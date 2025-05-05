Sağlık Bakanlığı 22 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden: SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başan sırasına göre 22 (yirmi iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile 05/05/2020 tarihi ve sonrasında yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından 17/06/2025 - 27/06/2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakata çağnlacaktır. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

l.BAŞVURU ŞARTLARI:

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (Uç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllıkmesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlanna prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmalan kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

h) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme edebilme yeteneğine sahip olmak,

i) Tutum ve davranışların göreve uygun olması gibi kriterlere sahip olmak.

B-ÖZEL ŞARH.AR

B.l. Kıdemli DevOps Uzmanı (Tanı zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak,

b) Linux sistemleri konusunda güçlü bilgi ve deneyime sahip olmak,

e) Kubcrnctes ve konteyner teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Stateful uygulamaların yönetimi ve açık kaynak depolama çözümleri (OpenEBS, Rook/Ceph) bilgi sahibi olmak,

e) Büyük ölçekli sistemlerde performans optimizasyonu yapabilme becerisine sahip olmak,

f) Kubernetes networking, ingress, service discovery, DNS yönetimi konularına hakim olmak,

g) Kubernetes RBAC, network policy ve güvenlik yönetimi konularında deneyimli olmak, h) Sistem ölçeklcncbilirliği ve yüksek erişilebilirlik konusunda uzman olmak,

i) GPU yönetimi ve kubernetes üzerinde GPU kaynaklannı yönetme konusunda bilgi sahibi olmak,

j) Kafka, RabbitMQ, Rcdis gibi kuyruk ve önbellekleme sistemleriyle çalışmış olmak,

k) .NET Core uygulamalarını konteynerleştirme ve Kubernetes ortamında yönetme konusunda bilgi sahibi olmak,

I) Monitoring ve alert sistemleri (Prometheus, Grafana, Alertmanager) konusunda deneyimli olmak,

m) CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

n) Mikroservis mimarileri ve servis mesh (Istio, Linkerd) konulannda bilgi sahibi olmak, o) Güvenlik odaklı DevOps (DcvSccOps) uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak, p) Yeni teknolojileri öğrenmeye hevesli, problem çözme yeteneği olan, kriz anlarında soğukkanlı ve çözüm odaklı olmak,

q) Ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk sahibi olmak.

B.2. DevOps Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar) Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurulularından mezun olmak,

b) Linux sistemleri konusunda güçlü bilgi ve deneyime sahip olmak,

c) Kubenıetes ve konteyner teknolojileri üzerinde temel bilgi ve uygulama tecrübesine sahip olmak,

d) DevOps süreçlerine yatkın ve öğrenmeye açık olmak,

e) CI/CD pipeline'lan oluşturma ve yönetme konusunda temel bilgi sahibi olmak,

f) Kubernetes GPU yönetimi ve LLM deploy süreçleri hakkında öğrenmeye istekli olmak, g) Otomasyon ve scripting becerilerine (Bash, Python vb.) sahip olmak,

h) Mikroservis mimarileri ve servis mesh (Istio, Linkerd) konularında bilgi sahibi olmak, i) Güvenlik odaklı DevOps (DevSecOps) uygulamalan konusunda bilgi sahibi olmak, j) Yeni teknolojileri öğrenmeye hevesli, problem çözme yeteneği olan, kriz anlarında soğukkanlı ve çözüm odaklı olmak,

k) Ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk sahibi olmak.

B.3. Kıdemli Yazılım Mimari (Tanı zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Microsoft. NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

c) ASP.NET MVC ile yazılım geliştinne konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak, d) .Net Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Web servisler, Web API, SOAP, REST, WCF hakkında iyi derecede deneyim sahibi olmak,

f) Katmanlı mimari. Servis Tabanlı Mimari ve Microserviceler hakkında deneyim sahibi olmak,

g) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak,

h) MSSQL veya PostgreSQL veri tabanı ile entegre uygulama geliştinne konularına hakim olmak,

i) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,

j) Team Foundation Server (TFS), GİT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştinne konusunda deneyimli olmak,

k) SOA ve Microservices konusunda deneyimli olmak,

I) Uygulama sunucuları yönetimi (IIS, Weblogic, Apache Tomcat vb.) konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

m) KAFKA, RabbitMQ gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Rcdis, MEMCACHED vb) kullanımı ve Yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Elastic Search ve KİBANA konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) DevOps CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi ve Kubernetes, Docker hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

q) Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri (OAuth2, SAML, Single Sign On, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

r) Agile yönetim metodolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

s) SPİCE veya CMMI süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

t) Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının doğrulamasına yönelik test süreçleri, teknik ve otomasyon araçlarının yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

u) Takım çalışmasına yatkın çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak,

v) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

w) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

x) Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçlan kullanımı tecrübesine sahip olmak ve yüksek erişilebilirlik ve yüksek perfonnans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak.

