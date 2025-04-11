Ana sayfaAkademik İlanlar (Vakıf)

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 25 nisan 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 11 Nisan 2025 01:25, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 01:30
Yazdır
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla, Öğretim Üyeleri alınacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları YDS, ÜDS, KPDS veya YÖKDİL sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi için; Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No:120/1 Esentepe-Şişli İSTANBUL Tel: 0212 213 64 83)'na, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ((Kavaklı İstiklal Mah. Çizgi Sk. No10/34570 Silivri İSTANBUL Tel: 0212 944 52 56)'ne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

3702/1-1

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 sözleşmeli personel alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı