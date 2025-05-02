Mardin Artuklu Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B (SÖZLEŞMELİ) PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan Ek 2. maddesi kapsamında sözleşmeli 1 (bir) Telkari Ustası alınacaktır.

ARANAN ŞARTLAR

Başvuracaklar aşağıda belirtilen şartları sağlamalıdır.

1. 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartlar:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. Her kadro için belirlenmiş öğrenim şartlarını taşımak,

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

e. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f. 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması/arşiv araştırması yapılacak olup güvenlik soruşturması/arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.

3. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5. Yurtdışında eğitim görenlerin mezuniyet belgelerinin denkliği ilgili makamlarca onaylanmış olmalıdır.

6. Gerçeğe aykın belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup kendileri ile sözleşme yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilecektir. Bu kişilere Kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tanzim edilecektir.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

I- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartlan yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir.

2- İdare ihtiyaca binaen il içindeki birimlerde kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

3- İlan edilen her pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

4- Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.

5- Asıl veya yedek adayın atama sırası geldiğinde atanma hakkından feragat etmesi durumunda 'Feragat Dilekçesi' vermesi zorunludur.

6- Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

7- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

8- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

10- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere

ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

11- Atamaya hak kazanıp göreve başlatılan personelin dört yıl süreyle herhangi bir sebeple kurumlararası naklen geçişi (ataması) yasal olarak mümkün olmadığından başvuru yapacak adayların bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

12- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

13- Atamaya hak kazanıp göreve başlatılan personelin dört yıl süreyle herhangi bir sebeple kurumlararası naklen geçişi (ataması) yasal olarak mümkün olmadığından başvuru yapacak adaylann bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

14- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

15- Adaylann herhangi bir örgün eğitime devam ediyor (öğrenci) olmaması gerekir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1- Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden "Mardin Artuklu Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformu üzerinden 02 Mayıs - 16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır.

2- Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bilgi için: Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Telefon: 0482 213 4007

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

I- Tecrübe istenilen pozisyon için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak e-Devlet (Ek Dosya/Diğer Dosyalar) üzerinden yükleyeceklerdir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde meslek kodu bulunmayanlar ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesini e-Devlet (Ek Dosya/Diğer Dosyalar) üzerinden yükleyeceklerdir.

2- Adayların mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden otomatik olarak temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kuramlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmalan gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.

3- Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf veya jpeg formatında e-Devlet (Ek Dosya/Diğer Dosyalar) üzerinden yükleyeceklerdir.

BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ DUYURULMASI

1- Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin sonuçlar Üniversitemizin (http://www.artuklu.edu.tr) internet adresinden ilan edilecektir. İlan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebileceklerdir.

AÇIKLAMALAR

'Altın-gümüş işlemeciliği konusunda en az 5 (Beş) yıllık tecrübe sahibi olduğunu belgelemek.

* Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslann Sınav şartı Ek Madde 2'de belirtilen "Bu Esaslara ekli 2 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına alınacaklar sadece mesleki uygulamalı sınava tabı tutulur." hükmü gereğince sadece mesleki uygulama sınav sonucuna göre hizmete alınacak sözleşmeli personel kadrosudur.

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