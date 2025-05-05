Milli Eğitim Bakanlığı 5 sözleşmeli personel alacak

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANINA İLİŞKİN DUYURU

Bakanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8'inci maddesi uyarınca; 2023 ve 2024 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 09 - 11 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 5 (beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Yapılacak olan sınava ilişkin kılavuz www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr adresinde ve Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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