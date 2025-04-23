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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Engelli ve Eski Hükümlü 7 İşçi Alacak

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Engelli ve Eski Hükümlü 7 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 5 mayıs 2025

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 23 Nisan 2025 00:10, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 00:15
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Engelli ve Eski Hükümlü 7 İşçi Alacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY 2, EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY 1 İŞÇİ, KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY 2 İŞÇİ

OLMAK ÜZERE TOPLAM 5 DAİMİ İŞÇİ AÇIKTAN ALINACAKTIR

Teşekkülümüz Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne (Bigadiç/BALIKESİR) eski hükümlü/TMY 2, Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) eski hükümlü/TMY 1, ile Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) eski hükümlü 2 olmak üzere toplam 5 daimi işçinin, ilgili mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde açıktan alınmasını teminen Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 29.04.2025 tarihi itibarıyla yayımlanması istenilmiştir.

Söz konusu eski hükümlü 5 daimi işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezi tarafından,www.iskur.gov.trinternet sayfasında yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

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ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE ENGELLİ 2 DAİMİ İŞÇİ AÇIKTAN ALINACAKTIR

Teşekkülümüz Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne (Bigadiç/BALIKESİR) engelli 2 daimi işçinin, ilgili mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde açıktan alınmasını teminen Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 29.04.2025 tarihi itibarıyla yayımlanması istenilmiştir.

Söz konusu engelli 2 daimi işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezi tarafından, www.iskur.gov.trinternet sayfasında yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

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