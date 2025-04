YÖK, 8 Sözleşmeli personel alacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Başkanlığımızda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca sözleşmeli bilişim personeli ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesi uyarınca sözleşmeli çözümleyici ve programcı istihdam edilecektir.

1- BAŞVURU ŞARTLARI

A-) GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.

2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak.

B-) ÖZEL ŞARTLAR

Sözleşmeli Bilişim Personeli

1) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java) (1 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

. Bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği lisans programlarından ya da bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra en az 5 yıl yazılım geliştirici olarak çalışma deneyimine sahip olmak.

. Belgelendirmek kaydıyla Spring Framework ve bileşenleri (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data) ile proje geliştirme deneyimine sahip olmak.

. İlişkisel veri tabanları (Oracle, SQL Server, PostgreSQL vb.) konusunda bilgi sahibi olmak.

. ORM araçları (Hibernate, JPA, MyBatis vb.) konusunda bilgi sahibi olmak.

. Web teknolojileri (HTML5, CSS3, JavaScript vb.) konusunda bilgi sahibi olmak.

. JavaScript framework veya kütüphaneleri (React, Vue, Angular vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

. Web servisleri (SOAP, REST) hakkında bilgi sahibi olmak.

. Birim testi (unit testing), entegrasyon testi ve test odaklı geliştirme (TDD) prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak.

. Versiyon kontrol sistemleri (GIT, SVN vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

. Mikroservis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak.

. Agile (Scrum, Kanban) yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,.

. Big Data ve NoSQL veri tabanları (MongoDB, Cassandra vb.) konusunda temel bilgiye sahip olmak.

2) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (1 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

. Bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği lisans programlarından ya da bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra en az 5 yıl yazılım geliştirici olarak çalışma deneyimine sahip olmak.

. Belgelendirmek kaydıyla .NET Core / .NET Framework ile proje geliştirme deneyimine sahip olmak.

. C# programlama dilinde ileri seviyede bilgi sahibi olmak.

. Entity Framework, Dapper gibi ORM araçları hakkında bilgi sahibi olmak.

. İlişkisel veritabanları (SQL Server, PostgreSQL, Oracle vb.) konusunda bilgi sahibi olmak.

. Web teknolojileri (HTML5, CSS3, JavaScript vb.) konusunda bilgi sahibi olmak.

. JavaScript framework veya kütüphaneleri (React, Vue, Angular vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

. Web servisleri (SOAP, REST, gRPC) hakkında bilgi sahibi olmak.

. Birim testi (unit testing), entegrasyon testi ve test odaklı geliştirme (TDD) prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak.

. Versiyon kontrol sistemleri (GIT, SVN vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

. Mikroservis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak.

. Agile (Scrum, Kanban) yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

. Container teknolojileri (Docker, Kubernetes) hakkında bilgi sahibi olmak.

. CI/CD süreçleri ve DevOps araçları konusunda bilgi sahibi olmak.

. Big Data ve NoSQL veri tabanları (MongoDB, Cassandra vb.) konusunda bilgi sahibi olmak.

3) Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

. Bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği lisans programlarından ya da bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra en az 3 yıl yazılım geliştirici olarak çalışma deneyimine sahip olmak.

. Belgelendirmek kaydıyla Spring Framework ve bileşenleri (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data) ile proje geliştirme konusunda deneyime sahip olmak.

. İlişkisel veri tabanları (Oracle, SQL Server, PostgreSQL vb.) konusunda bilgi sahibi olmak.

. ORM araçları (Hibernate, JPA, MyBatis vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

. Web teknolojileri (HTML5, CSS3, JavaScript vb.) konusunda bilgi sahibi olmak.

. JavaScript framework veya kütüphaneleri (React, Vue, Angular vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

. Web servisleri (SOAP, REST) hakkında bilgi sahibi olmak.

. Birim testi (unit testing), entegrasyon testi ve test odaklı geliştirme (TDD) konularında bilgi sahibi olmak.

