Boğaziçi Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 4 (dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70'i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağrılacaktır.

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I. BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf olmak.

2) Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi ünvana başvurduğunu beyan etmesi gerekmektedir.

1- KIDEMLİ YAZILIM UZMANI

. Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak,

. JAVA teknolojileri ile yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

. Spring, Spring Boot veya Quarkus teknolojilerinden en az biri ile proje geliştirmiş olmak,

. J2EE, EJB 3.X, JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.X, Maven, Gradle konularında bilgi sahibi olmak,

. JSP, Servlet, Restful Web Services (SOAP/REST) ve birim testleri konularında bilgi sahibi olmak,

. Mikroservis mimarisi ve SOA teknolojileri ile geliştirilmiş projelerde bilgi sahibi olmak,

. Çok katmanlı uygulama geliştirme, Windows servisleri ve WCF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

. Docker ve Kubernetes ortamlarında yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

. Open Source araçları kullanmış ve kullanmaya yatkın olmak,

. Vue.js, Angular veya React teknolojilerinden en az birinde ileri seviye frontend geliştirme tecrübesi sahibi olmak,

. Weblogic (10g, 11g, 12c), JBOSS, Glassfish (3.X/4.X) veya Apache Tomcat uygulama sunucularının kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

. PL/SQL ile veritabanı sorguları ve işlemleri yapabilmek,

. CDI veya Spring Dependency Injection konularında bilgi sahibi olmak,

. JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2, CXF gibi web servis teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

. BPM ve ESB patternleri ile orta katman mimarileri konusunda bilgi sahibi olmak,

. Yazılım performans testleri konusunda JMeter vb. araçlar kullanarak çalışma yapmış olmak,

. GIT, SVN veya CVS gibi versiyon kontrol sistemlerini etkin kullanabilmek,

. Yazılım mimarisi ve tasarım kararlarını uygulayarak performans optimizasyonu gerçekleştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

. Yazılım yaşam döngüsü (SDLC) süreçlerine ve güvenli yazılım geliştirme prensiplerine hakim olmak,

. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarımı ve geliştirme süreçlerinde aktif rol almış olmak,

. Proje yönetim araçları (Jira, Trello vb.) ve dokümantasyon araçları (Wiki, README) kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,

. UML diyagramları (ER, Use Case, Mockup vb.) oluşturma konusunda bilgi sahibi olmak,

. İş süreçlerinin analizi, süreç modelleme, süreç iyileştirme ve süreç performans ölçüm araçları konularında temel bilgi sahibi olmak,

. İş süreçlerinin modellenmesi için gerekli şablon, form ve prosedürler hakkında bilgi sahibi olmak,

. Bilişim projelerinde sözleşme ve teknik şartname hazırlama veya bu süreçleri yönetme bilgi sahibi olmak,

. Kurumsal web tabanlı uygulamalar geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

. Ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, disiplinli ve sürekli gelişime açık olmak,

. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli bir şekilde sürdürmek.

2- SİSTEM VE AĞ UZMANI

. Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak,

. İlgili alanda en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak,

. Ağ ve veri güvenliği konularında bilgi sahibi olmak,

. Bilgi güvenliği politikalarının oluşturulması, izlenmesi ve kaydedilmesi süreçlerinde bilgi sahibi olmak,

. Güvenlik duvarı (Firewall) cihazlarının ve/veya yazılımlarının kurulum, yönetim ve konfigürasyon işlemlerinde deneyim sahibi olmak,

. Microsoft ve Linux (RedHat, Debian tabanlı) işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırılması ve yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,

. Uygulama sunucuları (IIS, Nginx, Apache vb.) kurulum, yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

. Sistem izleme yazılımlarının kurulumu, yapılandırılması ve entegrasyonu konusunda deneyim sahibi olmak; uygulama ve web sunucularının performans takibini yapabilmek, alarm mekanizmaları oluşturabilmek ve yorumlayabilmek,

