Savunma Sanayii Başkanlığı 3 sözleşmeli personel alacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından:

PROJE BAZLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI

A. Genel

(1) T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde yürütülen projelerde görev almak üzere, 3238 sayılı Kanunun Ek 2nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, özel bilgi ve ihtisas gerektiren projeler için Proje Bazlı Sözleşmeli Personel istihdam edilecektir.

B. Sınav Başvuru Şartları

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan genel şartları taşımak,

(2) jşbu ilan metninin "C. Başvuruya Açık Pozisyonlar" başlığında başvuru kodlarının altında belirlenen aşağıdaki şartları taşımak;

a) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin. Başkanlığın ihtiyacına göre belirlenen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

b) İngilizce alanında son başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 75 puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre uluslararası geçerliliği olup YDS/e-YDS sınavlarına denkliği kabul edilen yabancı dil sınav puanına sahip olmak.

c) Özel bilgi ve ihtisas alanlarında en az beş yıl tecrübe sahibi olmak.

d) Alını yapılacak pozisyonun gerektirdiği özel bilgi, ihtisas alanı, iş tecrübesi vb. hususlara ilişkin diğer şartları taşımak.

C. Başvuruya Açık Pozisyonlar

Her başvuru kodu, farklı açık pozisyonlar için oluşturulmuştur

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Ç. Başvuru Şekli ve Tarihi

(1) Adaylar başvurularını 2 Mayıs 2025 - 23 Mayıs 2025 tarihleri arasında (basvuru.ssb.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştirecektir. Sınav başvuru ekranında istenen bilgilerin eksiksiz doldurulması ve aşağıda belirtilen belgelerin son başvuru tarihi olan 23 Mayıs 2025, Cuma günü mesai bitimine kadar (saat 18:00'a kadar) sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Başvuruda istenen belgeler elektronik ortamda alınacaktır. Posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

(2) Adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonra ilgili pozisyon başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik yapamayacaktır.

(3) Adaylar en fazla iki pozisyona başvurabilecektir.

D. Başvuru Sırasında Yüklenecek Belgeler

(l) Adaylar başvuru sistemine aşağıdaki belgeleri yükleyeceklerdir:

e) Özgeçmiş

f) Son 6 aya ait vesikalık fotoğraf

g) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet'ten alınmış barkodlu Yükseköğretim Mezun Belgesi

h) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS/e-YDS sınavlarına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge

i) SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi Belgesi

(2) Adaylar başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması, istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması veya yanıltıcı beyanda bulunulması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

(3) Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenebilecektir.

(4) Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar veya eksikliklerden adaylar sorumlu olacaktır.

(5) Başvuru aşamasında ve sonrasında, sisteme yükledikleri belgelerde gerçeğe aykırılık veya herhangi bir tahrifat yaptığı tespit edilen adayların başvurulan geçersiz sayılacak, sınava girip başarılı olsalar dahi göreve başlatılmayacaklardır. Göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

E. Giriş Sınavına Çağrı

(1) Başvurduğu ilanda yer alan isterleri sağlayan ve giriş sınavına katılmaya hak kazananların ad ve soyadları, sınav tarihi, yeri ve saatleri Başkanlığın internet (www.ssb.gov.tr) sitesinde ilan edilecektir. Bu duyuru tebligat hükmünde olup, ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

(2) Sınava katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaktır. Bunlardan giriş sınavına girmiş olanların sınavı geçersiz sayılacaktır.

F. Giriş Sınavı

(1) Giriş sınavı iki aşamalı sözlü sınav şeklinde gerçekleştirilecektir.

(2) Giriş sınavının ilk aşamasında, başvuran adaylardan ilanda yer alan şartları sağlayanların ihtiyaç duyulan pozisyon için belirtilen özel bilgi ve ihtisas alanlarına ilişkin uzmanlık seviyeleri ölçülecektir. ilk aşamada yapılan sınav sonucu başarılı bulunan adaylar ikinci aşama sınava katılmaya hak kazanacaktır.

(3) Giriş sınavının ikinci aşamasında, adayların teknik kapasitesi ve iş tecrübesinin ihtiyaç duyulan projelere uygunluğu, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin pozisyona uygunluğu değerlendirilecektir.

(4) Giriş sınavının birinci ve ikinci aşamasında başarılı sayılabilmek için, 100 (yüz) puan üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir. Başarı puanı, komisyon üyeleri tarafından her bir aday için verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmaktadır,

(5) Giriş sınavı başarı puanı ikinci aşamada gerçekleştirilecek sınavın sonucudur.

(6) Sınava katılmayan aday başarısız sayılacaktır.

G. Değerlendirme ve Atama

(1) Giriş sınavının ikinci aşamasında başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralama yapılarak asıl ve varsa yedek adaylar belirlenecektir.

(2) Giriş sınavı sonuçları, Başkanlık internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) asıl ve varsa yedek listeler belirtilerek ilan edilecektir.

(3) Asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adayların, giriş sınavından 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmaları yerleştirme için hak teşkil etmemektedir.

(4) Asıl li steden sınavı kazandığı halde göreve başlamayanların yerine, göreve başladıktan sonra ölüm veya istifa hallerinde yerine başarı sırasına göre yedek listeden aday çağrılabilir.

(5) Yedek listede yer alan adayların haklan yeni bir sınav ilanına kadar geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

(6) Sınavda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen süre içerisinde Savunma Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

H. Bilgi Alma

(I) İhtiyaç duyulması halinde ayrıntılı bilgi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının (312) 4119700 ve (312) 4119857 numaralı telefonlarından edinilebilecektir. Başvuru sistemine ilişkin teknik sorularınız için adaybasvurudestek(g!ssb. gov.tr adresine e-posta göndermeniz gerekmektedir.

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