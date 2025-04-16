Adalet Bakanlığı 27 sözleşmeli mühendis alacak

Adalet Bakanlığından:

MÜHENDİS ALIMI İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Bakanlığımız Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere Ekli listede pozisyonu, grubu, alanı, sayısı, brüt ücret tavan katı ve mahali belirtilen 27 mühendis pozisyonu için sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözlü sınava, 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3 puan türünden 60 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Ekli listede belirtilen pozisyonlarda istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 02 Mayıs 2025 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak.

II) Özel Şartlar

Grup A

1-Sözleşmeli mühendis (Java yazılım geliştirici) pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) En az dört yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışında yükseköğretim kurumlarının; adli bilişim mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, endüstri ve sistem mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, matematik mühendisliği veya yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

b) JavaEE/JakartaEE veya Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) mimarilerinden en az biri hakkında bilgi sahibi olmak,

c) Object Oriented programming konusunda bilgi sahibi olmak,

d) SOLID prensipleri ve tasarım kalıpları hakkında bilgi sahibi olmak,

e) REST/SOAP mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişleri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Versiyonlama araçlarından Git konusunda bilgi sahibi olmak,

g) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,

h) Temel seviyede sql bilgisine sahip olmak,

i) ORM araçlarını kullanarak proje geliştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,

j) DevOps, CI/CD süreçleri hakkında tecrübe ve bilgi sahibi olmak.

2-Sözleşmeli mühendis [Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yazılım uzmanı] pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) En az dört yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışında yükseköğretim kurumlarının; adli bilişim mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, endüstri ve sistem mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, matematik mühendisliği veya yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

b) Yazılım geliştirme yaşam döngüsüne hakim olmak,

c) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,

d) RDBMS veri tabanları ile uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine ve temel seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

e) JAVA platformunda uygulama geliştirebilecek bilgi/tecrübe sahibi olmak,

f) Kotlin programlama dili konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Tercihen;

1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konusunda tercihen 1 (bir) yıllık tecrübe sahibi olmak,

2. VS Code geliştirme aracı ile yazılım geliştirmiş olmak,

3. REST web servis, mikroservis mimarisi, SOAP hakkında bilgi sahibi olmak,

4. DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

5. Versiyonlama araçlarından Git konusunda bilgi sahibi olmak,

6. ORM araçlarını kullanarak proje gerçekleştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,

7. Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

3-Sözleşmeli mühendis [Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) önyüz geliştirme uzmanı] pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) En az dört yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışında yükseköğretim kurumlarının; adli bilişim mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, endüstri ve sistem mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, matematik mühendisliği veya yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

b) Yazılım geliştirme yaşam döngüsüne hakim olmak,

c) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,

d) JavaScript Frameworkleri (Angular, Vue, React vb) konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Tercihen;

1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konusunda tercihen 1 (bir) yıllık tecrübe sahibi olmak,

2. VS Code geliştirme aracı ile yazılım geliştirmiş olmak,

3. REST web servis, mikroservis mimarisi, SOAP hakkında bilgi sahibi olmak,

4. DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

5. Node.js ve NPM hakkında bilgi sahibi olmak,

6. Versiyonlama araçlarından Git konusunda bilgi sahibi olmak,

7. Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Grup B

1-Sözleşmeli mühendis (DevOps mühendisi) pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) En az dört yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışında yükseköğretim kurumlarının; adli bilişim mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, endüstri ve sistem mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, matematik mühendisliği veya yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

b) Temel seviyede Linux/Unix işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

c) Git dağıtık sürüm denetim sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) CI/CD araçlarından (Jenkins, GitLab CI, CircleCI vb.) en az birinin bakımı ve yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak, dağıtım süreçlerini hazırlama, pipeline oluşturma vb. konularda bilgi sahibi olmak,

e) Python, Bash gibi betik dillerinde (scripting) bilgi sahibi olmak,

f) Kubernetes, Docker, Rancher, OpenShift vb. konteyner teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,

g) Temel seviyede ağ ve güvenlik bilgisine sahip olmak,

h) Tercihen;

1. Kubernetes Yöneticisi (CKA) veya Red Hat OpenShift Yönetimi Uzmanı sertifikalarından birine sahip olmak,

2. Altyapı otomasyon araçları (Ansible, Terraform, Puppet) tecrübesine sahip olmak,

3. Monitoring ve loglama araçları (Prometheus, Grafana, ELK Stack) tecrübesine sahip olmak,

4. Yük testi, performans testi, stres testi gibi konularda bilgi sahibi olmak,

5. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve çevik süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

2-Sözleşmeli mühendis (Veri tabanı mühendisi) pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) En az dört yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışında yükseköğretim kurumlarının; adli bilişim mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, endüstri ve sistem mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, matematik mühendisliği veya yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

b) Oracle veya PostgreSQL veri tabanı yönetiminde bilgi sahibi olmak,

c) PostgreSQL veya Oracle veri tabanlarında PL/pgSQL ve PL/SQL programlama ve iyileştirme (tuning) bilgisine sahip olmak,

d) Veri tabanı güvenliği, yedekleme ve kurtarma ve performans izleme konularında bilgi sahibi olmak,

e) Unix/Linux işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Tercihen;

1. Büyük veri ekosistemi (Hadoop, Spark, Hive vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

2. MongoDB veri tabanı yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

3. EDB PostgreSQL Associate Certification, EDB PostgreSQL Professional Certification, Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP), Oracle Certifed Master (OCM) veya daha üstü sertifikalardan herhangi birisine sahip olmak.

Grup C

Sözleşmeli mühendis (Ağ ve sistem mühendisi) pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) En az dört yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışında yükseköğretim kurumlarının; adli bilişim mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, endüstri ve sistem mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, matematik mühendisliği veya yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

b) Aşağıdaki alanlardan en az birinde bilgi sahibi olmak,

1. Unix/Aix/Linux işletim sistemlerinin yönetimi,

2. Microsoft Server işletim sistemleri ve büyük ölçekli etki alanı (domain) yönetimi,

3. En az 1.000 iç kullanıcıya sahip bir sistemde bilişim ağları (yönlendirici ve anahtar) yönetimi,

4. Yeni Nesil Güvenlik Duvarı (Next Generation Firewall), Saldırı Tespit ve Önleme Sistemi (IPS/IDS), Yük Dengeleyici (Load Balancer) veya Son Kullanıcı Güvenliği (Antivirüs ve EDR) Yönetimi.

c) Tercihen;

1. Yukarıda (b) maddesinde belirtilen alanların en az birinde 1 (bir) yıllık tecrübe sahibi olmak,

2. Büyük Ölçekli Bilişim sisteminde DHCP, DNS, IIS (Internet Information Services) hizmetlerini veren sunucuların yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

3. Herhangi bir Unix/Aix/Linux İşletim Sistemi için sertifika sahibi olmak,

4. MCSA, MCSE veya Azure Fundamentals sertifikalarından en az birine sahip olmak,

5. CCNA (Cisco Certified Network Associate) sertifikasını aldığını belgelemek,

6. Büyük Ölçekli Sunucu Sanallaştırma (VMware veya Red Hat Virtualization) Sistemlerinin yönetiminde tecrübe sahibi olmak.

Grup D

Sözleşmeli mühendis (Disk ve yedekleme mühendisi) pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) En az dört yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışında yükseköğretim kurumlarının; adli bilişim mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, endüstri ve sistem mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, matematik mühendisliği veya yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

b) Disk ve Yedekleme sistemlerinin yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

c) Unix/Aix/Linux işletim sistemleri veya Disk ve Yedekleme sistemleri konusunda eğitim aldığını belgelemek,(Online eğitim kabul edilmeyecektir),

d) Disk sistemleri performans analizi ve raporlaması konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Replication, backup, snapshot, mirror, clone konularında bilgi sahibi olmak,

f) Unix/Aix/Linux İşletim Sistemlerinin yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Açık kaynak kodlu yazılımlar hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Tercihen;

1. Veri Depolama teknolojilerine ait sertifika sahibi olmak,

2. Herhangi bir Unix/Aix/Linux İşletim Sistemi için sertifika sahibi olmak,

3. Yüksek ölçekli disk sistemleri ve depolama sistemlerinin (Storage Area Network -SAN) yönetimi, yapılandırılması ve donanımlarının yönetiminde tecrübe sahibi olmak.

Grup E

Sözleşmeli mühendis (Bilgi güvenliği mühendisi) pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) En az dört yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışında yükseköğretim kurumlarının; adli bilişim mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, endüstri ve sistem mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, matematik mühendisliği veya yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

b) Sızma ve Zafiyet Tarama konularında bilgi sahibi olmak,

c) Yazılım ve Sistem Güvenliği konularında bilgi sahibi olmak,

d) İz Kayıtları (Log) Yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

e) SIEM sistemleri özelinde korelasyon kuralları hazırlayabilme ve hazır korelasyon kurallarını yorumlayabilme,

f) Yetkili Hesap Yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

g) Veri Tabani Güvenliği konularında bilgi sahibi olmak,

h) Tercihen;

1. Yukarıda (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) maddelerinde belirtilen alanlarının en az birinde 1 (bir) yıllık tecrübe sahibi olmak,

2. Mikro servis mimarisi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

3. Temel Network, TCP/IP, ağ bilgisi, portlar ve protokoller hakkında bilgi sahibi olmak,

4. Windows, Linux ve Unix işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

5. Cloud, İnternet Güvenliği, Intranet Güvenliği, Wifi Güvenliği ve mobil uygulama güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.