B.4. Kıdemli Yazılım Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 6 (altı) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Microsoft .NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

c) .NET Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) ORM (Object Relational Mapping), Micro Service Mimarisi, Design Patterns konularında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) ASP.NET MVC ile yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak, f) JQUERY, AngularJS, NodeJS konularında yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak, g) Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden en az birine hakim olmak, h) Windows Communication Foundation (WCF), SOAP, REST Servisler, Extensible Markup Language (XML) Web servis kullanımı ve yazımı konularına hakim olmak,

i) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

j) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak,

k) Javascript, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS) konularına hakim olmak,

1) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

m) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,

n) ReactJS, VueJS, AngularJS gibi modüler JavaScript framework! erin i kullanarak yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak,

o) Yazılım yaşam döngüsü ve Çevik (Agile) yazılım geliştinne konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) KAFKA, RabbitMQ gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

q) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

r) Team Foundation Server (TFS), GİT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak,

s) Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,

t) Tercihen NoSQL veri tabanlarından herhangi birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.5. Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurulularından mezun olmak,

b) Android veya 1OS platformunda uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,

c) SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi protokolleri ve Android/lOS networking konularında bilgi sahibi olmak,

d) Git ya da benzeri (Mercurial, SVN vb.) yazılım versiyon sistemi kullanmış olmak,

e) Android Studio'da Java/Kotlin veya Xcode'da Swift teknolojilerinden biri ile uygulama geliştirmiş olmak,

f) Jetpack veya Swiftui frameworkleri hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Carthage, CocoaPods veya Gradle kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

h) Uygulamaların Google Play, Huawei App Market veya AppStore'da yayınlaması ile ilgili işlemler konusunda tecrübe sahibi olmak.

B.6. Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,

c) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, d) Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım

e) Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında bilgi sahibi olmak,

f) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirmede bilgi sahibi olmak,

g) Windows Servisleri, Mikroservisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

i) .NET, .NET CORE, C#, ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, Web API, Entity Framework teknolojileri ile uygulama geliştirme konularında bilgi sahibi olmak.

j) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Angular, React. Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,

k) PostgreSQL, MSSQL vb. veri tabanları ile çalışan uygulama geliştirmede, SQL, PL/SQL konularında bilgi sahibi olmak,

I) TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları hakkında bilgi sahibi olmak.

m) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak,

n) Yazılım yaşam döngüsü ve Çevik (Agile) yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

o) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artınmı konusunda tecrübe sahibi olmak.

B.7. Yazılım Test Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Yazılımcı veya yazılım test uzmanı olarak çalışmış olmak,

c) En az temel düzeyde programlama konusunda bilgi sahibi olmak,

d) En az temel düzeyde veri tabanı bilgi sahibi olmak.

e) Test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Sorun tespit ve problem çözme yeteneğine sahip olmak,

g) Arayüz, performans, regresyon ve yük testi konularında bilgi sahibi olmak,

h) JMeter, Octopus vb. araçlardan en az birinde tecrübe sahibi olmak.

i) Postman veya SOAP U1 kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) Takım çalışması için TFS, JIRA vb. araçlardan en az biri üzerinde tecrübe sahibi olmak, k) Tercihen test otomasyon araçları Selenium, Cucumber, Silk Test vb. araçları hakkında bilgi sahibi olmak.

