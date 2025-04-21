Bursa Uludağ Üniversitesi 7 İşçi Alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Üniversitemiz merkez ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Tablo-1'de belirtilen ünvanlarda belirsiz süreli 8 (sekiz) sürekli işçi alımı yapılacaktır.

GENEL HUSUSLAR

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4. Askerliğini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

5. Adayların, görevlerini sürekli olarak yerine getirmelerine engel teşkil edebilecek herhangi bir akıl hastalığı, fiziksel rahatsızlık veya kas-iskelet sistemi hastalığı ile tozlu, gürültülü ve yoğun tempolu ortamlarda, yüksek yerlerde ve açık hava koşullarında çalışmaya veya vardiyalı çalışma düzenine engel bir durumlarının bulunmadığını, tam teşekküllü bir kamu sağlık kuruluşundan alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek, (Not: Atanmaya hak kazanan adaylar için yapılacak sağlık değerlendirmesi sonucunda, kadro unvanının gerektirdiği görevleri yerine getiremeyecek durumda oldukları tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.)

6. Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

7. İlanın son başvuru günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (26.04.1990 ve sonrası doğumlu) olmak,

8. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru metninde yer alan ve Tablo 1-de gösterilen unvanlara ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımaları gerekir.

9. Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

10. Adaylar, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listeden Bursa ve ilçelerinde ikamet etmek şartıyla sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

11. Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin ilişiği ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında Rektörlüğümüzce sonlandırılabilecektir.

12. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

13. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

14. Üniversitemiz Rektörlüğü ihtiyaca bağlı olarak eğitim-öğretimin yapıldığı tüm ilçe yerleşkelerine kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir. Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. İş bu ilana başvuruda bulunan adaylar ilanda belirtilen hükümleri peşinen kabul etmiş sayılacaktır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Türkiye İş Kurumuna (İŞ-KUR) ait https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş arayan linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan adayların listesi İŞKUR tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilecektir. İŞKUR'un gönderdiği listedeki adaylar, Bursa Uludağ Üniversitesi web sayfasında ilan edilecektir. Ardından çekilecek noter kurasından önce adayların başvuru koşullarına ilişkin istenecek belgeleri e-Devlet Kapısı üzerinden "Bursa Uludağ Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden online olarak yüklemeleri gerekmektedir. Rektörlüğümüzce yapılacak kontrollerin ardından kuraya girmeye hak kazanan adayların listesi (https://uludag.edu.tr) internet adresinden duyurulacaktır. İş bu duyuru dışında herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Durumlarını belirtilen tarihler arasında belgeleyemeyenler, yanlış beyanda bulunanlar veya ilanda belirtilen koşulları sağlamayanlar kura hakkını kaybedecektir.

Adayların; web sayfamızı (https://www.uludag.edu.tr/) takip etmeleri, başvuru ve atanma esnasında doğru, hatasız ve eksiksiz veri/bilgi/belge/beyan sunmaları, sundukları belgelerin tamamının okunaklı olması, üzerinde silinti ve kazıntı olmaması, başvurularını hatasız, eksiksiz ve süresi içinde tamamlamaları gerekmektedir. Yaptığı hatalı, eksik ve gecikmeli işlemlerde sorumluluk adaya aittir.

Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen listede kuraya girmeye hak kazanan adaylardan, her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve 4 (dört) katı kadar yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi (12.05.2025) Pazartesi günü saat 10.00'te Bursa Uludağ üniversitesi Prof. Dr. Mete CENGİZ Kültür Merkezinde yapılacaktır. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Bursa Uludağ Üniversitesi web sayfasında ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ/SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV İŞLEMLERİ

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki etkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır. Ayrıca gerekli görülmesi halinde uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav/sözlü ve uygulamalı sınav puanı belirlenecektir.

Sözlü sınavda/ Sözlü ve Uygulamalı sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek, bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır.

Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Yapılan sözlü sınav/sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda adaylar, asıl ve yedek olarak belirlenecek ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Asıl aday olarak atanmaya hak kazananların on beş gün içerisinde istenen evrakları Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğüne şahsen teslim etmesi gerekmektedir. İş bu sürede müracaat etmeyen adayların yerlerine Üniversitemiz web adresinden açıklanan başvuru sonuçları listesinden sırayla devam edilmek, beş iş gününden fazla olmamak ve üç dönemi geçmemek kaydıyla yedek adaylara çağrı yapılacaktır. Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, atanma hakkından feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine de aynı şekilde yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

BAŞVURU TAKVİMİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

. İlan Yayım Tarihi : 21 Nisan 2025 Pazartesi

. Başvuru Başlangıç-Bitiş Tarihi : 21-25 Nisan 2025

. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısından Belge Yükleme Tarihi : 29-30 Nisan 2025

. Kuraya Girmeye Hak Kazanan Adayların Açıklanması : 02 Mayıs 2025

. Noter Kura Çekimi : 12 Mayıs 2025

. Kura Sonuçlarının Açıklanması : 14 Mayıs 2025

Sözlü Sınav ve Uygulama Sınav Tarihi : 20 Mayıs 2025

Sözlü Sınav Sonuçlarının Açıklanması : 23 Mayıs 2025

Asıl Adayların Evrak Teslimi : 23 Mayıs-04 Haziran 2025

Yedek adaylar için başvuru tarihleri Üniversitemiz web sayfasında daha sonra ilan edilecektir.

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