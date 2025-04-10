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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Alım İlanı. Son başvuru tarihi 24 nisan 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 10 Nisan 2025 01:15, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 01:42
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 26. maddesi, 12 Haziran 2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin Profesör Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 12-15. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'ne öğretim üyesi alınacaktır.

Profesörlük kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1.Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2.Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi,

3.Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi (e-Devlet kapısından "resmi kurum" seçeneği işaretlenerek alınabilir)

4.Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosyayı,

5.Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.7. maddesinde belirtilen diğer şartların sağlanmaması halinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Sonuç Belgesini (en az 85 puan) (veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi), bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Fen Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilecektir.

6.Başvurucular, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir. Adayların, "doçent" unvanını aldıktan veya Türkiye dışında doçent olarak atandıktan sonra en az beş yıl akademik alanda çalışmış olmaları gerekir; bu durumda statülerinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanması gerekir.

FAKÜLTE : Fen Fakültesi

BÖLÜM : Fizik Bölümü

AKADEMİK ÜNVANI : Profesör

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1

ÖZEL KOŞULLAR : Kuantum Alanlar, Parçacık Fiziği, Kütle-

Çekim, Sicim teorileri alanlarında uzman olmak. Bu konularda uluslararası saygın dergilerde yayınlar yapmış olmak. Yurt dışında üniversitelerde araştırmacı olarak çalışmış olmak. Saygın toplantılarda davetli konuşmalar vermiş olmak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek, bu dilde sunum yapabilmek ve ders verebilmek.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen

Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara 3711/1-1

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