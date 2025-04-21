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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 5 mayıs 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 21 Nisan 2025 00:07, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 00:26
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun'un 31. maddesi ile

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar; başvuru dilekçesi ve istenen belgeler ile birlikte 05.05.2025 Pazartesi günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvurusunu yapmalıdır. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlanda belirtilen kadrolar için gerekli bilgilere ve sonuçlara üniversitemiz web sayfası www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilan dahil işe alım sürecinin her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir ve web sitemiz üzerinden yapılacak duyurular tebligat yerine geçecektir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

1- Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun Kod/ Birimi/Ünvanı açıkça belirtilmelidir. Örnek dilekçeye web sayfasında ulaşılabilir. )

2- YÖK formatında Türkçe özgeçmiş.

3- 1 adet Fotoğraf.

4- Nüfus cüzdan fotokopisi.

5- Öğrenim Belgeleri (lisans diploması, resmi lisans transkripti asıl veya onaylı suret olarak) Diplomaların yerine e-Devlet Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan mezun belgeleri de kabul edilir. Devam eden yüksek lisans ya da doktora için Öğrenci Belgesi ibraz edilmesi rica olunur.

6- Yabancı ülke yükseköğretim kurumlarından alınan diploma denkliklerini gösteren onaylı belge.

7. ALES Sonuç Belgesi.

8. YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav belgesi.

9. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu gösterir belge.

10. Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv kaydı olmadığına dair belge

11. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulu kararları esastır.

Başvuru Adresi:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığına

Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 34764 Ümraniye/ İstanbul

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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