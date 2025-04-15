Elektrik Üretim Aş. Genel Müdürlüğü 610 İşçi Alacak

16 ESKİ HÜKÜMLÜ veya TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN (TMY)

DAİMİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAKTIR.

Şirketimiz aşağıda belirtilen İllerde bulunan işyerlerine 4857 sayılı İş Kanununun 30.maddesi kapsamında toplam 16 Eski Hükümlü/Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (TMY) daimi işçi alımı yapılacaktır. Türkiye İş Kurumu Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğünce yayınlanacak ilanda aranılan şartları taşıyan istekliler, Türkiye İş Kurumunca ilana çıkılacak taleplere son başvuru tarihine kadar Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü kanalıyla adaylık başvurusunda bulunabilirler.

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* Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar

Adaylarda aranılan şartlar Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından 21/04/2025 tarihinde ilan edilecek olup, adayların 5 günlük başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu üzerinden müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Türkiye İş Kurumuna başvuruda bulunacak adayların;

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşıması,

2- İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması,

3- Öncelik hakkına sahip olanların öncelik belgelerinin bulunması,

4- Eski Hükümlü veya Terör mağduru kontenjanında başvuracaklar için Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde ve vardiyalı hizmetlerde çalışmasına mani bir sağlık problemi bulunmaması.

5- Eski Hükümlü adayların eski hükümlü belgesi olması, Terör Mağduru olanlar için ise 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21.maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan askeri hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısının bulunması 6-18 yaşını tamamlamış olmak ve en fazla 35 yaşında ( 36 yaşından gün almamış) olması gerekmektedir

7- İlanda belirtilen taleplerimiz ulusal düzeydekarşılanacaktır.

Başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 katı aday sözlü mülakat sınavına girmek üzere noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilir. Kura çekimi tarih, saat ve yeri ile sözlü sınav gün, saat, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Şirketimiz web sayfası olan www.euas.gov.tradresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmaz.

11 ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAKTIR.

Şirketimizin aşağıda belirtilen illerde bulunan işyerlerine 4857 sayılı İş Kanununun 30.maddesi kapsamında toplam 11 Engelli daimi işçi alımı yapılacaktır. Türkiye İş Kurumu Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğünce yayınlanacak ilanda aranılan şartları taşıyan istekliler, Türkiye İş Kurumunca ilana çıkılacak taleplere son başvuru tarihine kadar Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü kanalıyla adaylık başvurusunda bulunabilirler.

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 11 ENGELLİ ALIMI YAPILACAK İL VE İŞYERİ İLE İŞE ALINACAK KİŞİDE ARANILAN ŞARTLAR TABLOSU

Hizmete Öze!

Adaylarda aranılan şartlar Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından 21/04/2025 tarihinde ilan edilecek olup, adayların 5 günlük başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu üzerinden müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İş Kurumuna başvuruda bulunacak adayların;

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşıması,

2- İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması

3- Öncelik hakkına sahip olanların öncelik belgelerinin bulunması,

4- Engelli adayların sağlık kurulu raporunun bulunması,

5-18 yaşını tamamlamış olmak ve en fazla 35 yaşında ( 36 yaşından gün almamış) olması gerekmektedir

6- İlanda belirtilen taleplerimiz İl düzeyindekarşılanacaktır.

Başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 katı aday sözlü mülakat sınavına girmek üzere noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilir. Kura çekimi tarih, saat ve yeri ile sözlü sınav gün, saat, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Şirketimiz web sayfası olan www.euas.gov.tradresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmaz.

583 DAİMİ İŞÇİ PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR

Şirketimiz taşra işyerlerimize 4857 saylı İş Kanununa tabi çalıştırılmak üzere 583 daimi işçi alımı yapılacaktır.Türkiye İş Kurumu Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğünce yayınlanacak ilanda aranılan şartları taşıyan istekliler, son başvuru tarihine kadar Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü kanalıyla adaylık başvurusunda bulunabilrler.

Adaylarda aranılan şartlar İŞ-KUR Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından 21/04/2025 tarihinde ilan edilecek olup adayların 5 günlük başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu üzerinden müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir, İş Kurumuna başvuruda bulunacak adayların;

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşıması

2- İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması,

3- Öncelikli olarak müracaat edenlerin öncelik belgelerinin bulunması

4- Sağlık durumunun tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olması,

5- 18 yaşını tamamlamış olması ve en fazla 35 yaşında ( 36 yaşından gün almamış) olması gerekmektedir.

6- İlanda belirtilen taleplerimiz İl düzeyinde karşılanacaktır.

Başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 katı aday, öncelik hakkına sahip olarak başvuranlar arasından da açık iş sayısının 4 katı aday sözlü mülakat sınavına girmek üzere noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilir. Kura çekimi tarih, saat ve yeri ile sözlü sınav gün, saat, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Şirketimiz web sayfası olan www.euas.gov.tr adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmaz.