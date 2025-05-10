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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kaynak : Resmi Gazete
�lan Giri� : 10 Mayıs 2025 00:40, Son G�ncelleme : 10 Mayıs 2025 00:18
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 Sayılı Kanun'un 31. ve 33. maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alacaktır.

Adayların 10/05/2025 - 24/05/2025 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

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