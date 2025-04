Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarma Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafindan kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4 Tük ve 5 Tik no t sistemlerinin lOOTük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin lOOTük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatolan karar verir.

4-Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fikrasımn (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil de rsini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarımn uluslararası ilişkil er ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir ilde Yükseköğretim Kurulu tarafindan kabul eilen merkezi yabancı il sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul eilen bir sınavdan bu puan muaili bir puana sahip olma şartı aranır.

5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge.

ÖZEL ŞARTLAR

1 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

2- Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafindan belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programlann öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alamnda en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

3- Meslek Yüksekokullanmn Yükseköğretim Kurulu tarafindan belirlenen uzmanlık alanlanndaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafindan karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

B) MUAFİYETLER

1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolanna atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullanmn, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fikrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricind eki öğretim elemanı kadrolanna yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENİLEN BELGELER

1- Başvunı dilekçesi,

2- Özgeçmiş,

3- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, (Başvuru döneminde alınan e-Devletten alınan karekodlu belge)

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi / T.C, Kimlik Kartı Örneği

5- Başvunı döneminde alınan adli sicil belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)

ö- Lisans/Lisansüstü diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge),

7- Lisans/Lisansüstü Transkript Belgeleri (onaylı sureti veya başvuru döneminde alman e-Devletten alınan karekodlu belge)

8- Lisansüstü Öğrenci Belgesi (onaylı sureti veya başvuru döneminde alınan e-Devletten alınan karekodlu belge, lisansüstü öğrenim şartı aranan ilanlarda getirilecektir),

9- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

10- ALES Belgesi (ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir),

11- Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokulu kadrolarında yabancı dil şartı bulunmadığından zorunlu belge değildir)

12- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp aynlsalar dahi) çalıştığı kurumdan veya e-Devlet sistemi üzerinden alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları gerekmektedir. (Üniversitemiz bünyesinde halen görev yapmakta olan adaylar hizmet belgesi almasına gerek yoktur.)

13. Tecrübe şartı bulanan ilanlarda tecrübe belgesi, (halen bir kamu kurumunda çalışanlar veya kamu kurumundan aynlanlar için E Devletten alınacak Hitap Hizmet Dökümü, özel sektörde çalışıyor veya çalışmış ise E-Devletten alınacak SGK Hizmet Dökümü)

14. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, (https://personel.hitit.edu.tr/kvkk-akademik-personel-belgeler)

15. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni, (https://personel.hitit.edu.tr/kvkk-akademik-personel-belgeler)

ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların başvurulan başvurunun yapılacağı birimin (Rektörlük / Fakülte / M YO) www.hitit.edu.tr adresinden ulaşabilecek ilgili birimin web sayfasında yer alan iletişim adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Yanlış adrese yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2- Onaylı istenen belgelerin, noter onaylı sureti, Resmi Kurumlar tarafından aslı görülerek onaylanan suretten veya e-devlet üzerinden alınan kare kodlu belge olması gerekmektedir.

3- Adaylar aynı tarihte yayımlanan ilanlardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adaylar ın başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykın beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunlann atamalan yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere aynca yazılı tebligat yapılmaz. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.

6- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanı ile Yükseköğretim Kurulu tarafindan kabul edilen merkezi ya bancı dil sınav puan şartı Üniversitemiz Senatosu'nun 12.09.2024 tarih ve 2024/129-130-131 sayılı kararlannda belirtildiği şekliyle uygulanacaktır.

*Atanmaya hak kazanan aday/adaylar tüm belgelerinin asıllanm ibraz etmek zorundadır. Başvuran adayların koşullanmn sonradan uygun olmadığımn anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise de iptal silecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartr kabul etmiş sayrlrr.

**Tüm süreç üniversitemizin kurumsal web sayfasında (www.hitit.edu.tr) belirtilen takvim kapsamında ilan edilecektir.

