Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 23 sözleşmeli personel alacak

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere; 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında, sözlü sınav sonucu başarı sıralamasına göre 23 (yirmi üç) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

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BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.

f. B Grubu Kadrolar için (Tavan Ücretin 3 Katı); (a), (b), (d) ve (e) bentlerindeki, C Grubu Kadrolar için (Tavan Ücretin 2 Katı); (a), (c), (d) ve (e) bentlerindeki şartlara da haiz olmaları gerekmektedir.

g. Kariyer Kapısı Platformundan yapılacak başvuru sırasında, adayın başvurusuna yüklemesi talep edilen belgelerin ilgili belge başlığı altına yüklenmesi adayın sorumluluğundadır. Talep edilen belge veya belgelerin başka bir başlık altına yüklenmesi halinde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1. KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

1.1. .Net Teknolojilerinde (C#,.NET Core, .NET Framework, ASP.NET Core, ASP.NET MVC) bilgi sahibi olmak,

1.2. ORM araçlarında (Entity Framework, Entity Framework Core, Dapper vb.) bilgi sahibi olmak,

1.3. MSSQL ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile çalışan uygulama geliştirmede, T-SQL ve/veya PL/SQL konularında bilgi sahibi olmak,

1.4. Javascript frameworkleri ve kütüphanelerinde (Jquery,Vue, Angular, React vb.) bilgi sahibi olmak.

1.5. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi sahibi olmak,

1.6. Uygulama sunucusu (IIS vb.) kurulumu ve web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda bilgi sahibi olmak,

1.7. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

1.8. Tercihen, Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında bilgi sahibi olmak,

1.9. Tercihen, DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında bilgi sahibi olmak,

1.10. Tercihen, Linux/Unix işletim sistemleri hakkında bilgi olmak,

1.11. Tercihen, NoSQL veri tabanları konusunda bilgi sahibi olmak,

1.12. Tercihen, ELK Stack(Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama(Full-text search) konularında bilgi sahibi olmak,

1.13. Tercihen, Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, Memcached ve benzeri uygulamalar) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

1.14. Tercihen, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

2. KIDEMLİ MOBİL YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

2.1. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

2.2. Mobil teknolojiler (React Native) ile uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak

2.3. SOAP/REST mimarisindeki web servislerle, JSON/XML veri alışverişi protokolleri konularında bilgi sahibi olmak,

2.4. SoapUI, Postman gibi web servis test araçlarının kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak

2.5. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

2.6. Tercihen, Mikroservisler ve Web Servisleri teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak

2.7. Tercihen, JavaScript, CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,

2.8. Tercihen, Google Play Store veya App Store'da yayınlanmış referans uygulama sunabilmek,

2.9. Tercihen, Ön bellekleme (caching) ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,

3. KIDEMLİ VERİ TABANI UZMANI (POSTGRE SQL)

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

3.1. PostgreSQL Veri tabanı mimarisi, veri hizmetlerinin planlaması, veri tabanı modelleme-tasarımı ve optimizasyon/normalizasyon, problem çözümleri konularında bilgi sahibi olmak,

3.2. Veri tabanı uygulama sunucusu kümeleri (Postgresql Cluster, MSSQL Cluster vb.) ve PostgreSQL High Availability Çözümleri(Patroni, auto failover cluster, replication, disaster recovery, BarMan, PgPool, PgBouncer vb.) konularında bilgi sahibi olmak,

3.3. Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik denetim günlüğü yönetimi konularında bilgi sahibi olmak ve ilgili veritabanı eklentilerini kullanma konusunda bilgi sahibi olmak,

3.4. PostgreSQL veritabanı ile Stored Procedure bazlı veri modelleri geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

3.5. Veri tabanı performans izleme, log analizi konularında ve ilgili PostgreSQL eklentilerinin kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,

3.6. Linux işletim sistemi konularında bilgi sahibi olmak,

3.7. Linux işletim sisteminde veri tabanı ve bash scriptleri yazma, ayrıca Crontab'a entegre edilmesi konularında iyi derecede bilgi sahibi olmak,

3.8. Linux işletim sistemi üzerinde disk yapılandırma ve genişletme (LVM) konularında bilgi sahibi olmak,

3.9. İleri seviyede PL/pgSQL,TSQL bilgisine sahip olmak,

3.10. ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi sahibi olmak,

3.11. ETL işlemleri kullanarak verinin kaynak sistemden hedef sisteme transferini gerçekleştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

3.12. ETL jobları oluşturulması, joblarda oluşabilecek problemlerin çözülmesi, ETL performansını artıracak geliştirmelerin yapılması konularında bilgi sahibi olmak,