B.8. İş Analisti (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) veya (e) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) İş talepleri doğrultusunda iş süreçleri tasarımı, fonksiyonel ve teknik analiz yapmış olmak,

c) İş birimleri ve yazılım geliştirme ekipleri ile iş taleplerinin ve fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasına yönelik koordinasyon tecrübesine sahip olmak,

d) Geliştirilen uygulamaların fonksiyonel testlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı kabul testleri hakkında tecrübe sahibi olmak.

e) Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans ölçümü hakkında tecrübe sahibi olmak,

f) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, analiz ve bilgi teknolojileri destek süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak.

g) Proje yönetim standartlan çerçevesinde gerekli proje dokümantasyonunu hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) TFS, Redmine, JIRA, Visio, MS Project vb. iş takip ve analiz araçları konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) UML diagramları (ER, Use Case, Mockup vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,

j) En az temel düzeyde veri tabanı bilgi sahibi olmak,

k) Teknik ve idari şartname hazırlama ve ihale sürecinin takibi konusunda bilgi sahibi olmak.

B.9. Linux Sunucu Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) IP adresleme, VLAN, routing, firewall ve temel TCP/IP protokollerine hakim olmak,

c) Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandınnası ve yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,

d) Paket yönetim sistemlerine (rpm, yum, apt, dnf) hakim olmak,

e) Linux servis yönetimi (systemctl, journald) konularında tecrübeli olmak,

f) Kullanıcı, grup yönetimi, yetkilendirme ve Linux dosya sistemi hiyerarşisi konularında bilgi sahibi olmak,

g) Güvenlik, log yönetimi, performans analizi, yedekleme ve sistem güncellemeleri konulannda tecrübeli olmak.

h) Docker ve Kubernetes/OpenShift gibi konteyner platfonnlarında deneyim sahibi olmak, i) Sanallaştırma platformları (VMware, KVM, Proxmox, OpenStack vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) Yedeklilik, yüksek erişilebilirlik ve iş sürekliliği konularında tecrübe sahibi olmak.

k) SSH, SSL, DNS, LDAP. FTP, NTP, NFS, Apache, Nginx gibi temel servisleri yönetebilmek,

l) LVM yönetimi, disk genişletme/daraltma gibi depolama yönetimi konusunda deneyimli olmak,

m) Shell scripting (Bash) yazma ve otomasyon süreçlerine hakim olmak,

n) Fiziksel Sunucuların ILO kurulum ve multipath konfıgürasyonları konusunda tecrübe sahibi olmak,

o) Ansible ile sunucu yapılandırma, otomasyon ve uygulama dağıtımı süreçlerini yönetebilecek düzeyde bilgi sahibi olmak,

p) Tercihen depolama sistemleri (Storage) yönetimi, LUN tahsisi vc storage sanallaştırma konularında deneyimli olmak.

B.10. Veri Tabanı Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) MongoDB veri tabanı hakkında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Linux sunucu kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Bash Scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Performans tuning, query optimizasyon, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) PL/pgSQL ve/veya TSQL bilgisine sahip olmak,

g) Veri tabanı "high availibility", "disaster recovery", "migration" konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.ll. Büyük Veri Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli sistemlerde veri ambarı ve büyük veri uygulamaları alanında deneyim sahibi olmak,

c) Daha önce büyük veri, veri analitiği, iş zekası veya veri ambarı projelerinde çalışmış olmak,

d) Büyük veri ekosistemi (Hadoop, HDFS, Parquet, Spark, Kafka, Kafka Connect, ClickHouse. Delta Lake, Hudi vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

e) Veri tabanı tabloları ve ilişkisel mimari konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Veri ambarı modelleme (fiziksel / mantıksal) projelerinde yer almış olmak,

g) Veri ambarı teknolojileri (Teradata, Oracle, MS SQL Server vb) ve ETL (Nifi, ODI, DataStage, BODI veya SSIS vb.) araçları hakkında tecrübe sahibi olmak,

h) Kompleks SQL ve optimizasyon konularında tecrübeli olmak,

i) Transact SQL ve/veya PL/SQL kullanmış olmak,

j) ETL/ELT ve OLAP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Pyhton programlama dili ile veri işleme ve büyük veri uygulamalan geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

I) Ekip çalışmasına ve dinamik çalışma ortamına uyumlu olmak,

m) Teknolojik ve mesleki alanda gelişmeleri takip etme yetisine sahip olmak,

n) Tercihen temel sunucu yönetimi, Linux işletim sistemleri ve dağıtık sistemler konusunda bilgi sahibi olmak,

o) Tercihen büyük veri sistemlerinde küme (cluster) yönetimi (kurulum, konfigürasyon, izleme vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

