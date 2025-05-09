Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 9 sözleşmeli personel alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8'inci maddesi uyarınca, 2023 veya 2024 yılında yapılan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 9 (Dokuz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

1- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, b) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer hususları kabul etmek,

f) Askerlik çağına gelmiş adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

- Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

- Gruplara ilişkin ücret cetvelleri, "POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU " kısmında belirtilmiştir.

1- SİSTEM UZMANI (1 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

1.Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde, sistem yönetimi alanında en az 5 (beş) yıl sistem uzmanı/yöneticisi olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

2.Microsoft/Linux işletim sistemleri ve türevlerinde kurulum, optimizasyon, yönetim, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kurtarma, kapasite planlama, log inceleme, güvenlik(sıkılaştırma) ve bakımı konularında tecrübe sahibi olmak,

3.Microsoft Active Directory, Microsoft SCCM, DNS, DHCP, File Server, Failover Cluster ve Certificate Authority konularında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

4.Microsoft Exchange 2016 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

5. Linux sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (puppet, ansible, zabbix vb.) kurulum, yapılandırma, izleme ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6.Linux işletim sistemi için ileri derecede betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmak,

7.Açık kaynak kodlu sunucu sanallaştırma platformları (Proxmox, oVirt, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

8.Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemleri ve Yazılımları kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9.Konteyner mimarisi (Docker, Kubernetes, OpenShift vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. DevOps ve CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

11. Uygulama sunucuları (Apache, NGINX, WildFly IIS Vb.) kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. VMware sunucu sanallaştırma ortamı kurulum, konfigürasyon, yönetim ve bakımı konularında tecrübe sahibi olmak,

13. Veri Merkezinde konumlandırılacak, bilişim(sunucu, disk ünitesi, yedekleme sistemi, güvenlik duvarı, yük dengeleme cihazı, SAN switch vb.) ve altyapı ürünleri( kabinet, iklimlendirme, yangın algılama ve söndürme, enerji vb.) konusunda kurulum, yönetim ve dizayn etme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14. Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

15. Load Balancer (Yük Dengeleme) mimarisi konusunda bilgi sahibi olmak,

16. Veri yedekleme yazılımlarının yönetimi ile yedekleme ve yedekten geri dönme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

17. İş sürekliliği ve felaket kurtarma konularında bilgi sahibi olmak,

2- KIDEMLİ JAVA YAZILIM UZMANI (1 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

1.Java programlama diliyle yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

2.Çok katmanlı uygulama mimarileri, JEE ve ORM (Hibernate, JPA), Spring(Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3.Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4.Entegre geliştirme ortamları (IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans, vb.), raporlama yazılımları (Jasper Reports vb.) ile yazılım geliştirme ve test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5.Web servis geliştirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6.SOA, JAAS, JPA-2, JasperReport, JUnit, Maven, Gradle, Git konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7.PostgreSQL ve Oracle ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, sorgu performanslarının iyileştirilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8.HTML5, CSS3, Javascript teknolojileri gibi web teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9.Angular veya React frameworklerinden en az birinde detaylı bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Tomcat, Wildfly, Nginx uygulama sunucularının yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Kuyruklama mekanizmalarının (RabbitMQ, Kafka vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

12. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, Memcached vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13. Devops, CI/CD (Nexus, Jenkins, Gitlab, vb.) süreçleri, konteyner mimarisi, kubernetes, docker hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14. Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

15. Mikro servis mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,

16. Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri (OAuth2, Single Sign-On, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

17. Sistemlerin izlenmesi, çalışan yazılıma uygun izleme yöntemlerinin geliştirilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

18. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında detaylı bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3- KIDEMLİ .NET YAZILIM UZMANI (2 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