3.13. Anlık değişen veri aktarımı (CDC) çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,

3.14. Tercihen, NoSQL Veritabanı (ElasticSeach, MongoDb, Redis vb.) yönetiminde bilgi sahibi olmak,

4. DEVOPS UZMANI

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

4.1. Kubernetes, Docker Swarm, Rancher, OpenShift vb. konteyner teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,

4.2. Unix/Linux işletim sistemleri, veri tabanı, uygulama katmanı, yazılım ve güvenlik

konularında bilgi sahibi olmak,

4.3. Scripting konusunda bilgi sahibi olmak (Shell, bash, PowerShell, Python vb.)

4.4. Versiyonlama araçlarından Git konusunda bilgi sahibi olmak,

4.5. Gitlab CI, Jenkins, TeamCity,Azure Devops, vb. CI/CD araçlarının en az birinde bilgi sahibi olmak,

4.6. Jira,Bitbucket,Bamboo hakkında bilgi sahibi olmak,

4.7. Tercihen; CI/CD araçlarının bakımı ve yönetimi ve dağıtım süreçlerini hazırlama, pipeline oluşturma vb. konularda bilgi sahibi olmak,

4.8. Tercihen; Prometheus, Grafana, Zabbix vb. monitör araçlarından en az birisi hakkında bilgi sahibi olmak,

4.9. Tercihen keycloak konusunda bilgi sahibi olmak,

5. KIDEMLİ AĞ UZMANI

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

5.1. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

5.2. TCP/IP, DNS, DHCP, 802.1x konularında bilgi sahibi olmak,

5.3. Wireless, Load Balancer ve Firewall teknolojileri ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

5.4. Antivirüs, IDS/IPS teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

5.5. DDoS Protection teknolojisi ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

5.6. Cisco, Huawei, H3C, Juniper, Dell ve HP marka switch, router, WLC konfigürasyonu, VoIP kurulumu ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

5.7. Network mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

5.8. Ağ güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

5.9. Büyük kapasiteli omurga cihazların yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

5.10. Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) kurulumu, yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

5.11. NAC (Network Access Control) teknolojisi ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

5.12. Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında bilgi sahibi olmak,

6. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

6.1. Sunucu sanallaştırma ile ilgili Vmware konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetimi hakkında ileri seviyede bilgi sahibi olmak,

6.2. Veri depolama ünitesi (Storage) ve SAN Anahtar yönetimi alanında kurulum, yapılandırma, bakım ve yönetimi konularında ileri seviyede bilgi sahibi olmak,

6.3. Yedekleme yönetimi alanında kurulum, yapılandırma, bakım ve yönetimi konularında ileri seviyede bilgi sahibi olmak,

6.4. Arşiv & Backup (Teyp) alanında kurulum yapılandırma ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

6.5. Microsoft Exchange, Active Directory, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, yapılandırma, cluster(kümeleme), güncelleme ve sorun çözümleme konularında bilgi sahip olmak,

6.6. Windows sunucu ortamlarında log inceleme ve sınıflandırma, performans ve diğer sunucu problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

6.7. Microsoft Windows Sunucularında (2016, 2019, 2022) bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,

6.8. Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi sahibi olmak,

6.9. SAN, NAS cihazları konusunda bilgi sahibi olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,

6.10. Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi ve sorun çözümlemeleri ile temel Linux servislerinin kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

7. KIDEMLİ SİBER GÜVENLİK UZMANI

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

7.1. SIEM, SOAR, IDS/IPS, İçerik Filtreleme, EDR, NDR, WAF, Mail Gateway, Sandbox ve Zafiyet Tarama güvenlik teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

7.2. PAM, DLP, XDR, UEBA, SSL Inspection, Kaynak Kod Analiz Araçları, Database Firewall, Honeypot ve benzeri teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

7.3. Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) işletim süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,

7.4. TCP/IP, ağ yapıları, ağ trafik-paket analizi ve ağ sıkılaştırma konusunda bilgi sahibi olmak,

7.5. ISO 27001, KVKK, 5651 sayılı Kanun, regülasyon ve standartlar hakkında bilgi sahibi olmak,

7.6. DHCP, DNS, Aktif Dizin, Exchange, Veritabanı Sistemleri web teknolojileri (IIS, SharePoint vb.) ve network protokollerinin çalışma ve sıkılaştırma mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,

7.7. Kurumun sistemlerindeki yapılandırmaları değerlendirme, olay müdahalelerinin yapılış şeklini, iyileştirme ve kurtarma planını belirleyebilecek ve yönetebilecek seviyede bilgi sahibi olmak,

7.8. Güvenli Yazılım Geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

7.9. Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve işleyişi konularında bilgi sahibi olmak,

7.10. Bash, Perl, Python, VBScript, Powershell, PHP vb. ortamlarda script geliştirebilecek

seviyede programlama bilgi sahibi olmak,

7.11. Dark Web, MITRE ATT&CK, CVE gibi platformlar hakkında bilgi sahibi olmak,

8. AĞ UZMANI

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

8.1. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

8.2. TCP/IP, DNS, DHCP, 802.1x konularında bilgi sahibi olmak,

8.3. Wireless, Load Balancer ve Firewall teknolojileri ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

8.4. Antivirüs, IDS/IPS teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

8.5. DDoS Protection teknolojisi ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

8.6. Network mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

8.7. Ağ güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

8.8. Büyük kapasiteli omurga cihazların yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

8.9. Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) kurulumu, yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

8.10. NAC (Network Access Control) teknolojisi ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

8.11. Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında bilgi sahibi olmak,

9. SİSTEM UZMANI (Microsoft)

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

9.1. Microsoft Exchange, Active Directory, DNS, DHCP konularında kurulum, yapılandırma ve yönetimi hakkında ileri seviyede bilgi sahibi olmak,

9.2. Microsoft SCCM (System Center Configuration Manager) konusunda bilgi sahibi olmak, işletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi sahibi olmak,

9.3. File Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, yapılandırma, cluster(kümeleme), güncelleme ve sorun çözümleme konularında bilgi sahip olmak,

9.4. Windows sunucu ortamlarında log inceleme ve sınıflandırma, performans ve diğer sunucu problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

9.5. Microsoft Windows Sunucularında (2016, 2019,2022) bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,

9.6. Powershell scripting konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,

9.7. Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi sahibi olmak,

9.8. Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi sahibi olmak, veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda bilgi sahibi olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,

9.9. Veri Merkezi yönetimi konusunda bilgili olmak,

9.10. Bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak temel ağ, bilgi güvenliği ve bilişim sistemi içerisinde kullanılan politikalar hakkında bilgi sahibi olmak,

10. SİSTEM UZMANI (Linux)

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

10.1. Linux işletim sistemi ve hizmetlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve sorun çözümleme konularında bilgi sahip olmak.

10.2. Linux disk yapılandırmaları hakkında (LVM, Multipath vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

10.3. Linux sunucularında (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Debian 8 ve üzeri) güvenlik açıklarına ve tehditlerine karşı pro-aktif güvenlik tedbirlerini uygulamada bilgi sahibi olmak,

10.4. Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi sahibi olmak, veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda bilgi sahibi olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,

10.5. Sunucu ve istemci işletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi sahibi olmak,

10.6. Sunucu sanallaştırma ile ilgili VMWare konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

10.7. Linux sunucu işletim sistemlerinde (Debian, RPM&Redhat) kurulum, yapılandırma, sıkılaştırma, izleme, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi sahibi olmak,

10.8. Sistem yazılımları ve Linux Script Language bilgi sahibi olmak,

10.9. UNIX veya Linux işletim sistemleri kurulumu, optimizasyonu, yönetimi, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kapasite planlama, yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı konularında bilgi sahibi olmak,

10.10. DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,

10.11. Kurumsal yedekleme yazılımları, donanımları, teknolojileri ve yönetiminde bilgi sahibi olmak,

10.12. Tercihen DevOps, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker konusunda bilgi sahibi olmak,

11. İŞ ANALİSTİ

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

11.1. Nesne tabanlı analiz ve tasarım yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

11.2. Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında bilgi sahibi olmak,

11.3. Test süreçleri konusunda ve test senaryoları üretme, uygulama konularında bilgi sahibi olmak,

11.4. İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi sahibi olmak,

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

İş akışı grafikleri hazırlama ve bu konudaki yazılımların (Balsamic, MS Visio, Smartdraw, MS Project vb.) kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak,

Kamu kurumlarının sunmuş oldukları web servisleri hakkında bilgi sahibi olmak ve servis entegrasyonları konusunda bilgi sahibi olmak,

SoapUI, Postman, Thunderclient gibi web servis ve API test araçlarının kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak,

TFS ve/veya JIRA vb. araçlar üzerinde bilgi sahibi olmak,

Web teknolojileri alanında işin analizi çıkartma, UX & Usability çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak,

11.10. Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

11.11. Yazılım proje yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

11.12. Tercihen SQL konusunda bilgi sahibi olmak,

12. MOBİL YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

12.1. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

12.2. Mobil teknolojiler (React Native) ile uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak

12.3. SOAP/REST mimarisindeki web servislerle, JSON/XML veri alışverişi protokolleri konularında bilgi sahibi olmak,

12.4. SoapUI, Postman gibi web servis test araçlarının kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak,

12.5. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

12.6. Tercihen, Mikroservisler ve Web Servisleri teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

12.7. Tercihen, JavaScript, CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,

12.8. Tercihen, Google Play Store veya App Store'da yayınlanmış referans uygulama sunabilmek,

12.9. Tercihen, Ön bellekleme (caching) ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,

13. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

13.1. .Net Teknolojilerinde (C#,.NET Core, .NET Framework, ASP.NET Core, ASP.NET MVC) bilgi sahibi olmak,