. Donanımsal ve yazılımsal yük dengeleme (load balancer) çözümlerinin kurulum, yönetim ve performans izleme süreçlerinde tecrübeli olmak,

. Windows Server, VMware, Cluster yapılandırmaları, Active Directory, IIS, DNS, DHCP, Group Policy, WSUS ve Failover Cluster mimarileri konusunda kurulum, yönetim ve yapılandırma deneyimine sahip olmak,

. System Center Configuration Manager (SCCM) ve/veya Ansible gibi yapılandırma yönetim araçlarında bilgi sahibi olmak,

. PowerShell betikleri (scripting) geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

. Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun giderme, performans optimizasyonu, güvenlik, log yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

. Veri depolama ve yedekleme cihazları ile yazılımlarının yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

. Yedekleme altyapılarının kurulumu, yönetimi ve problem giderme süreçlerinde bilgi sahibi olmak,

. Ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, disiplinli ve sürekli gelişime açık olmak,

. Teknik dokümantasyon hazırlama ve düzenli güncelleme konusunda titiz çalışmak.

3- İŞ ANALİSTİ

. İş analizi, süreç modelleme ve kurumsal iş akışlarının yönetimi konularında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak,

. Program Destek, Analist ve Yazılım ekipleri arasında koordinasyonu sağlama konusunda tecrübe sahibi olmak,

. Scrum metodolojisi hakkında bilgi sahibi olmak,

. Kalite yönetimi, dokümantasyon süreçleri ve ISO standartları konusunda bilgi sahibi olmak,

. İş süreçleri geliştirme, tasarım ve simülasyon araçları (QPR, Visio vb.) kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,

. Nesneye yönelik analiz, tasarım, yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında bilgi sahibi olmak,

. Proje analizi, tasarımı ve test aşamalarının her birinde aktif olarak görev almış olmak,

. Veri tabanı modelleme konusunda bilgi sahibi olmak,

. UML diyagramları ile iş süreçlerini ve sistem gereksinimlerini modelleyebilmek,

. Proje yönetim araçları (JIRA, GEMINI, REDMINE vb.) kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,

. İyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

. İş Zekası (Business Intelligence) uygulamaları ile raporlama konularında bilgi sahip olmak,

. Ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerileri yüksek, analitik düşünme ve problem çözme yetkinliklerine sahip olmak.

4- DONANIM VE YAZILIM UZMANI

. Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. donanım alımları için teknik şartname hazırlama ve ihale süreçlerine teknik destek verme konusunda bilgi sahibi olmak,

. Satın alınan donanımların muayenesini gerçekleştirme, kabul tutanaklarını düzenleme ve birimlere dağıtımını organize etme konusunda bilgi sahibi olmak,

. Arızalı bilgisayar ve çevre birimlerini onarma veya garanti kapsamındaki ürünlerin yetkili servise yönlendirilmesini sağlama konusunda bilgi sahibi olmak,

. Donanım yükseltme ve yazılım güncelleme süreçlerini planlayarak sistemlerin güncel tutulmasını sağlamak,

. Bilgisayar sistemlerinin kurulum, bakım ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

. Teknik personel eğitimi verebilmek, gerektiğinde destek sağlamak ve birimler arası koordinasyonu sağlayabilmek,

. Teknik personel desteği bulunmayan birimlerde ağ bağlantı kurulumu ve sorun giderme işlemlerini gerçekleştirebilmek.

. Hurdaya ayrılacak bilişim donanımlarının uygunluğunu denetlemek ve hurda işlemleri için rapor hazırlayabilmek.

