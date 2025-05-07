Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 5 İşçi Alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/D SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu; "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır.

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Şartları uyan adayların başvurularını, Ankara İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

1) Açıklama ve Şartlar:

a) Başvuracak adayların aşağıda belirtilen şartlar ile 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri şartlarını taşıyor olması ve Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

e) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

g) Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

h) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmiş olmamak,

i) Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde başvurulan mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

j) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın ve sürekli işçi alımının her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

k) Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve Üniversitenin iş yerlerinde tüm iç ve dış mekanlarda vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.

2) Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi:

a) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde "Talebin ilanından itibaren, adaylara beş günlük başvuru süresi tanınır." Hükmü uyarınca Başvurular Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) internet sitesi üzerinden 07.05.2025 tarihinden itibaren 5 (beş) gün süre ile online olarak yapılacaktır.

b) Başvuruların tamamı İŞKUR'a yapılacak olup kura çekimi için başvuru listeleri İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderilecektir.

c) İş-Kur'a online başvurular dışında Üniversitemize bizzat gelerek veya kargo, posta ya da e-posta yolu vb. ile yapılan hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir.

d) Kadro ve pozisyonlardaki talepler Ankara İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Ankara'da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.

e) Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

3) Noter Kurası Öncesi Evrak Teslimi:

a) İş-Kur'a online başvuru yapan adayların başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evrakları 15.05.2025 tarihine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

b) Evrak İnceleme Komisyonu tarafından, teslim edilen belgeler incelendikten sonra başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adaylara ait listeler Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü https://aybu.edu.tr/pdb internet sitesi duyurular bölümünden ilan edilecektir.

c) İlan edilen listelere ilişkin itirazların 2 (iki) iş günü içerisinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlara verilecek olan cevaplar ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

4) Noter Kura İşlemleri:

a) Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan asil ve yedek adayların belirlenmesi amacı ile Noter kura çekimi 30.05.2025 Cuma günü saat 14:00'da Üniversitemiz Esenboğa Yerleşkesi C Blok Konferans Salonunda yapılması planlanmış olup herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü https://aybu.edu.tr/pdb internet sayfasında duyurulacaktır.

b) Adaylar istemeleri halinde bizzat gelerek veya Üniversitemizin internet sayfasında ilan edilecek linkteki kurumsal Youtube kanalı üzerinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir.

c) Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı yedek aday belirlenecektir.

d) Noter Kura sonucu ve diğer her türlü duyurular Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü resmi internet sayfasında https://aybu.edu.tr/pdb yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

5) Sözlü Mülakat İşlemleri:

a) Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

b) Sınav Kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek, bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır.

c) Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

d) Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

e) Yapılacak olan sözlü sınav ile ilgili tüm iş ve işlemler, Üniversitemiz internet sayfasında https://aybu.edu.tr/pdb duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6) Başvuruların Değerlendirilmesi, Sonuçları ve İşe Başlama:

a) Sözlü sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan asil ve yedek adayların sonuçları https://aybu.edu.tr/pdb internet adresimizdeki Duyurular kısmından ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

b) Atanma hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

c) Adaylar atanma sürecinde yapılacak her türlü işleme karşı süresi içinde itiraz hakkına sahiptir.

d) Sonuçların Üniversitemizin internet sayfasında ilan edilmesinden itibaren 3 gün içerisinde adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yazılı olarak itirazda bulunabilecektir. Yapılan itirazlar 3 gün içerisinde Üniversitemizce değerlendirilecek olup itiraza ilişkin kararlar Üniversitemizin internet sayfası üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca yazılı vb. tebligat bulunulmayacaktır.

e) Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

f) Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve başlamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize başvurmaları halinde diğer atama şartlarını taşıma kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

g) Deneme süresi 2 (iki) ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

İlanen duyurulur.

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