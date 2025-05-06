Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Ege Üniverstesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi" hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memullan Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşımaları gerekmekledir.

Üniversitemiz Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular https://apas.ege.edu.tr web adresi üzerinden elektronik olarak alınacaktır.

Adaylar; son altı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf, kimlik belgesi, e-Devlet üzerinden alınan lisans, yüksek lisans, doktora mezun belgeleri ile doçentlik belgesi (profesör ve doçent kadrolan için), yabancı dil sınav sonuç belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirlen belge), özgeçmiş ve eserler listesi, akademik etkinlik formu, başlıca araştırma eseri (profesör kadrolan için) ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyalarını tarayarak https://apas.ege.edu.tr üzerinden yüklemesi gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp aynlsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" müracaallarına eklemeleri gerekmekledir.

e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir. Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından başvuracak olanlar için gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Yabancı Dil ağırılıklı eğitim yapan birimlerimiz için Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Koşullarına

https://personehih.egc.erlii.tr/tr-1655/akadeinik karim ve tayin isleri - «iğretim elemanı hasvurıı knsullari.htmladresinden ulaşılabilir.

Yukarıda belirtilen adreste bulunan "Öğretim Üyesi Başvuru Fornıu"nu doldurup ıslak imzalı ve fotağraflı olarak taratıp APAŞ (Akademik Personel Atama Sistemi) üzerinden yüklenmesi gerekmektedir.

İlanımız "www.ege.edu.tr" adresinde yayınlanacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazcte'dc yayımlandığı tarihten itibaren 20 gündür. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İdare gerekli gördüğü taktirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

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