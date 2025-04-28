Orman Genel Müdürlüğü 105 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

2025 YILI 30 ADET SÖZLEŞMELİ İHA PİLOTU VE 75 ADET SÖZLEŞMELİ

İHA TEKNİK PERSONELİ ALIM İLANI

Orman Genel Müdürlüğünce, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrası kapsamında taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların sınav şartı başlıklı Ek 2. Maddesinde "Orman Genel Müdürlüğünde bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak İHA pilotu, İHA teknik personeli. pozisyonlarda istihdam edilecek sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının dört katına kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve uygulama sınav ve/veya psikomotor testi sonucuna göre çalıştırılır.." hükmünün yer alması nedeniyle EK-1 de yer alan birimler için psikomotor uygulama sınavıyla sözleşmeli personel pozisyonunda 30 adet sözleşmeli İHA pilotu ve 75 adet sözleşmeli İHA teknik personeli alınacaktır.

Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

2. Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

3. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ekte yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

4. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını tamamlamamış olmak,

5. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3/KPSSP93 puan türünden en az 65 puan almış olmak.

6. KPSS ve psikomotor uygulama testi sonucunda başarılı olup, asil listeye girmeye hak kazanarak yerleştirme işlemi yapılan personelin, İHA konusunda verilecek olan eğitimde başarısız olmaları halinde sözleşmeleri fesih edilecektir.

Özel Şartlar;

1- İHA PİLOTU

1. Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, makine, mekatronik, harita, geomatik, uçak, uzay, kontrol ve otomasyon mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

2- İHA TEKNİK PERSONELİ

a) Mekanik- İHA Teknik Personeli (Lisans Mezunu)

1. Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Uçak Bakım ve Onarım, Uçak Gövde ve Motor Bakımı programlarının birinden mezun olmak.

2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

b) Mekanik-İHA Teknik Personeli (Ön lisans Mezunu)

1. Yükseköğrenim kurumlarının ön lisans programlarından; Uçak Teknolojisi, İnsansız Hava Aracı ve Operatörlüğü programlarının birinden mezun olmak.

2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

c) Elektronik-İHA Teknik Personeli (Lisans Mezunu)

1.Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Elektrik ve Elektroniği programlarının birinden mezun olmak.

2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

d) Elektronik-İHA Teknik Personeli (Ön lisans Mezunu)

1. Yükseköğrenim kurumlarının ön lisans programlarından; İnsansız Hava Aracı ve Operatörlüğü programından mezun olmak.

2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

e) Faydalı Yük- İHA Teknik Personeli (Lisans Mezunu)

1. Yükseköğrenim kurumlarının Lisans programlarından; Uçak Bakım ve Onarım, Uçak Gövde ve Motor Bakımı, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Elektrik ve Elektroniği programlarının birinden mezun olmak.

2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

f) Faydalı Yük-İHA Teknik Personeli (Ön lisans Mezunu)

1. Yükseköğrenim kurumlarının ön lisans programlarından; Uçak Teknolojisi, İnsansız Hava Aracı ve Operatörlüğü programlarının birinden mezun olmak.

2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ

Adaylar 05.05.2025-19.05.2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 19.05.2025 gecesi saat 23:59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru işleminden önce e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

Adayların KPSS puanı, mezuniyeti, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

Adaylar yalnızca bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir. (Örneğin; İHA Teknik Personeli pozisyonu için başvuru yapacak adaylar Mekanik, Elektronik veya Faydalı Yük pozisyonlarından yalnızca birine başvuruda bulunabilecektir.)

Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

PSİKOMOTOR UYGULAMA TESTİNE ALINACAK ADAY SAYISI, YERİ VE TARİHİ

2024 yılı KPSSP3/KPSSP93 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu, belirlenen her pozisyon sayısının 4 katına kadar aday (İHA Pilotu 30 adet, İHA Teknik Personeli 75 adet) ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte psikomotor testine girmeye hak kazanacaktır.

Psikomotor uygulama testine katılmaya hak kazanan adayların testleri Orman Genel Müdürlüğünün anlaşacağı bir kurum tarafından yapılacak olup, testin yeri ve zamanı sınava girmeye hak kazanan adayların yayınlanacağı ilanda belirtilecektir. Adayların Orman Genel Müdürlüğü resmi internet adresini (www.ogm.gov.tr) takip etmeleri önemle rica olunur.

Adayların sınava gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları zorunludur.

ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

Adayların psikomotor uygulama testinden aldıkları puanın en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası belirlenecektir. Ayrıca başarılı olanlar arasından sınav ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek liste belirlenir. Psikomotor testi sonuçlarına ilişkin ilan Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

YERLEŞTİRME İŞLEMİ

Yapılacak psikomotor uygulama testi neticesinde asil olarak başarılı kabul edilen adaylar Ek-1'de yer alan birimler arasından tercihte bulunmak suretiyle tercihleri ve psikomotor testi puanları doğrultusunda yerleştirilecektir.

Tercih işlemlerine ilişkin hususlar ile EK-1 de yer alan birimlere yerleştirmesi yapılarak sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.

Yerleştirme işlemine ilişkin sonuçlar, evrakların kontrolü sonucunda adayların başvuru şartlarını sağlama durumlarına göre kesinlik arz edeceğinden, yerleştirme işlemleri adaylar için tek başına bir hak doğurmamaktadır.

Asil olarak başarılı olanlardan;

. Belirtilen tarihler arasında evraklarını teslim etmeyen,

. Sözleşme imzalamaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyen,

. İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilen,

. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlanan,

. Görevine başladığı halde İHA konusunda alacakları eğitim neticesinde başarısız olan,

Adayların yerine, yedek olarak belirlenen listede yer alan adaylardan tercih alınmak suretiyle yerleştirmeleri yapılacak olup yedeklerin yerleştirilmesine ilişkin ilan Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacaktır. Ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Yedek listenin geçerlilik süresi yeni sınav yapılmaması halinde altı ay olup başvurusu kabul edilen ve yerleştirmesi yapılmak suretiyle Hizmet Sözleşmesi imzalayan ve görevine başlayan personelin pozisyonunun sonradan herhangi bir sebepten dolayı boşalması durumunda bu pozisyona yerleştirme yapılamayacaktır.

Orman Genel Müdürlüğü gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İLETİŞİM

Orman Genel Müdürlüğü

Beştepe Mah. Söğütözü Cad. No: 8/1 06560

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İrtibat Telefonları:

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