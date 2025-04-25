Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 8 sözleşmeli personel alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'nci maddesinin (B) fıkrasına göre 2024 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 8 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

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BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

4- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

5- 2024 KPSS (B) Sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.)

6- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olması gerekmektedir.

7- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

8- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm ünvanlar için geçerli)

10- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

11- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacak; Araştırma sonucunun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

12- KPSS' de yüksek puan almış olmak sözleşmeli personel pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. İlanımızda belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

13- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

14- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.

15- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek Madde 6 gereği "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

16- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

17- Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

18- Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il ve ilçe) çalışmayı kabul etmek. (Tüm ünvanlar için geçerli)

19- Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.

20- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

B) BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Başvuru Yeri ve Adresi :

Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Adaylar, başvurularını 25/04/2025 - 09/05/2025 (23:59) tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Süresi içerisinde yapılmayan, eksik belge ile yapılan ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile elektronik posta, faks, şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

MÜRACAAT İÇİN İSTENEN BELGELER :

1- Diploma veya mezuniyet belgesi (Sistemden otomatik aktarılacaktır, aktarılmaması durumunda yüklenmesi gerekmektedir.

2- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında "Denklik Gösterir Belge" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

3- KPSS Sonuç Belgesi (Sistemden otomatik aktarılacaktır.)

4- Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge (Sistemden otomatik aktarılacaktır.)

5- Bir adet vesikalık fotoğraf (Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkan verecek nitelikte olması gerekmektedir. Sistemden otomatik olarak aktarılacaktır. Aktarılmaması durumunda yüklenmesi gerekmektedir.)

6- Adli Sicil Kaydı (Sistemden otomatik olarak aktarılacaktır)

7- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler (Sertifika/Belge) "Diğer Belgeler" sekmesi altında bulunan belgeler alanından aranılan belgelerini ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. Ayrıca İlanda istenilen belge ve sertifikalara ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten önce sahip olunması gerekmektedir.

C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

1- İlan edilen sözleşmeli personel pozisyon ünvanları ve nitelikleri dikkate alınarak KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan asıl adaylar belirlenecektir. Ayrıca, ilan edilen pozisyon sayısının 3 (Üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

2- Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; mezuniyet tarihi önce olana, eşitliğin devam etmesi halinde ise doğum tarihi önce olan adaya (yaşı büyük olan) öncelik tanınacaktır.

3- Adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecek olup asıl ve yedek adayların listesi http://www.dpu.edu.tr internet adresinde ayrıca duyurulacaktır.

4- Üniversitemizde işe başlamak için gerekli belgeler ile belgelerin teslim edileceği yer ve zaman bilgisi http://www.dpu.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır. Belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır. Kazanan adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

5- Asıl adaylardan süresi içinde başvuru yapmayanların veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. İlgililere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için herhangi bir hak teşkil etmemektedir.

6- Arşiv araştırması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

7- Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

E-POSTA ADRESİ

[email protected]

TELEFON

Personel Daire Başkanı Abdullah ŞEN - 0 274 443 1300

Şube Müdürü Faruk Tayyip EBEOĞLUGİL - 0 274 443 1277

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