B.12. Kıdemli Karar Destek Sistemleri Uzmanı (Tanı zamanlı, aylık brüt sözleşme iieret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak,

b) İş zekası, veri analitiği veya karar destek sistemleri alanında deneyime sahip olmak,

e) SQL konusunda farklı veri tabanlarında ileri seviye bilgi sahibi olmak,

d) İş zekası araçlarında (Power Bl, Oracle Bl, Turboard) ileri düzeyde deneyim/bilgi sahibi olmak,

e) Python veya R gibi veri analitiği dillerinde temel seviyede bilgi sahibi olmak,

f) Veri görselleştirme ve tasarımı konularında yetkin olmak,

g) İş süreçlerini analiz edip, karar destek sistemleri geliştinne konusunda deneyim sahibi olmak,

h) Veri ambarı yapıları, ETL süreçleri ve veri modelleme konusunda bilgi sahibi olmak, i) İleri düzeyde analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,

j) Tercihen veri madenciliği, makine öğrenimi ve yapay zeka algoritmaları hakkında bilgi sahibi olmak,

k) Tercihen proje yönetimi ve iş analizi konularında deneyimli olmak,

I) Tercihen büyük veri teknolojileri (Hadoop, Spark, Kafka vb.) ve veri çözümleri hakkında bilgi sahibi olmak.

B.13. Karar Destek Sistemleri Uzmanı (Tanı zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak,

b) İş zekası, veri analitiği veya karar destek sistemleri alanında deneyime sahip olmak,

c) SQL ile sorgu yazma ve tablo oluşturma konusunda deneyim sahibi olmak,

d) İş zekası araçlarında (Power Bl, Oracle Bl, Turboard) bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) ETL süreçlerine aşina olmak, veri temizleme ve dönüştürme konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olmak,

g) Takım çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık ve iletişim becerileri yüksek olmak,

h) Python, R veri analizi araçlarının kullanımı konusunda temel seviyede bilgi sahibi olmak,

i) Veri modelleme ve istatistiksel analiz konularında temel bilgi sahibi olmak.

B.14. Siber Güvenlik Uzmanı (Tanı zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak,

b) Ağ izleme, ağ güvenlik araçları (Firewall, Ips, DDOS vb.) ve ağ paketi analiz araçları (Wireshark,Tcpdump vb.) konularında tecrübe sahibi olmak.

c) S1EM/S0C operasyonları, SOAR, tehdit avcılığı, siber tehdit istihbarat süreçlerinde deneyim sahibi olmak,

d) Antivirüs ve uç nokta güvenliği ile EDR/XDR konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Blue Team ve olay müdahalesi çalışmalarında kullanılabilecek yazılım (bash, python vb.) bilgisine sahip olmak,

f) Zafiyet tarama araçlarını (Acunetix, Netsparker, Nessus, Burp Suite vb.) ileri seviye kullanabiliyor olmak,

g) Unix, Linux ve Microsoft sunucu işletim sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak, h) Yazılım güvenliği hakkında tecrübe sahibi olmak,

i) Veri tabanı sistemleri güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak.

j) Güncel zafiyetlere ve saldırı türlerine hakim olmak,

k) Adli Bilişim alanında bilgisayar veya bilişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçlarla ilgili olay yerinin analiz edilmesi, verilerin toplanması, bu verilerin incelenmesi, varsa eğer suç ile ilgili gerekli ilişkilendirmeler yapılarak sonuçların düzenli bir raporlama neticesinde adli makamlara sunulmasını sağlamak konusunda tecrübe sahibi olmak,

I) ISO 27001, PCI DSS, COBIT, KVKK, İTİL GDPR konularında bilgi sahibi olmak, m) MITRE ATT&CK Framework ve OWASP hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak, n) Aktif ve pasif bilgi toplama yöntemlerine hakim olmak, o) Zafiyet tarama, sisteme erişim, hak yükseltme, sistemlerde yatay hareket, erişimi koruma, iz kayıtlarının silinmesi konularında bilgi sahibi olmak,

p) TCP/IP ve OS1 katmanları hakkında bilgi sahibi olmak,

q) HTTP, DHCP, SMTP, DNS gibi temel protokoller hakkında bilgi sahibi olmak.

