelli ve 2 eski hükümlü mevsimlik işçi; noter kurası ile işe (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) alınacaktır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesine göre işçi olarak alınacaklardan;

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarına Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinden Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

ç) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartlan taşımak, şartları aranır.

3- Geçici işçi alımlarında, hizmetin gerektirdiği hallerde kamu kurum ve kuruluşlarının talebi halinde, işçi olarak alınacakların 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında son başvuru tarihinden önceki altı aya kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olması şartı aranabilir. Bu fıkranın uygulanmasında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler ve isteğe bağlı sigortalılar, aranması halinde bu şarttan muaf tutulur. Buna ilişkin kontrol işçi alimini yapacak kamu kurum ve kuruluşu tarafından yapılır.

Yukarıda anılan genel şartlarla birlikte,

A- İş başvurusunda bulunacak mevsimlik çay eksperiadaylarının;

1- 18-50 yaş aralığında,

2- MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi bölümü mezunu,

3- 2024 KPSS Ön lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olması,

4- Başvuruda bulunacak işçi adayları ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde

01.01.2025 tarihi dahil 31.03.2025 dahil tarihleri arasında 90 şartı aranacaktır.

B- İş başvurusunda bulunacak mevsimlik teknik kariyerli İşçi adaylarının;

1 - 18-50 yaş aralığında,

2- Meslek Lisesi- Teknik Lise ve Meslek Yüksek Okullarının ilgili bölümlerinden mezun Olması (Ek-2)

3- Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin il ve ilçesinde ikamet etme.

4- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması.

5- Başvuruda bulunacak işçi adayları ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde 01.01.2025 tarihi dahil 31.03.2025 dahil tarihleri arasında 90 gün sigortalı çalışan olmamak şartı aranacaktır.

C- İş başvurusunda bulunacak mevsimlik beden isçisi (tahmil-tahliye)adaylarının;

1 - 18-50 yaş aralığında,

2- Erkek,

3- En az İlkokul mezunu,

4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme (Rize ili için ilçe bazlı)

5- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması.

6- Başvuruda bulunacak işçi adayları ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde 01.01.2025 tarihi dahil 31.03.2025 dahil tarihleri arasında 90 gün sigortalı çalışan olmamak şartı aranacaktır.

D- iş başvurusunda bulunacak mevsimlik engelli ve eski hükümlü işçiadaylarının;

1 - En az İlkokul mezunu,

2- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme, Şartlarını taşımaları gerekmektedir.

3- Başvuruda bulunacak işçi adayları ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde 01.01.2025 tarihi dahil 31.03.2025 dahil tarihleri arasında 90 gün sigortalı çalışan olmamak şartı aranacaktır.

Adayların, başvuru işlemlerini tamamlamadan önce iş bu ilan metninde belirtilen açıklamalar ve başvuru şartlarını dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu ilanda belirtilen şartları taşımayanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine ait olacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.

Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla Teşekkülümüz merkez ve taşra teşkilatında işçi olarak görev yapanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Başvuru yapmaları halinde noter kurasında isimleri çıksa dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.

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işe girmek isteyen işçi adayları 09.05.2025 - 13.05.2025 tarihleri arası İş Kurum İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden edebileceklerdir. İşçi adayları ikamet ettikleri İl ve ilçe için bildirilen işyerierimizd^sade biri için iş başvurusu yapacaktır.

MYO Çay Eksperliği ile Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunu mevsimlik çay eksperi alımı; Rize ili için Ambarlık Çay Fabrikasına, Trabzon ili için Karaca Çay Fabrikasına, Artvin ili için Muratlı Çay Fabrikasına ilana çıkılarak alınacaktır. İlgili işçi adaylarının başvuruları alındıktan sonra başvuru yaptığı ilindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacaktır.

Meslek Lisesi- Teknik Lise ve Meslek Yüksek Okullarının ilgili bölüm mezunu teknik kariyerli mevsimlik işçilerin alımı Rize ili için Ambarlık Çay Fabrikasına, Trabzon ili için Karaca Çay Fabrikasına, Artvin ili için Arhavi Çay Fabrikasına, Giresun ili için Tirebolu Çay Fabrikasında ilana çıkılarak alınacaktır. İlgili işçi adaylarının başvurulan alındıktan sonra başvuru yaptığı ilindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacaktır.

Mevsimlik engelli ve eski hükümlü işçi başvuruları; Rize İli için Ambarlık Çay fabrikasında, Trabzon İli için Karaca Çay Fabrikasında, Artvin İli için Muratlı Çay Fabrikasında ilana çıkılarak alınacaktır. İlgili işçi adaylarının başvuruları alındıktan sonra başvuru yaptığı ilindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacaktır.

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak mevsimlik işçiler, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 09.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir.

İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2025 yılı yaş çay kampanyası içerisinde işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin verine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.

Teşekkülümüzün Kamu Kuruluşu olması nedeniyle işe alacağı işçileri İş Kurumu İl Müdürlüklerinden almasında yasal zorunluluk bulunduğundan gerek Genel Müdürlüğümüze ve gerekse ünitelerimize verilen iş başvuru dilekçeleri geçerli değildir.

Bir işçi adayı ikametinin bulunduğu İl veya ilçeye bağlı bir üniteye başvuruda bulunacak, birden çok üniteye başvurdukları tespit edilenler veya ikamet ettiği il ve ilçe dışındaki bir işyerimize başvuruda bulunanlar ile ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde sigortalılık şartlarını taşımayanların işlemlerinin tümü iptal edilecek ve işe giriş kurasına alınmayacak, kuraya girip kurada ismi çıksa dahi yukarıda belirtilen şartları taşımadıkları sonradan da olsa belirlenenlerin işlemleri iptal edilecek ve yerlerine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre atama yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur. 09.05.2025

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