Grup F

Sözleşmeli mühendis (Enerji uzmanı) pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışında yükseköğretim kurumlarının; elektrik mühendisliği veya elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

2) Aşağıdaki alanlarda 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

1.En az 1 MVA güce sahip yüksek gerilim / alçak gerilim transformatörü barındıran büyük ölçekli veri merkezlerinde; yüksek gerilim kesici hücreleri ile veri merkezi kritik yüklerini besleyen en az 800 kVA güce sahip kesintisiz güç kaynakları dahil olmak üzere enerji altyapılarının bakım ve onarımlarının yapılması,

2.Kesintisiz güç kaynaklarının bakım-onarımları ve büyük ölçekli veri merkezi uç noktalarını besleyen, yurt geneline dağınık en az 500 (beş yüz) adet kesintisiz güç kaynağının uzak izleme, bakım ve onarım işlerinin planlanması konularında tecrübe sahibi olmak,

c)Aşağıdaki alanlarda belirtilen yeterliliklerin en az ikisine sahip olmak,

1. Enerji Yöneticisi Eğitimi almış olduğunu belgelemek,

2.YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu belgesine sahip olmak,

3.Elektrik 1 kV Üstü ve 1 kV Altı Tesisler Topraklama Yetkilendirme Belgesine sahip olmak,

d) Tercihen;

1.En az C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almış olmak,

2.Envanter yönetim sistemlerine hakim olmak.

Grup G

Sözleşmeli mühendis (Büyük veri mühendisi) pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) En az dört yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışında yükseköğretim kurumlarının; adli bilişim mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, endüstri ve sistem mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, matematik mühendisliği veya yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

b) Git dağıtık sürüm denetim sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) Python, R veya benzeri programlama dilleri hakkında bilgi sahibi olmak,

d) Veri yapıları ve algoritmalar hakkında bilgi sahibi olmak,

e) SQL ve NoSQL veritabanı tecrübesine sahip olmak,

f) Veri analitiği ve veri temizleme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Tercihen;

1. Büyük veri teknolojileri (Hadoop, Spark) hakkında tecrübe veya bilgi sahibi olmak.

2. Veri görselleştirme araçlarında (Tableau, PowerBI, vb.) tecrübe veya bilgi sahibi olmak.

III) Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular Kariyer Kapısı platformundan yapılacak olup, adaylar 17 Nisan 2025 - 02 Mayıs 2025 tarihleri arasında saat 23.59.59'a kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar Ekli listede pozisyonu, grubu, alanı, sayısı, brüt ücret tavan katı ve mahali belirtilen pozisyonlardan sadece bir grup için başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla gruba başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Adaylar, başvuru için istenilen ve bu ilanın "IV) Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler" maddesinde belirtilen belge ve formları sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemlerini tamamlayacaklardır. Yanlış veya eksik belge yüklenmesi nedeniyle doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

IV) Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler

a) Fotoğraflı özgeçmiş,

b) Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)

c) Sertifika istenilen alanlarda ilgili sertifikalar, (Sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır.)

d) İş tecrübesi istenilen alanlarda SGK dökümü veya ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış çalış-ma belgesi,

e) Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

V) Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir grup için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığımızın www.adalet.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı platformunun https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresli internet sitesinde sözlü sınava ilişkin bilgilerini görüntüleyebilecektir.

VI) Sözlü Sınav Konuları

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:

a) İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan) puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.

VII) Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir.

Belirlenen nihai başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Nihai başarı listesi Bakanlığımızın www.adalet.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı platformunun https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresli internet sitesinde sözlü sınav sonucuna ilişkin bilgilerini görüntüleyebilecektir.

VIII) Atama Sırasında İstenilecek Belgeler

Atama sırasında istenilecek belgeler Bakanlığımızın www.adalet.gov.tr adresli internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir.

IX) Diğer Hususlar

Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların istihdamları yapılmayacaktır. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri feshedilecektir.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde Değerlendirme Komisyonu tarafından memuriyet veya kamu görevine uygun olmadığı değerlendirilen adayların istihdamı yapılmayacak ve kendileri ile sözleşme imzalanmayacaktır.)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesi uyarınca sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitim tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceğinden, bu durumdaki adayların (anılan Esasların Ek 1 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının a, b ve c bentlerinde belirtilen durumlar hariç) istihdamı yapılmayacaktır.

Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı ünvanlı pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle istihdamın yapılmaması veya ölüm ya da sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya boşalan pozisyonlara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından istihdam yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ile 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyet yaşamamaları için eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak sınava girmeleri önem arz etmektedir.

X) Brüt Ücret

Hazine ve Maliye Bakanlığının 06.01.2025 tarihli ve 3676469 sayılı Genelgesi ile brüt tavan ücreti 49.405,42 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Belirlenen brüt ücretin 1,9 katına kadar Bakanlığımızca ödeme yapılabilecektir.

İstihdam yapılacak pozisyonlar, grubu, alanı, sayısı, brüt ücret tavan katı ve mahali Ekli listede gösterilmiştir.