. Üniversiteye alınan lisanslı yazılımların yüklenmesi, lisans sunucularının bakım ve güncellemelerinin yapılması konularında koordinasyonu sağlamak,

. Akademik ve idari personelin kullanımındaki demirbaş kayıtlı bilgisayar sistemlerinde oluşabilecek yazılım sorunlarını çözebilmek,

. Bilgi işlem altyapısı ve ağ sistemlerinin sürekliliği ve güvenliği konusunda deneyimli olmak,

. Ağ sistemleri (yönlendirici, anahtar, erişim noktası vb.) kurulumu ve yapılandırması konularında teknik eğitim almış ya da bu alanda aktif olarak çalıştığını belgeleyebilecek nitelikte deneyime sahip olmak,

. IP adresleme, VLAN, yönlendirme protokolleri (OSPF, EIGRP, BGP vb.), NAT, ACL gibi temel ağ teknolojilerine hakim olduğunu ilgili eğitim veya proje deneyimi ile gösterebilmek,

. Ağ güvenliği alanında (örneğin firewall, VPN, erişim kontrolleri) bilgi ve beceri sahibi olmak; bu yetkinliğini ilgili sertifika, eğitim katılımı ya da geçmiş görevleriyle destekleyebilmek,

. Sistemli yedekleme, güncelleme, sürüm yönetimi (versiyon takibi) ve iyileştirme süreçleriyle ilgili bilgi sahibi olmak,

. Birimdeki iş dağılımını düzenlemek, personel yönetimi yapmak ve iş süreçlerinin takibini sağlayabilmek,

. Yönetime düzenli raporlama yapabilmek ve gerektiğinde teknik sunum hazırlayıp sunabilmek,

. Dış hizmet alınan firmalarla koordinasyonu sağlayarak, donanım ve yazılım projelerinde ilerlemeyi takip etmek ve sorun çözümü sağlamak,

. Yeni teknolojileri ve sektörel gelişmeleri takip ederek sistem iyileştirme ve geliştirme önerileri sunabilmek,

. Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak, ekip çalışmasına yatkın olmak ve teknik dokümantasyon hazırlayabilecek düzeyde yazılı ifade yeteneği bulunmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Başvurular Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılacaktır.

b) Başvurular, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr veya e-Devlet üzerinden Boğaziçi Üniversitesi "Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım" hizmeti vasıtasıyla alınacaktır.

c) Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

d) Başvuru işleminin süresi içerisinde hatasız ve eksiksiz olarak yapılması, istenilen belgelerin sisteme yüklenmesi ve vermiş oldukları beyanlar adayların kendi sorumluluğundadır.

e) Adaylar başvuru işlemlerini bitirdikten sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol edebilir ve gerektiği takdirde düzenleme yapabilirler.

III. İSTENİLEN BELGELER

a) Detaylı özgeçmiş,

b) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,

c) En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler (Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır.)

d) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü (e-devlet üzerinde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için HİTAP veya çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış belge.)

e) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla; Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yapılacak olup Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70'i ve Yabancı Dil puanının %30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvuru sayısının 10 katı kadar aday sınav için çağrılacaktır.

b) Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

c) Sınava (yazılı/sözlü) girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri ile sınav sonuçları www.bogazici.edu.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve e-Devlet üzerinden Boğaziçi Üniversitesi "Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım" hizmeti vasıtasıyla adaylara bildirimde bulunulacaktır. Adaylara başkaca bir bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 11/06/2025 tarihinde saat 10:00'da Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında (Kandilli Kampüsü) yapılacaktır. Sözlü sınav 11/06/2025 tarihinde saat 14:00'da Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında (Kandilli Kampüsü) yapılacaktır.

VI. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

SINAVIN ŞEKLİ;

a) Sınav yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

SINAV KONULARI; yazılı ve sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki "Özel Şartlar (Nitelikler)" bölümünde belirtilen tüm konulardır.

VII. DEĞERLENDİRME

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

VIII. POZİSYONLAR VE ÜCRETLER

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

IX. DİĞER HUSUSLAR

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

X. ÖNEMLİ TARİHLER

İlan Tarihi

Başvuru Tarihi

Yazılı/Sözlü Sınav Tarihi

Sınav Sonucu Açıklama Tarihi

: Resmi Gazete'de yayımlandığı gün

: Resmi Gazete yayım tarihi itibari ile 15 gün

: 11/06/2025

: 13/06/2025

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