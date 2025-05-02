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Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 8 mayıs 2025

Kaynak : Resmi Gazete
�lan Giri� : 02 Mayıs 2025 00:16, Son G�ncelleme : 02 Mayıs 2025 08:14
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Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

1. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 15.342 sözleşmeli personel Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır.

2. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

3. Adaylar, tercihlerini 2 Mayıs 2025 - 8 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

4. Sözleşmeli personel pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ekte gösterilmiştir.

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