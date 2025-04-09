Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı 26 personel Alacak
Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı 26 personel Alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2025
TÜRKİYE
PETROLLERİ
ANONİM ORTAKLIĞI
TPAO TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
26 YENİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, hidrokarbon kaynaklarımızın milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir.
Yürütülen yoğun faaliyetlerle birlikte artan üretim miktarlarına bağlı olarak yeni personel istihdamına ihtiyaç duyan TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü'ne 26 Ön Lisans mezunu yeni çalışan alımı yapılacaktır.
ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
1. Yeni personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS ilgili Puan Türü ve belirlenen diğer şartlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.
2. 26 Ön Lisans mezunu için başvurular, Kırklareli İli düzeyinde Türkiye İş Kurumunun ilgili
İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesiwww.iskur.gov.trüzerinden 09.04.2025 - 14.04.2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.
3. Yeni personel alımına ilişkin gerekli şartlarwww.iskur.gov.trüzerinden yayınlanan ilanda yer almaktadır.
İlanen duyurulur.<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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