13.2. ORM araçlarında (Entity Framework, Entity Framework Core, Dapper vb.) bilgi sahibi olmak,

13.3. MSSQL veya PostgreSQL veri tabanları ile çalışan uygulama geliştirmede, T-SQL veya PL/SQL konularında bilgi sahibi olmak,

13.4. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi sahibi olmak,

13.5. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

13.6. Tercihen, Uygulama sunucusu (IIS vb.) kurulumu ve web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda bilgi sahibi olmak,

-Bakanlık bu pozisyonları, aynı aylık brüt sözleşme ücretinde ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördükleri diğer branşlara aktarma yapabilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Genel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim ödenmek suretiyle geçen hizmet süreleri dikkate alınır.

İSTENİLEN BELGELER

1. Özgeçmiş, (Adayın kısa özgeçmişi tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, çevrimiçi işe alım sistemi Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.)

2. Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge veya belgeler (Transkript, ders açılım belgesi, sertifika gibi belgeler), (e-Devlet başvurusu sırasında yüklenecektir.)

- Mezun olunan fakültelerce verilen transkript içeriğinde öğretilen programlama dilleri açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programların öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğünden onaylı veya barkodlu ders açılım belgesi, transkript ile birlikte e-Devlet başvurusu sırasında yüklenecektir.

3. Geçerli KPSS Sonuç Belgesi (70 ve üstü KPSS puanı olan adayların sonuç belgesini e-Devlet başvurusu sırasında yüklemeleri gerekmekte olup, KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacaktır.)

4. Geçerli YDS Sonuç Belgesi (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen geçerli sonuç belgesini e-Devlet başvurusu sırasında yüklemeleri gerekmekte olup, geçerli yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak dikkate alınacaktır.)

5. Sosyal Güvenlik Kurumundan veya e-Devlet üzerinden alınacak Barkodlu Uzun Vade SGK Hizmet Dökümü. (SGK prim gün sayısı yazılı olacak), (e-Devlet başvurusu sırasında yüklenecektir.)

6. Çalışma Belgesi, (Genel şartların (d) bendinde yer alan mesleki çalışma sürelerini (bilişim personeli olarak) gösterir belge, e-Devlet başvurusu sırasında yüklenecektir.) -Başvurulan pozisyon için mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az başvurulan pozisyon ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir.

- İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler bu alanda hizmetin/projenin geçtiği işyerlerindeki bağlı olunan yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

- İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek

ilgili alanlara yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksikliklerden adaylar sorumlu olacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI

Başvuruların 25/04/2025 - 23/05/2025 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı /Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapılacaktır. Şahsen, belgegeçer (faks), kargo, posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

1) Adaylar, sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. 2) Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 3) Başvurular 23/05/2025 tarihinde 23:59:59 da sona erecektir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının (geçerli yabancı dil puanı bulunmayanların yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir) yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alandan başlanarak ilanda istihdam edileceği belirtilen pozisyon sayısının on (10) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Bu sınavlara ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde ilgili yönetmelik kapsamında çalışmakta olan sözleşmeli bilişim personeli de girebilir. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday, yedek olarak ilan edilecektir.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ EDİLMESİ

KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava çağırılacaklara ilişkin duyuruwww.csb.gov.tradresinde duyurularak Kariyer Kapısı Platformunda ilan edilecektir. Başvuruların incelenmesi sonucunda başvuru sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar; sonuçların ilanından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Kariyer Kapısı Platformu üzerinden itirazlarını gerçekleştirebilecektir. İtiraz sonuçları yine aynı Platform üzerinden ilan edilecek olup, süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI YERİ VE TARİHİ

Sınav konuları, uzmanlık konularına uygun olarak özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. Sözlü sınav tarihleri ve yeri bilgilerine başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün Bakanlığımız www.csb.gov.tr internet sitesinden ve Kariyer Kapısı Platformundan erişilebilecektir.

SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.csb.gov.tr sitesinde duyurulacak ve adaylar sonuçları Kariyer Kapısından Platformundan görüntüleyebilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar sınava girip başarılı olsalar dahi başarısız sayılacaklar ve sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden birinin taşınmadığının anlaşılması halinde sözleşmeleri feshedilecektir. Bu durumda olan kişilerin yerlerine varsa yedek adaylar arasından yerleştirme işlemi yapılacaktır. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.

ÜCRET

İlanda belirtilen pozisyonlar için; tam zamanlı aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının iki katı ve üç katı olarak belirlenmiştir.