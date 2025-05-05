Ana sayfaDaimi İşçi İlanlarıAna sayfaMahalli İlanlar

İnebolu Belediyesi 1 İşçi Alacak

İnebolu Belediyesi 1 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 09 mayıs 2025

Kaynak : Kamuilan
�lan Giri� : 05 Mayıs 2025 01:15, Son G�ncelleme : 05 Mayıs 2025 00:35
Yazd�r
İnebolu Belediyesi 1 İşçi Alacak

İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

1 ADET DAİMİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAKTIR.

Kurumumuz İnebolu Belediye Başkanlığına alınacak 1 adet Daimi İşçi için, 09 Ağustos 2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Çalışma ve İş Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğüne İşgücü talebinde bulunulmuş olup, iş ilanımızın 05/05/2025-09/05/2025 tarihleri arasında yayımlanması talep edilmiştir.

Söz konusu 1 adet Daimi İşçi için aranılan şartlar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafındanwww.iskur.gov.trinternet sitesinde yayımlanacak olup, isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

�OK OKUNANLAR
�OK YORUMLANANLAR
BUG�NE A�T �LANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni �lanlar

Milli Eğitim Bakanlığı 5 sözleşmeli personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 sözleşmeli personel alacak
İnebolu Belediyesi 1 İşçi Alacak

İnebolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
İnebolu Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak

İnebolu Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı