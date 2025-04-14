Selçuk Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemizde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile aşağıda belirtilen ünvan, adet, nitelik ve şartlarda 4 (dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

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Başvuru yapacak adayların aşağıda Genel ve Özel Şartlarda belirtilen nitelik ve şartları sağlaması gerekmektedir.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR:

Tüm adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması gerekmektedir:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesine göre Kamu kurumlarında çalışmaya engel oluşturabilecek herhangi bir sabıka kaydı bulunmamak,

4. Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 (üç) katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 6 ncı maddesinin (b) bendinde belirtilen alanlardan birinden; aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapmak üzere aynı yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (b) veya (c) bendinde belirtilen alanlardan birinden mezun olmak.

5. (Erkek adaylar için) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, yedek sınıfa geçirilmiş veya askerlikten muaf olmak ya da ilişiği bulunmamak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak ve güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

8. Büyük ölçekli kamu kurum ve kuruluşlarının veya özel şirketlerin bilgi işlem birimlerinde veya bunlara hizmet veren özel yazılım şirketlerinde yazılımların tasarım ve geliştirme faaliyetlerinde son başvuru tarihi itibariyle ücret tavanının 3 (üç) katını geçmeyecek adaylar için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye ve ücret tavanı 2 (iki) katını geçmeyecek adaylar için en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek.

9. Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

10. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen hususları kabul etmek.

B. ÖZEL ŞARTLAR (ARANAN DİĞER NİTELİKLER):

Başvuru genel şartlarına ilave olarak, başvurulacak pozisyon için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır:

01- SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ

a) HTML5, CSS3 ve JavaScript (ES6+ standartları) konularında ileri seviyede bilgi sahibi olmak ve bunları kullanarak uygulama geliştirme konusunda pratik deneyime sahip olmak.Cross-platform geliştirme araçlarından (Flutter, React Native, MAUI vb.) en az birini kullanarak mobil uygulama geliştirmiş olmak.

b) MERN, MEVN, MEAN, LAMP, JAM, T3, GRAND, Serverless, PERN, DRF, FF ve Spring Framework gibi yazılım mimarilerinden en biriyle ön yüz (front-end) ve arka-yüz (backend) kurumsal web uygulamaları geliştirmiş olmak veya Native Android ve iOS framework veya cross-platform geliştirme araçlarından (Flutter, React Native, Kotlin Multiplatform, .NET Multiplatform App UI) en az birini kullanarak Android veya iOS için kurumsal mobil uygulaması geliştirmiş olmak.

c) UI/UX standartlarına ve responsive tasarım prensiplerine hakim olmak,

ç) CI/CD süreçleri (AzureDevops, Jenkins, GitLab CI vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve agile yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Web/Mobil uygulama güvenliği ve performans optimizasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

f) MySQL, PostgreSQL, MS-SQL veya Oracle gibi ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerinden en az biriyle kurumsal sistemler geliştirme deneyimi bulunmak,

g) Tercihen NoSQL (MongoDB veya Elastic Search) veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Tercihen Container mimarisi alanında bilgi sahibi olmak,

ı) Tercihen Flutter ile uygulama geliştirmiş olmak,

i) Tercihen VueJs kütüphaneleri ile uygulama geliştirmiş olmak, j) Tercihen mikroservis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

k) Tercihen yapay zeka temelli uygulama geliştirmiş olmak,

l) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,

m) Yazılım dokümantasyonu süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak.

02- SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ

a) .NET Core mimarisinde uygulama geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi sahibi olmak,

ç) ORM Kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Tercihen Entity Framework ile uygulama geliştirmiş olmak,

e) MYSQL, MSSQL, PostgreSQL ve Oracle ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,

f) Tercihen NoSQL (MongoDB veya Elastic Search) veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Bootstrap, JavaScript, Jquery, HTML5, CSS3 ile web tabanlı yazılım geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,

h) Tercihen DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında bilgi sahibi olmak,

ı) Tercihen cache mekanizmaları hakkında deneyim sahibi olmak,

i) Tercihen kuyruklama sistemleri (Kafka, RabbitMQ vb.) hakkında deneyim sahibi olmak.

03- SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ

a) .NET Core mimarisinde uygulama geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) Tercihen frontend kütüphaneleri (React, NextJS ve Angular) kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,

ç) Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi sahibi olmak,

d) Büyük ölçekli ve çok katmanlı uygulamalarda SOAP (XML Web Service) veya REST tabanlı orta katman servislerini geliştirme konularında tecrübe sahibi olmak,

e) ORM Kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) Tercihen Entity Framework ile uygulama geliştirmiş olmak,

g) MYSQL, MSSQL, PostgreSQL ve Oracle ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,

h) Tercihen NoSQL (MongoDB veya Elastic Search) veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak,

ı) Bootstrap, JavaScript, Jquery, HTML5, CSS3 ile web tabanlı yazılım geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,

i) Agile metodolojisi, prensipleri, değerleri ve uygulamaları konularında bilgi sahibi olmak,

j) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Mikroservis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Yazılım dokümantasyonu süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,

m) UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,

n) Tercihen DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında bilgi sahibi olmak,

o) Tercihen cache mekanizmaları hakkında deneyim sahibi olmak,

ö) Tercihen kuyruklama sistemleri (Kafka, RabbitMQ vb.) hakkında deneyim sahibi olmak.

C- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Başvurular, elektronik ortamda 14.04.2025 - 29.04.2025 tarihleri arasında saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden Selçuk Üniversitesi Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır.

b) Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak (0332) 223 81 18 telefon numarası ve [email protected] adresinden yardım alabilecektir.

c) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisine başvuru yapabilirler, birden fazla pozisyona yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

d) Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yüklenmesi istenen belgelerin eksik olması veya okunaklı olmaması halinde veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılamayacaktır.

D- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Özgeçmiş (Türkçe olacaktır.)

b) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS'ye denk kabul edilen sınav sonuç belgesine sahip olmak. Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

c) Yurtdışındaki üniversitelerin "genel ve özel şartlar altında yer alan bölümlere denk bölümlerinden" mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. (e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunan adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur.)

ç) Mesleki çalışma sürelerini gösteren belge veya belgeler. (Mesleki çalışma sürelerinin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Buna göre; e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu SGK hizmet dökümü gerekmektedir. Kamu kurumlarında bilişim personeli olarak çalıştığını ve sürelerini belirtecek şekilde ilgili kurumlardan alınacak belge aranacaktır. Özel sektörde çalışılan süreler için çalıştığı kurumdan alacağı kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış ya da elektronik imzalı mesleki tecrübe belgesi ile belgelemek. Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile mesleki tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir.)

d) Var ise 2024 yılına ait KPSS P3 belgesi

e) Var ise ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından alınmış dil puanına ait belge (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.)

f) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir.) toplamı esas alınarak her pozisyon için sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır.

b) Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır. (Sınava katılmaya son sırada hak kazanan aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.)

c) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ç) Başvuruların incelenmesinde genel ve özel şartları taşımadığı gerekçesiyle yazılı sınava girmeye hak kazanamayan adaylar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesinin yayım tarihinden itibaren, bu tarih dahil üç (3) iş günü içerisinde dilekçe ile itiraz edebilecektir.

d) Sözlü/uygulamalı sınava girme hakkı kazanan adayların listesi, sınav tarihi ve yeri Üniversitemiz internet sayfasında (https://www.selcuk.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

F- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sıralamaya giren adaylar sözlü/uygulamalı sınava tabi tutulacaktır.

b) Sınav konuları;

- Programlama dilleri

- Veri tabanı tasarımı ve yönetimi sistemleri

- Bilgi Güvenliği

- Yazılım geliştirme metodolojileri

- Yazılım mimarileri

- Front end teknolojileri

- Back end teknolojileri

- Yazılım performans izleme uygulamaları

Sınavda adaylara yukarıda belirtilen konulardan sorular sorulacaktır.

G- DEĞERLENDİRME

Sınavda başarılı olmak için sözlü/uygulamalı sınavdan 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir.

H- SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Yapılan sözlü/uygulamalı sınav sonuçları (www.selcuk.edu.tr) sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, yerleştirme bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Listede adı bulunan asıl adaylara postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde; (güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmak şartı ile) tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenir.

b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapıldıktan sonra kendilerine tebligat yapıldığı halde Üniversitemize tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

c) Asıl adaylardan hakkında feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek aday bulunması halinde, bunların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

d) Sözlü/uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

I- SÖZLEŞME ÜCRETİ

Aylık bürüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 3'üncü maddesinde tespit edilen brüt sözleşme ücreti tavanı ile Başvuru Şartları başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

J- DİĞER HUSUSLAR

Sözlü/uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Kimlik Kartını yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak olup, başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

Bilgi için : Personel Daire Başkanlığı İşçi ve Sözleşmeli Personel Birimi

Telefon : 0 (332) 223 81 18

İlan Tarihi : 14.04.2025

Son Başvuru Tarihi : 29.04.2025

İlan Tarihi : 14.04.2025

Sözlü/Uygulamalı Sınav Tarihi : 15.05.2025

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