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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı uzman personel alım ilanı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı uzman personel alım ilanı. Son başvuru tarihi 16 mayıs 2025

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 18 Nisan 2025 02:15, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 01:12
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı uzman personel alım ilanı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından

Kurumlar Arası Nakil Yoluyla Mali Hizmetler Uzmanı Alım İlanı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. maddesi kapsamında kurumlar arası nakil yoluyla Başkanlığımıza mülakatla bir mali hizmetler uzmanı alınacaktır.*

Başvuru Şartları:

. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında herhangi bir kamu

kurum veya kuruluşunda kazanılmış hak aylık derecesi bakımından 1. derece mali hizmetler uzmanı kadrosunda çalışıyor olmak,

. Hakkında devam etmekte olan veya aleyhine sonuçlanmış adli/idari soruşturma bulunmamak,

. Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1. Detaylı Özgeçmiş

2. Görev yaptığı kurumdan onaylı Hizmet Belgesi

3. Adli Sicil Belgesi

4. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

5. Tercihen, Muhasebe Yetkilisi Sertifikası

Başvuru Şekli:

Başvurular, obys.ytb.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak olup 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 09.00'da başlayacak ve 16 Mayıs 2025 Cuma günü saat 18.00'de sona erecektir. Mülakata katılması uygun görülen adaylara ayrıca bildirim yapılacaktır.

Başkanlık İletişim Bilgileri:

Adres : Oğuzlar Mah. Mevlana Bul. No:145, 06520 Balgat/Çankaya/Ankara

E-Posta : [email protected]

Telefon : 0312 218 42 40

(*) Nakil için muvafakat, adayların kendi sorumluluğundadır

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