1..NET teknolojileriyle yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

2.Nesne yönelimli uygulama geliştirme ve tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3.Web servisler (SOAP, WCF, REST) ve Windows servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4.Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5.ORM araçlarında (Entity Framework, Entity Framework Core, Dapper vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6.MSSQL ve PostgreSQL ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, sorgu performanslarının iyileştirilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7.Raporlama ürünleri Microsoft Report, Jasper Report gibi ürünler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8.HTML5, CSS3, Javascript, JQuery, Ajax teknolojileri gibi web teknolojilerine hakim olmak,

9.Angular veya React frameworklerinden en az birinde detaylı bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. IIS ve Nginx uygulama sunucularının yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Devops, CI/CD (Nuxeo, Nexus, Jenkins, Gitlab, vb.) süreçleri, konteyner mimarisi, docker hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, Memcached vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13. Mikro servis mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,

14. Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4- SİSTEM UZMANI (2 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

1.Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde, sistem yönetimi alanında en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

2.Microsoft Active Directory, DNS, Group Policy, DHCP vb. konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3.Microsoft Exchange Server 2016, 2019 yönetim ve tasarım konularında tecrübe sahibi olmak,

4.Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5.Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 2012 ve üstü sistemlerin kurulum, yönetim ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

6.Microsoft Skype for Business konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Linux, Microsoft Windows Sunucularında bakım, izleme, yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,

8. Linux, Microsoft Windows Sunucularında sorun çözme, güvenlik, log inceleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9.Sunuculardaki işletim sistemi, yazılım ve donanım güncellemeleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

10. Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

11. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,

12. Teknik şartname oluşturma ve kamu ihale süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5- BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

1.Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde, bilgi güvenliği alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

2.Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ve güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Mail Gateway, DLP, IPS, IDS, Antivirüs, Firewall, Sandbox, Web Application Firewall(WAF) gibi konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4.SIEM yönetimi konusunda tecrübeli olmak, siber olayların tespiti noktasında korelasyon yazabilecek bilgiye sahip olmak,

5.Nessus, Acunetix, BurpSuit, Nmap, Wireshark, Netsparker, AppScan, Openvas vb. sızma testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6.Zafiyet yönetimi ve zafiyetlerin giderilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7.Ağ yapıları, TCP/IP ve benzeri ağ konularında genel bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8.Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9.ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi (mülga Dijital Dönüşüm Ofisi) süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

. ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi,

. ITIL

. CCNA(Cisco Certified Network Associate)

6- .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

1. .NET teknolojileriyle yazılım geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

2.Nesne yönelimli uygulama geliştirmeye hakim olmak, tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3.ORM araçlarında (Entity Framework, Entity Framework Core, Dapper vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4.MS SQL ve PostgreSQL ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,

5.Ajax, JQuery, Javascript, TypeScript, CSS, HTML gibi web teknolojilerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6.Web servis geliştirme (SOAP, REST, WCF vb.) ve Windows servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7.Angular veya React frameworklerinden en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8.Yazılım versiyon kontrol sistemleri ve CI/CD araçları (GitLab, Jenkins, Nexus vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

9.Nesneye yönelik programlama, veri yapıları ve algoritmalar, tasarım kalıpları (design patterns) ve çok katmanlı yazılım mimarileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7- JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

1.Java programlama diliyle yazılım geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

2.Nesne yönelimli uygulama geliştirmeye hakim olmak, tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3.Entegre geliştirme ortamları (IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans, vb.), raporlama yazılımları (JasperReports, vb.) ile yazılım geliştirme ve test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4.Web servis geliştirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5.Çok katmanlı uygulama mimarileri, JEE ve ORM (Hibernate, JPA), Spring(Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6.SOA, JAAS, JPA-2, JasperReport, JUnit, Maven, Gradle, Git konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7.Oracle veya PostgreSQL ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, sorgu performanslarının iyileştirilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8.HTML5, CSS3, Javascript teknolojileri gibi web teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9.Angular veya React frameworklerinden en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Weblogic, Tomcat, Wildfly, Nginx uygulama sunucularının yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Nesneye yönelik programlama, veri yapıları ve algoritmalar, tasarım kalıpları (design patterns) ve çok katmanlı yazılım mimarileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

2. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1) Fotoğraflı Özgeçmiş,

2) Mevcut olması durumunda son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan İngilizce dilinde YDS/e-YDS veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belge,

3) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,

4) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir.)

5) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda özel şartlar kısmında belirtilen mesleki tecrübeye ilişkin antetli, kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

6) Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge,

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Adaylar başvurularını 09/05/2025-25/05/2025 tarihleri arasında saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere ".jpeg" veya ".pdf" formatında yükleyeceklerdir.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Adaylar belirtilen gruplarda yer alan pozisyonlardan en fazla 2 (iki) tanesine başvurabilecektir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2023 veya 2024 yılında yapılan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak; ilan edilen her bir pozisyon için istihdam edileceği belirtilen personel sayısının 10 (on) katı aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

4. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuru sonuçları Bakanlığımız resmi web sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca, adaylar sınavlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

5. BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Adaylar, başvuru sonuçlarına sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde "İLETİŞİM BİLGİLERİ" bölümünde belirtilen adrese, elden iletilmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden sonra değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır.

Söz konusu itiraz/itirazlar neticesinde başvuru sonuçlarında değişiklik olması durumunda başvuru sonuçları Bakanlığımız resmi web sayfasında (www.csgb.gov.tr) yeniden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Bu şekilde ilan edilen başvuru sonuçları kesin olup ayrıca itirazda bulunulamayacaktır.

6. SINAV ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda sıralamaya giren adaylar sözlü/uygulamalı sınava tabi tutulacaktır.

Sözlü/uygulamalı sınav konuları, başvuru pozisyonlarına göre değişiklik göstermektedir. Sınav konuları her bir pozisyon için başvurulan pozisyona ait temel bilgileri ve pozisyon için ilan edilen genel ve özel şartlar içerisinde yer alan bütün konuları kapsamaktadır.

Sınav tarihleri, başvuruların sonuçlanmasını müteakip ayrıca duyurulacak olup sınav Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emek Mahallesi Naci Ayvalıoğlu Caddesi, No:13 Pk:06520, Çankaya/Ankara adresinde bulunan Bakanlık Hizmet binasında yapılacaktır. Adayların hangi gün ve saatte sınava katılacağına dair bilgilendirme Bakanlığımız resmi web sayfasında (www.csgb.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Adayların sınavda başarılı olmaları için sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almaları şarttır.

Sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olan adaylar, ilan edilen pozisyona göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanır ve puan sırasına göre asıl ve yedek (asıl sayısı kadar) adaylar belirlenebilir.

Başarılı olan adaylara ait listeler Bakanlığımız resmi web sayfasında (www.csgb.gov.tr) yayımlanacaktır. Listede adı bulunan asıl adayların; ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamaları, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamaları ve istenilen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Hakkından feragat edenlerin yerine yedek aday listesinde ilan edilmiş olan aday çağrılır. Bu adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

8. İŞE BAŞLAMA

Atanmaya hak kazanan adaylar; kanuni süre içerisinde sözleşme imzalamaları, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamaları ve başvuru şartlarında belirtilen belgeler ile birlikte Emek Mahallesi Naci Ayvalıoğlu Caddesi, No:13 Pk:06520, Çankaya/Ankara adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

9. POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücreti tavanı ile ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

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10. DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar sınava girip başarılı olsalar dahi başarısız sayılacaklar ve sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde sözleşmeleri feshedilecektir. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

11. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Personel Dairesi Başkanlığı

Telefon: (312) 296 61 14 - (312) 296 76 61

Adres: Emek Mahallesi Naci Ayvalıoğlu Caddesi No:13 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü (Özel şartlar ve ek bilgi talebi için)

Telefon: 0 (312) 296 63 36

Adres: Emek Mahallesi Naci Ayvalıoğlu Caddesi No:13 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA

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