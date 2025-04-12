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Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü 1685 İşçi Alacak

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü 1685 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 18 nisan 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 12 Nisan 2025 01:10, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 01:35
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Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü 1685 İşçi Alacak

4857 SAYILI KANUNA TABİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU

Şirketimize ait Şeker Fabrikaları, Şeker Enstitüsü, Makine Fabrikaları, Afyon İmalat Birimi ve Elektromekanik Aygıtlar Fabrikasında (EMAF) belirsiz süreli çalıştırılmak üzere farklı eğitim düzeylerinde 1.685 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1. Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

2. Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumunun internet sitesinden 14 Nisan 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecektir.

3. Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablolar ilişiktedir.

İLANEN DUYURULUR.

ŞEKER FABRİKALARI VE ŞEKER ENSTİTÜSÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI NİTELİK VE NİCELİK TABLOSU

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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