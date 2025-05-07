Vakıflar Genel Müdürlüğü 78 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde sözlü sınavla Mühendis, Mimar, Müze Araştırmacısı ile Sosyal Çalışmacı; sözlü sınav yapılmaksızın Büro ve Destek Personeli olmak üzere toplam 78 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

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I. GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2- ÖSYM tarafından yapılan 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.

3- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak. (20/05/1990 ve sonrası doğumlu olanlar.)

4- Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir.)

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

7- Adayların son başvuru tarihi itibarıyla, başvuru yapılan pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir. (Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olanlar da diğer şartları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.)

8- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç, son başvuru tarihi itibarıyla başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

II. ÖZEL ŞARTLAR

A) SÖZLÜ SINAVLA ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

MÜHENDİS (ELEKTRİK)

1- Mühendislik fakültelerinin Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

2- 2024 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

MÜHENDİS (HARİTA)

1- Mühendislik fakültelerinin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

2- 2024 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

MÜHENDİS (MAKİNE)

1- Mühendislik fakültelerinin Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği veya Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

2- 2024 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

MÜHENDİS (İNŞAAT)

1- Mühendislik fakültelerinin İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2- 2024 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

MİMAR

1- Mimarlık lisans programından mezun olmak.

2- 2024 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

MÜZE ARAŞTIRMACISI

1- Sanat Tarihi, Sanat Tarihi ve Müzecilik veya Müzecilik lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

2- 2024 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

SOSYAL ÇALIŞMACI

1- Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

2- 2024 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak.

3- Dış mekanda çalışmaya ve seyahat etmeye engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

B) KPSS PUAN SIRALAMASINA GÖRE MÜLAKATSIZ DOĞRUDAN ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

BÜRO PERSONELİ

1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.

2- 2024 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

BÜRO PERSONELİ (1)

1- Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

2- 2024 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

BÜRO PERSONELİ (2)

1- Gazetecilik, Gazetecilik ve Kitle İletişimi, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Basım ve Yayımcılık, Basın ve Yayın, Basın ve Yayımcılık, Basın-Yayın lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

2- 2024 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)

1- Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak.

2- Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonu için özel şartlar başlığı altında belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- Temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir hastalığı bulunmamak.

4- 2024 yılı KPSS sınavından (P94) puan türünden en az 55 puan almış olmak.

5- İhtiyaç halinde vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

6- En son 30.04.2025 tarihi esas alınmak üzere fiilen en az 90 gün temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek. (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü)

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

1- Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak.

2- Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için özel şartlar başlığı altında belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- 2024 yılı KPSS sınavından (P94) puan türünden en az 60 puan almış olmak.

4- Son başvuru tarihi itibarıyla en az 5 yıllık B sınıfı veya üzeri sürücü belgesine sahip olmak.

5- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Psikoteknik belgesine sahip olmak.

6- SRC-1 veya SRC-2 sürücü belgesine sahip olmak.

7- İhtiyaç halinde vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya ve şehirlerarası seyahat etmeye engel durumu olmamak.

DESTEK PERSONELİ (AŞÇI)

1- Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

2- 2024 yılı KPSS sınavından (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak.

3- En son 30.04.2025 tarihi esas alınmak üzere mesleği ile ilgili en az 360 gün çalıştığını belgelemek. (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü)

4- Esnek, iç ve dış mekanda çalışmaya engel durumu olmamak.

III. BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER

1- Başvurular e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden 7-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır.

2- Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3- Adaylar, sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini PDF veya jpeg formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

5- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin eş değerliliği veya denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında "Ek Dosya" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

6- Şoför pozisyonuna başvuran adayların SRC-1 veya SRC-2 ve Psikoteknik değerlendirme belgesini "Ek Dosya" sekmesi altında bulunan ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

7- Temizlik Görevlisi ve Aşçı pozisyonuna başvuracak adayların e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümünü de PDF formatında ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

8- Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Genel Müdürlük gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

IV. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Mühendis, Mimar, Müze Araştırmacısı ve Sosyal Çalışmacı pozisyonları için sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;

a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, mevzuat (50 puan)

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)

Konularında, sınav komisyonu tarafından sözlü sınava alınacaklardır. Adayların sözlü sınavda aldıkları puan, giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Sözlü sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibarıyla belirlenen KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sözlü sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

V. SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra Kurumumuz internet adresi www.vgm.gov.tr üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden görüntülenebilecektir.

VI. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile KPSS puanına göre yerleştirilmesi gerçekleştirilen adaylar, yerleştirme sonuçlarını başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Kurumumuz internet adresinden (www.vgm.gov.tr) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan (Mühendis, Mimar, Müze Araştırmacısı ve Sosyal Çalışmacı) süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayanlar, her birim bazında KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle, alım yapılacak her birim ve pozisyon için 4 (dört) katı aday mülakata çağırılacaktır.

3- Sözlü sınava çağırılacak adayların eşit puana sahip olmaları halinde; en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağırılır.

4- Sözlü sınavla alım yapılacak başarılı adaylar arasından başarı puan sırasına göre her birim ve pozisyon için 2 (iki) katı yedek liste belirlenecektir.

5- Mülakatsız alım yapılan Büro Personeli ve Destek Personeli (Temizlik Görevlisi, Şoför ve Aşçı) pozisyonları için süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri birimde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri dikkate alınarak her birim bazında KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle asıl ve asıl aday sayısının üç (3) katı kadar yedek olarak belirlenecektir. Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

6- Asıl adaylardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerine göre tek bir pozisyon ve birim için asıl veya yedek olarak belirlenecek olup, diğer birimler için hak talebinde bulunamayacaklardır. Yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için herhangi bir hak teşkil etmemektedir. Yedek adaylardan yapılacak yerleştirme işlemleri de Kurumumuz internet adresinden (www.vgm.gov.tr) duyurulacak olup, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

7- Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Kurumumuz internet adresinden duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Kurumumuz internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

8- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde görev yapanların veya yapmış olanların ilgili yıllara ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğin Sınavlar başlıklı 7 nci maddesinde yer alan ".sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan personel, işe başlama tarihinden itibaren 3 yıl geçmedikçe halen görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamazlar. Kamu teşebbüslerinde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, sadece mesleğe özel yarışma sınavı ile yardımcı olarak girilen kadrolar (örneğin müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı gibi kadrolar) ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri ünvanlı kadro ve pozisyonlara (örneğin memur ünvanlı pozisyona atanmış personelin mühendis ünvanlı bir kadro veya pozisyona atanması) atanabilir." hükmüne istinaden adayların, belirtilen istisnalar hariç olmak üzere bulunduğu pozisyondan son başvuru tarihi itibarıyla üç (3) yıllık süreyi tamamlamadıkça başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

9- Başvuru sonuçlarına ilişkin itirazlar, başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Kurumumuza ulaştırılmayan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

10- Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan ve gerçeğe aykırı belge veren adayların başvuruları geçersiz sayılacak, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.

11- Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.

12- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

V. İLETİŞİM

Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı

Tel : (0312) 415 51 03

: (0312) 415 54 61

E-posta : [email protected]

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