. Versiyon kontrol sistemleri (GIT, SVN vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

Sözleşmeli Personel

1) Çözümleyici (2 Kişi)

. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, yapay zeka mühendisliği veya bilişim sistemleri mühendisliği lisans programlarından ya da bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

. En az biri Java, C, C++, C#, .Net olmak üzere güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelendirmek.

. En az D düzeyinde YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş bu düzeyde yabancı dil belgesine sahip olmak.

. 2024 KPSS P3 puan türünden en az 50 puana sahip olmak.

. Bu pozisyona başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

2) Programcı (1 Kişi)

. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, yapay zeka mühendisliği veya bilişim sistemleri mühendisliği lisans programlarından ya da bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

. En az biri Java, C, C++, C#, .Net olmak üzere güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelendirmek.

. En az D düzeyinde YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş bu düzeyde yabancı dil belgesine sahip olmak.

. 2024 KPSS P3 puan türünden en az 50 puana sahip olmak.

. Bu pozisyona başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

2- İSTENİLEN BELGELER

1. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı ve Yazılım Geliştirme Uzmanı adayları için istenilen belgeler aşağıdadır.

. Ayrıntılı özgeçmiş

. Adli sicil kaydı

. Lisans diploması veya e-devlet kapısından alınan mezun belgesi ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesi

. 2024 KPSS P3 sonuç belgesi (KPSS sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş) olarak kabul edilecektir.)

. Son başvuru tarihi itibarıyla İngilizce dilinde YDS/e-YDS'den veya bu sınavlara eşdeğerliği bulunan bir sınavdan puan almış olduğunu gösteren belge (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin 24.10.2023 tarihli "Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı" esas alınacaktır)

. Aranan niteliklere uygun mesleki deneyimi gösteren SGK hizmet dökümü ve çalıştığı yerden alınacak imzalı çalışma belgesi

. İlgili pozisyon için istenen proje geliştirme deneyimine sahip olduğunu gösterir belge

. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

2. Çözümleyici ve Programcı adayları için istenilen belgeler aşağıdadır.

. Ayrıntılı özgeçmiş

. Adli sicil kaydı

. Lisans diploması veya e-devlet kapısından alınan mezun belgesi ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesi

. 2024 KPSS P3 sonuç belgesi

. Programlama dilini bildiğini belgelemek için yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin yükseköğretim kurumundan alınan onaylı belge (transkript ve ders açılım belgesi) veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcılık sertifikası

. Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS'den asgari (D) düzeyinde veya eşdeğeri bir puan almış olduğunu gösteren belge (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin 24.10.2023 tarihli "Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı" esas alınacaktır.)

. Aranan niteliklere uygun mesleki deneyimi gösteren SGK hizmet dökümü ve çalıştığı yerden alınacak imzalı çalışma belgesi

. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

3- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunanlardan;

* Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı ve Yazılım Geliştirme Uzmanı, pozisyonuna başvuran adayların KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 kabul edilecektir) ile yabancı dil puanının (yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak bilişim personeli sayısının 10 katı kadar aday (bu sıralamalara göre son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

* Çözümleyici ve Programcı pozisyonu için KPSS P3 puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak sözleşmeli personel sayısının 10 katı kadar aday (bu sıralamalara göre son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

* Sözlü sınava katılacak adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyenlere herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

* Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur.

* Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı puanına göre pozisyonlara atama yapılacak olup ilan edilen pozisyonlar için yedek aday belirlenebilecektir.

4- BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

Adaylar başvurularını, 29 Nisan 2025 - 14 Mayıs 2025 tarihleri arasında e-Devlet kapısı aracılığıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

Adaylar istenilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen alanlara istenilen formatta yükleyecektir. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren, başvurusunu tamamlamayan veya niteliklerini uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adaylar, sorumludur.

5- TEBLİGAT

Sözleşmeli bilişim personeli ile sözleşmeli çözümleyici ve programcı istihdamı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na ait www.yok.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLETİŞİM TELEFONU: (0312) 298 75 68-69-70-71

