Hacettepe Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 1 (bir) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı(Java), 1 (bir) Kıdemli Frontend Geliştirme Uzmanı, 1 (bir) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı olmak üzere toplam 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir,

f) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,

h) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

ı) Yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,

i) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Java)

(1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katına kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Spring Boot, Spring Core, Spring Data, Spring Security, ORM, JPA (Hibernate), Maven, Apache Wicket, JSF, JSP konularında, tecrübeye sahip olmak.

c) En az 5 yıl Spring Framework ve Spring Boot mimarileriyle kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak,

d) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

e) Web servisleri (SOAP, REST) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) HTML, CSS, JavaScript ve Angular gibi web teknolojileri ile çalışmış ve bu konularda deneyim sahibi olmak,

g) ORM (Object Relational Mapping) teknolojileri konusunda deneyimli olmak (tercihen Hibernate veya Spring Data JPA),

h) Versiyon kontrol sistemlerinden (Git, TFS, SVN vb.) en az biriyle çalışmış olmak,

i) MySQL, PostgreSQL, Oracle gibi ilişkisel veri tabanlarından en az biri ile uygulama geliştirmiş olmak,

j) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

k) Mikroservis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) SOLID prensiplerine konusunda bilgi sahibi olmak.

m) Application Container (Docker, Kubernetis, OpenShipt, .vs) teknolojileri konusunda bilgiye sahip olmak,

n) RabbitMQ, Redis teknolojilerini kullanmış veya bilgi sahibi olmak,

o) Büyük sistemlerde (en az 20.000 kullanıcılı uygulamalar) Weblogic, Apache, IIS vb. ortamların kurulumuna ve yönetimine hakim olmak

p) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

q) Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın olmak.

Tercihen;

. DevOps süreçleri, CI/CD uygulamaları ve konteyner mimarileri (Docker, Kubernetes) hakkında bilgi sahibi olmak,

. 20.000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak,

. ISO 27001 süreçlerinde aktif olarak rol almak

KIDEMLİ FRONTEND YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

(1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) UI/UX tasarımında bilgi sahibi olmak,

c) Angular (v15+) ile web uygulamaları geliştirme konusunda en az 2 yıl deneyim

d) Flutter ile mobil uygulama (iOS & Android) geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,

e) HTML/CSS/Javascript, Bootstrap ve jQuery, Ajax gibi gerekli ortak kütüphaneler ve yöntemlerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) TypeScript konusunda bilgi sahibi olmak,

g) DOM ve Javascript Object modelinde bilgi sahibi olmak,

h) Angular, React ve/veya Vue JS gibi ön uç geliştirme çerçevelerinden/ kütüphanelerinden birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Git, SVN gibi versiyon kontrol sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) SASS, LESS, STYLUS gibi CSS ön işlemciler hakkında bilgi sahibi olmak,

k) Öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu Responsive tasarımlar yapabilen ve Bootstrap, Material vb Responsive Front-End Framework'leri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Cross-Browser uyumluluğu ve arayüz geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak.

m) Yazılım tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi sahibi olmak,

n) SOLID prensiplerine konusunda bilgi sahibi olmak.

o) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

p) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

q) Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın olmak.

Tercihen;

. Angular (v15+) ile web uygulamaları geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

. Flutter ile kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak,

. 20.000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak,

KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

( 1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar )

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak,

c) Laravel PHP frameworkü ile uygulama geliştirme konusunda deneyimli olmak,

d) Web servisler teknolojileri hakkında bilgili olup SOAP ve REST servisler hakkında tecrübeye sahip olmak,

e) Bootstrap, JavaScript, Jquery, HTML5, CSS3 ile web tabanlı yazılım geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak

f) Versiyon kontrol sistemlerinden (Git, TFS, SVN vb.) en az biriyle çalışmış olmak,

g) MySQL, PostgreSQL, Oracle gibi ilişkisel veri tabanlarından en az biri ile uygulama geliştirmiş olmak,

h) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak. i) Büyük sistemlerde (en az 20.000 kullanıcılı uygulamalar) Weblogic, Apache, IIS vb. ortamların kurulumuna ve yönetimine hakim olmak,

i) Büyük sistemlerde (en az 20.000 kullanıcılı uygulamalar) Weblogic, Apache, IIS vb. ortamların kurulumuna ve yönetimine hakim olmak

j) Responsive web tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Git, SVN gibi versiyon kontrol sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) RabbitMQ, Redis teknolojilerini kullanmış ve bilgi sahibi olmak,

m) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

n) Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın olmak.

o) SOLID prensiplerine konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

. En az iki programlama dili bildiğini belgelemek. Tercihen PHP (Laravel Framework) ve Java

. 20.000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak,

. ISO 27001 süreçlerinde aktif olarak rol almak

II. İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ - TARİHİ

Başvurular 28/04/2025-12/05/2025 tarihleri arasında https://bidb.hacettepe.edu.tr adresinde bulunan "Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu" nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına (Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı - Beytepe /ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

a) Başvuru formu (Fotoğraflı)(https://bidb.hacettepe.edu.tr ),

b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

c) e-Devlet Barkodlu Yüksek Öğrenim Mezun Belgesi

d) e-Devlet Barkodlu Transkript Belgesi

e) Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge,

f) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (c) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

g) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

h) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR' da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

i) KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.),

j) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS vs.) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir).

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi sınava girecekleri yer bilgisi ile birlikte https://bidb.hacettepe.edu.tr ve/veya https://hacettepe.edu.tr sitesinde en geç 15/05/2025 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

Yazılı sınav 22/05/2025 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu 06800 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınav 29/05/2025 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu 06800 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.

V. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları https://bidb.hacettepe.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. POZİSYONLAR VE ÜCRETLER

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen bürüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir. Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır (güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hacettepe Üniversitesi

İLETİŞİM:

Hacettepe Üniversitesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

E-posta : [email protected]

Tel : 0 (312) 297 62 00

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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