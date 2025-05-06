Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 96 sözleşmeli personel alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Müracaatlar 06/05/2025 - 20/05/2025 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı ''Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Kariyer Kapısı İşe Alım veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden başvurunun son günü saat 17:00'ye kadar yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki koruma ve güvenliğe ilişkin hizmetleri sağlamak.

. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

. Üniversitemize bağlı ilçelerimizdeki yüksekokullarımızda ihtiyaç olduğunda görevlendirme yapılabilecektir.

DESTEK PERSONELİ GÖREV TANIMI

. Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odalarıyla ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz vb. yerleri temizlemek,

. Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,

. Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,

. Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya, mobilya veya yükleri taşımak,

. Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,

. Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,

. Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,

. Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,

. Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

. Üniversitemize bağlı ilçelerimizdeki yüksekokullarımızda ihtiyaç olduğunda görevlendirme yapılabilecektir.

GENEL / ÖZEL KOŞULLAR VE AÇIKLAMALAR:

1- İlan edilen pozisyonlara başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel şartlar ile "aranan nitelikler" kısmındaki özel şartlar aranacaktır. Adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edecektir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.

e) Başvuru tarihi itibariyle 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak.

f) 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla akıl/ruh sağlığı ve vücut hastalığı ile ilgili görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47'nci maddesinin 5'inci fıkrası (a/2) bendi ile eklenen "Sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü uyarınca bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3- Lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu P3 puanı, ön lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu P93 puanı, ortaöğretim mezunları için KPSS (B) grubu P94 puanı esas alınacaktır. Ayrıca aranan nitelikler kısmındaki özel şartlara ilişkin belgeler / sertifikalar eksiksiz olarak yüklenecektir. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

4- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak (Vardiyalı çalışma sistemi bulunan pozisyonlar için).

6- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılanlar ilana başvuruda bulunamaz.

7- İlanda belirtilen genel ve aranan nitelikler kısmındaki özel şartların (Eğitim, Sertifika vb.) ilan tarihinden önce sağlanıyor olması gerekmektedir.

8- Başvurular incelendikten sonra nihai olarak atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri, evrak teslim tarihleri ile görevlerine başlayışları Üniversitemiz https://www.cumhuriyet.edu.tr web adresinde ilan edilecektir. Adaylar başvurularına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecektir.

9- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

10- Müracaatlar 06/05/2025 - 20/05/2025 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı ''Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Kariyer Kapısı İşe Alım veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet

adresi üzerinden başvurunun son günü saat 17:00'ye kadar yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

11- Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranında "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan aday sorumludur.

12- 2024 KPSS(B) grubu puan sıralamasında ilgililerin puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

13- İlan edilen kadronun 5 (Beş) katı kadar yedek aday belirlenecek olup sonuçlar asıl ve yedek olarak ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

14- İlk başvuru tarihi itibarıyla (destek personeli olarak alınacaklarda) Yükseköğrenim Kurumlarında aktif örgün eğitim öğrencisi olarak kaydı bulunmamak.

15- Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan başvurusunu yapmayanların yerine yedek olarak kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Yerleşmeye hak kazanan adaylara ilgili mevzuat gereği arşiv araştırması yapılacak olup sonucun olumlu olması halinde görevlerine başlayış işlemleri yapılacaktır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER:

1. Diploma veya mezuniyet belgesi (Sistemden otomatik aktarılacaktır, aktarılmaması durumunda yüklenmesi gerekmektedir.)

2. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında "Denklik Gösterir Belge" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

3. KPSS Sonuç Belgesi (Sistemden otomatik aktarılacaktır.)

4. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili eski kurumlarından alınmış onaylı belgeyi yüklemeleri gerekmektedir.

5. Bir adet vesikalık fotoğraf (Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkan verecek nitelikte olması gerekmektedir. Sistemden otomatik olarak aktarılacaktır. Aktarılmaması durumunda yüklenmesi gerekmektedir.)

6. Başvuruda bulunacak adayların, mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, MEB, YÖK ve ÖSYM sistemi üzerinden aktarılacak olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksik olan ya da bilgileri gelmeyen adayların diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

7. Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı (önlü-arkalı) veya Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası Belgesi, Boy-Kilo bilgileri için; Aile Hekimliği, Sağlık Ocağı, Hastane (Kamu-Özel) vb.den alınacak belgeler de sisteme yüklenecektir.

İletişim: 0346 487 5809-10-11-12-13

İlgililere ilanen duyurulur.

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