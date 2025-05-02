Ana sayfaDaimi İşçi İlanları

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 İşçi Alacak

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 9 mayıs 2025

Kaynak : Resmi Gazete
�lan Giri� : 02 Mayıs 2025 00:25, Son G�ncelleme : 02 Mayıs 2025 08:14
Yazd�r
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 İşçi Alacak

Sağlık Bakanlığından;

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

1. 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkür Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3.658 sürekli işçi alımı yapılacaktır.

2. Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yhgm.saglik.gov.tr ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinden ulaşabilirler.

3. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 5 Mayıs 2025 - 9 Mayıs 2025 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu Klinik Destek Elemanı (Hastane), Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Temizlik Görevlisi mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu Aşçı mesleğinde alımın ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilecektir.

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.

5. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacaktır.

6. Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

�OK OKUNANLAR
�OK YORUMLANANLAR
BUG�NE A�T �LANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni �lanlar

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı