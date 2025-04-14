İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri engeli personel alacak

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (İTKİB)



PERSONEL ALIMI DUYURUSU



İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla 1 (bir) İdari Personel (Engelli) alınacaktır.



Sınava Katılma Genel Şartları



Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,



18 yaşını bitirmiş olmak,



Kamu haklarından mahrum bulunmamak,



Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkum olmamak,



İdari Personel (Engelli) kontenjanına başvuran adaylar için en az %40 oranında engel raporuna sahip olmak,



TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,



Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,



Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin aşağıdaki tablolarda belirtilen bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya dört yıllık fakülte ya da yüksekokul mezunu olmak kaydıyla belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak.



ENGELLİ İDARİ PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

2024 yılında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından Tablo 1'de belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.



TABLO.1

Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır.



Başvuruda İstenilen Belgeler*



Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek (www.itkib.org.tr) iş talep formu (ıslak imzalı olarak, tek sayfa çıktı alınmalıdır),



T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (T.C. kimlik kartı veya Nüfus cüzdanı fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim" ibaresinin yazılarak imzalanması),



Son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf (biri form üzerine yapıştırılmış şekilde toplam iki adet),



E-devletten Barkodlu Mezuniyet Belgesi,



E-devletten Barkodlu KPSS Sonuç Belgesi,



E-devletten Barkodlu Adli Sicil Kaydı Belgesi,



Güncel Özgeçmiş (Özgeçmiş formatında, el yazısı olmamalı),



İdari Personel (Engelli) kadrosu için engel durumunu gösterir sağlık kurulu raporu,



*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

Başvuru Adresi



Başvurular, 3'üncü maddede belirtilen belgeler ile İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği adresine en geç 05 Mayıs 2025 saat 17:30'a kadar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Aday, evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde, kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

Sözlü Sınav



Sınava kabul edilecek adayların listesi ve sınav tarihi 9 Mayıs 2025 tarihinde Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.itkib.org.tr) duyurulacaktır. Sözlü sınav İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Dış Ticaret Kompleksi B Blok 3.Kat Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No: 3 Bahçelievler / İstanbul Posta Kodu: 34197 adresinde gerçekleştirilecektir.

Mülakata hak kazanan aday listesi Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Kimlik Belgesi



Adaylar, sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (T.C kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

İŞ TALEP FORMU