Sahil Güvenlik Komutanlığı 49 sözleşmeli personel alacak

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

ANKARA

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

2025 YILI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BAŞVURU TARİHLERİ : (12-21 MAYIS 2025)

Bu kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında sözleşmeli personel olmak için başvuru yapacak/yapan adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL BAŞKANLIĞI

MAYIS 2025

(PARA İLE SATILAMAZ.)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

2025 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

ALIMI SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU

KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR. BU DURUMDA İZLENECEK YOL SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENİR VE KAMUOYUNA İNTERNET ARACILIĞI İLE DUYURULUR.

3. ALIM SÜRECİNDE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME İNTERNET ÜZERİNDE www.sg.gov.tr ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

1. Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen toplam 49 adet tam zamanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına alım yapılacaktır.

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3. GENEL BİLGİLER

a. Temin süreci; başvuru, kayıt kabul, mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

b. Başvurular sırasında yalnız bir unvan ve il tercih edilecek, birden fazla unvan ve il için tercihte bulunulmayacaktır.

c. Sertifikayla başvuruda bulunan adayların Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) onaylı belgeleri kabul edilecektir.

ç. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

4. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE NİTELİKLER:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen şartlara sahip olmak.

b. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.

c. Alım yapılacak pozisyon unvanının hizasındaki yıla ait puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.

ç. Yapılacak başvurularda;

(1) Ön lisans mezunları için 2024 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93,

(2) Lise mezunları için 2024 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94, puan türü kullanılacaktır.

d. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (21 Mayıs 2007 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2025 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).

e. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görevlerde çalışmamış olmak, çalışmış ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 97. maddesinde belirtilen süreleri doldurmuş olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak.

f. Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapacağı tarih itibariyle sözleşme fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak (Bkz. 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek Madde-1).

g. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

ğ. İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

h. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

ı. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak.

NOT: Başvuruda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki

sorumluluklardan adaylar sorumludur. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları (ataması yapılmış olsa dahi) hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.

5. BAŞVURU ESASLARI:

a. Başvurular, 12-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında sadece

https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusuinternet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylarawww.sg.gov.tradresi üzerinden ilan edilecektir.

b. Başvurular; 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 14:00'te başlayıp,

21 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 14:00'te sona erecektir.

c. Adaylardan, 2'nci maddede yer alan tabloda bazı pozisyon unvanları için ilave belge yüklenmesi talep edilebilir. Adaylar bu belgelerini de sisteme okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek yükleyeceklerdir. Okunaksız olarak (bulanık/uzak/kırışık/eksik görünen vb.) sisteme yüklenen belge değerlendirmeye alınamayacak ve bu hususta sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.

ç. Diplomalarında başvuru yapacakları unvana yönelik istenen kaynak bölümlerin tam isimleri yazmayan, ancak istenen bölümle mezun olduğu bölümün denk olduğunu değerlendiren lise ve ön lisans mezunu adaylar

ile yurt dışında öğrenim görmüş adaylar; ilgili kurumlardan alacakları denklik/eşdeğerlilik belgesini de sisteme yükleyecektir.

d. Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına başvuran ancak çeşitli nedenlerle başvurusu kabul edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adayların bu kılavuz esaslarına göre yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

e. Şehit, vazife malulü ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkezi sınav (KPSS) puanına aldığı puanın (belirlenen taban puanı almış olmak şartıyla) %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınır. Bu belge sisteme yüklenecektir.

f. Başvuruları uygun görülen adaylar arasından, merkezi sınav notuna göre en yüksek puan alandan başlamak üzere alım yapılacak miktarın 15 katı kadarı aday mülakat sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Mülakat sınavına çağırılacak aday listeleriwww.sg.gov.trinternet adresinde adaylara ilan edilecek ve tebliğ niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır.

g. Sınavlarda başarılı olan adaylar; 11.11.2016 tarihli ve 9431 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ne göre "Sahil Güvenlik Komutanlığında Sözleşmeli Personel Olur." kararlı sağlık raporu almak üzere ilgili tam teşekküllü hastanelere sevk edileceklerdir. (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen olumsuz ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve ilgili hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.) İlgili hastanelerden "Sahil Güvenlik Komutanlığında Sözleşmeli Personel Adayı Olur." kararlı sağlık raporu alan adayların, haklarında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri başlatılacaktır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır.

ğ. Bu ilan metninde yer alan hususlar, kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

6. MÜLAKAT SINAVI TARİHLERİ, SINAV YERİ VE MÜLAKAT SINAVI SONUÇLARI:

Mülakat sınavı tarihleri, mülakat sınavı yeri ve zamanı ile mülakat sınavı sonuçları adaylarawww.sg.gov.trinternet adresinden ilan edilecek ve tebliğ niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

7. GENEL DEĞERLENDİRME VE SIRALAMA

(a) Mülakat sınavında adaylar;

(1) Mesleki Bilgi Düzeyi

(2) Genel Görünüm

(3) Kendisinden İstenileni Kavrama Yeteneği

(4) Özgüveni

(5) Beden Dilini Kullanma Becerisi

(6) Kendini İfade Etme Yeteneği,

vb. hususlarda değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

(b) Mülakat sınavında 100 puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılacaklardır.

(c) Genel değerlendirme puanı; adayın KPSS notu ve mülakat sınav notunun aritmetik ortalamasıdır.

8. BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ TAKVİM:

Başvuru Başlangıcı : 12 Mayıs 2025 Saat 14:00

Başvuru Bitişi : 21 Mayıs 2025 Saat 14:00

TÜM ADAYLARIN BU İLANI EKSİKSİZ VE GÜNCEL OLARAK GÖREBİLMELERİ İÇİN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININwww.sg.gov.trİNTERNET ADRESİNİ ZİYARET ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.