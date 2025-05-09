Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin" ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İlan Tarihi : O9.OS.2O25

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BAŞVURU EVRAKLARI

. İmzalı başvuru dilekçesi (ıslak veya e-imza)

. YÖK formatlı özgeçmiş,

. Nüfus cüzdan fotokopisi,

. 2 adet fotoğraf,

. Lisans/Lisansüstü diploma/öğrenci belgesi onaylı örnekleri veya geçici mezuniyet belgesi (Diploma yurt dışından alınmış ise YÖK Denklik Belgesi)

. Lisans/Lisansüstü eğitimlerine ait resmi not döküm belgeleri aslı veya onaylı örneği (Transcript),

. 2 adet Referans Mektubu,

. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı belgesi (ALES),

. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,

. İlgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

BAŞVURU ŞEKLİ & BİLGİLENDİRME

. Başvurular şahsen veya posta yolu ile ilgili Akademik Birime yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar tarafımıza ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU ADRESİ

Işık Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Büyükdere Caddesi No: 194 34398 Maslak/İstanbul

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