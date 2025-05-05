Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8. derecede 4 adet Müfettiş Yardımcısı (İdari) kadrosuna atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.

1 - Sınava Giriş Şartları:

A - ÖSYM tarafından 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından, KPSS P48 puan türünden en az 80 ve üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda; en yüksek puan sıralamasına göre ilk 80 kişi içerisinde bulunmak (80'inci adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilirler.)

B - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

C- Giriş sınavının yapıldığı yılın (2025 Yılı) Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

D - Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması,

E - En az dört yıl lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlanndan birini bitirmiş olmak,

F - Yapılacak soruşturma sonucunda, sicil ve karakteri bakımından mesleğe alınmasına engel bir hali olmadığı anlaşılmak (Bu araştırma Kurul Başkanlığı tarafından sözlü sınav öncesi yaptırılır.),

G - Hizmet taahhüdü altında bulunmamak,

11 - Daha önce yapılmış olan Kurumumuz Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına iki defadan fazla girmiş bulunmamak,

1 - Sağlık durumu itibariyle, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,

2 - Başvuru Şekli ve Yeri:

Sınava başvurular 05.05.2025 günü başlayıp, 16.05.2025 günü 23:59'da sona erecektir. Adaylar başvurularım, e-Devlet Kapısı üzerinden Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapacaklardır. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Postayla ve diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuruda bulunan tüm adaylar "görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair yazılı beyanını (hizmet taahhüdü beyanı), askerlik durum beyanını, adli sicil beyanını, sağlık durum beyanını ve özgeçmiş formunu (kendi el yazısı ile yazılmış)" başvuru esnasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan ilgili alana mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. Adaylar söz konusu evraklara www.mta.gov.tr adresinde yayımlanan sınav ilanı eklerinden ulaşabilirler. Bu evraklar word formatında olup, evrakların adaylar tarafından

doldurularak, ıslak imza ile imzalandıktan sonra sistemde ilgili alana pdf formatında yüklenmesi gerekmektedir, tlanda yer alan fakültelere denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş, yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurulularından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan ilgili alana söz konusu dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. Adaylar, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde yapacakları başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Giriş Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

3 Sınav Şekli ve Konuları:

Sınav, 14.06.2025 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi taralından Ankara'da tek oturumda yapılacaktır. Her bir adaya çoktan seçmeli 5 seçenekli toplam 100 adet soru sorulacaktır.

Giriş sınavının yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, yazılı sınava ilişkin diğer hususlar, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında (www.mta.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebligat hükmünde olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Yazılı sınav yeri, tarihi ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, Kurum internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Sınavda uyulacak kural vc esaslara, Sınava Giriş Belgesinde yer verilecektir.

Adaylar; sınava girilecek yer ve zamanı gösteren Sınav Giriş Belgesine https://sem.asbu.edu.trweb adresinde bulunan ilgili linkten 04.06.2025 tarihi itibariyle ulaşacaklardır.

Adaylar sınava gelirken ASBÜSEM tarafından verilen fotoğraflı sınav giriş belgesi vc geçerli kimlik belgelerinden herhangi birini {T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport. Mavi Kart, Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için) KKTC Kimlik Kartı, Türk Silahlı Kuvvetleri Erbaş ve Erlerine Mahsus Kimlik Kartı (Subay Astsubay vb. kimliği kabul edilmez)} yanlarında bulunduracaklardır. Fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında geçerli kimlik belgelerinden herhangi birisi olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav binasına giriş için son saat 09:45, sınav salonuna giriş için ise 10:00'dur. Bu saatlere uymayan adaylar sınava alınmayacaktır. Kurum kimliği geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir.

Sınav binalarına, siyah tahta kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içinde su, peçete (şeffaf ambalaj içinde veya ambalajsız), metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazlar ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşyayla (şellal/numarah gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, cep bilgisayarı,

sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, müsvedde kağıdı defler, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb, yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel vb, araçlarla, su hariç içecek yiyecek vb. gıda/tüketinı maddeleriyle, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçları (engel durumunu daha önce bildiren adaylar hariç) alınmayacaktır.

Sınav Konulan:

A - Hukuk

I - Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)

2- İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari Yargı)

3 - Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar)

4 - Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

5 - Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak)

6 - Ceza Hukuku (Genci Esaslar)

7 - Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar)

B - İktisat

1 - Genel Ekonomi Teorisi (Mikro - Makro Ekonomi vd.)

2 - Güncel Ekonomik Sorunlar

3 - Milli Gelir

C - Maliye

1 - Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası

2 - Türk Vergi Hukukunun Genel Esasları

3 - Bütçe ve Bütçe Çeşitleri

D Muhasebe

I - Genel Muhasebe

2 - Bilanço Analizi ve Teknikleri

E - Yabancı »il

İngilizce

4- Giriş Sınav Notlarının Değerlendirilmesi:

Yazılı sınavda toplam 100 soru sorulacaktır. Sınav çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olacaktır. Değerlendirme her alanda 100 puan üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınavda her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahip olup, iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu soru/sorular değerlendirilmeye alınmayacaktır, Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Sınavda başarılı olabilmek için adayların her alanda (Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, Yabancı dil) en az 60 puan alması ve ortalamasının en az 65 puan olması zorunludur.

Yazılı sınav puanı 65 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen kontenjanın dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihi www.mta.gov.tr internet

adresinde aynca ilan edilecektir. Bu ilan tebligat hükmünde olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sözlü sınavlar, yazılı sınav gruplanna giren konularda yapılır. Bu sınavlarda ayrıca adayların zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve davranış gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmck için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65 den aşağı olmaması şarttır.

Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Sınav notlarının eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçlan kazanılmış hak sayılmaz. Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin atamaları sınavdaki derece sırasına göre yapılır.

5 - Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve İtiraz:

Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan adayların asıl ve asıl sayısı kadar yedek listesi Kurum internet sayfasında ilan edilecek ve iletişim adreslerine iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilecektir.

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://sem.asbu.cdu.trweb adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde MTA Genel Müdürlüğüne yapabileceklerdir.

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde MTA Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

Adaylar, soru ve sonuçlanna ilişkin itiraz başvurularını Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'neait Halk Bankası Ankara Anıt Şubesi TR83 0001 2009 4110 0044 0000 26 İBAN hesap numarasına itiraz başvuru ücretini yatırarak alınan banka dekontu, itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile MTA Genel Müdürlüğüne yapacaklardır. Soru itiraz sürecinde her bes soru için 250,00 (iki yüz elli) TL başvuru ücreti yatırılır, sonuç itirazı için ise 50,00 (elli) TL ücret yatırılır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. Kimlik Numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Adayların itiraz ettikleri soru sayısı kadar itiraz ücreti yatırdıkları MTA Genel Müdürlüğü tarafından dekont üzerinden kontrol edilecek ve yeterli ücret yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri kabul edilmeyecektir.

itirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara MTA Genel Müdürlüğü tarafından bildirilecektir.

Aynca, Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi (1)312) 20114 45 numaralı telefondan alınabilir.

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