B.15. Siber Güvenlik Uzmanı (Tanı zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, b) Güvenlik izleme, olay müdahale, tehdit istihbaratı konularında tecrübe sahibi olmak, c) Firewall, IPS/IDS, WAF, Vulnerability Assessment, Database Security, SIEM, Anti virüs, zararlı yazılım vb. hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Zafiyet tarama araçlarını (Acunetix, Netsparker, Nessus, Burp Suite vb.) kullanabiliyor olmak.

e) Unix, Linux ve Microsoft sunucu işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Yazılım güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Veri tabanı sistemleri güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Güncel zafiyetlere ve saldırı türlerine hakim olmak,

i) Anti virüs ve uç nokta güvenliği ile EDR/XDR konusunda bilgi sahibi olmak, j) Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, k) ISO 27001, PCI DSS, COBIT, KVKK, İTİL GDPR konularında bilgi sahibi olmak, I) MITRE ATT&CK Framework ve OWASP hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak, m) Aktif ve pasif bilgi toplama yöntemlerine hakim olmak,

n) Zafiyet tarama, sisteme erişim, hak yükseltme, sistemlerde yatay hareket, erişimi koruma, iz kayıtlarının silinmesi konularında bilgi sahibi olmak,

o) Web uygulama, mobil uygulama, iç ve dış ağ, kablosuz ağ, VPN sistemleri ve veri tabanı sistemlerine sızma testi yapma konusunda tecrübe sahibi olmak,

p) TCP/IP ve OSI katmanları hakkında bilgi sahibi olmak,

q) HTTP, DHCP, SMTP, DNS gibi temel protokoller hakkında bilgi sahibi olmak.

2.BAŞVURU ŞEKLİ. YERİ ve TARİHİ

a) Adaylar, başvurularını 07/05/2025 - 26/05/2025 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisine başvuru yapabilecektir.

3.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/41828/0/ozgecmisdoc.doc linki üzerinden indirilerek doldurulacak fotoğraflı özgeçmiş,

b) Yabancı Dil (İngilizce) Sınav Sonuç Belgesi (E-Devlette ver almayan ve ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir) (Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

c) Yurtdışındaki üniversitelerin "genel şartlar altında yer alan bölümlere denk bölümlerinden" mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. (E-devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunan adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur)

d) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (c-dcvlctten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan "SGK Hizmet Dökümü" mesleki tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir.) Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile mesleki tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir.

e) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler),

f) Mülakat sonucunda sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan "akıl ve ruh sağlığı yerindedir raporu" istenilecektir.

4.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak her pozisyon için sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır.

b) Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday mülakata çağırılacaktır.

c) Mülakata katılmaya son sırada hak kazanan adaylardan aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.

d) Mülakata katılmaya hak kazanan adayların listesi 30/05/2025 tarihinde Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecektir. Adaylar Kariyer Kapısı üzerinden giriş yaparak mülakat ile

ilgili bilgileri görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5.SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav sözlü ve uygulamalı mülakat olarak yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmalan gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü ve uygulamalı mülakat konuları yukarıdaki genel şartlar (e), (h) ve (i) bentleri ile pozisyonlara uygun olarak özel şartlarda belirtilen konulardır.

d) Adaya özel şartlarda belirtilen bilgi, deneyim ve tecrübeyi ölçmeye yönelik sorular sorulacaktır.

e) Uygulama mülakatında adaydan bilgisayar başında uygulama yapması istenilecektir.

6.SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü ve uygulamalı mülakat 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

b) Sözlü mülakattan alınan puanın %30'u ve uygulamalı mülakattan alınan puanın %70'i toplanarak değerlendirme puanı hesaplanacaktır. Değerlendirme puanı 70 (yetmiş) puan ve üzeri olan adaylar başarılı sayılacaktır.

c) Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası oluşturulacaktır. İlan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilecektir.

d) Sözlü ve uygulamalı mülakat 17/06/2025 - 27/06/2025 tarihleri arasında Üniversiteler Malı. Şehit Mehmet Bayraktar Cad. No:3 Bilkent Çankaya/Ankara adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı Merkez Binasında yapılacaktır.

7.SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 22 (yirmi iki) dir.

b) Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri ve sınav sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

c) Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir.

d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

e) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine varsa ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

f) Sözlü ve uygulamalı mülakatı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

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