Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı 26 personel Alacak

TÜRKİYE

PETROLLERİ

ANONİM ORTAKLIĞI

TPAO TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

26 YENİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, hidrokarbon kaynaklarımızın milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

Yürütülen yoğun faaliyetlerle birlikte artan üretim miktarlarına bağlı olarak yeni personel istihdamına ihtiyaç duyan TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü'ne 26 Ön Lisans mezunu yeni çalışan alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1. Yeni personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS ilgili Puan Türü ve belirlenen diğer şartlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

2. 26 Ön Lisans mezunu için başvurular, Kırklareli İli düzeyinde Türkiye İş Kurumunun ilgili

İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesiwww.iskur.gov.trüzerinden 09.04.2025 - 14.04.2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.

3. Yeni personel alımına ilişkin gerekli şartlarwww.iskur.gov.trüzerinden yayınlanan ilanda yer almaktadır.

İlanen duyurulur.

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