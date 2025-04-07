Denizli İhracatçılar Birliği personel alacak

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ (DENİB)



PERSONEL ALIMI DUYURUSU



1- Denizli İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'ne Uzman Yardımcısı kadrosu için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla toplam 1 (bir) personel alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) 01.01.2025 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve daha sonrası doğanlar)

e) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

f) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

g) TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

i) Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak ya da dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla tablo1'de belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak

j) Uzman Yardımcılığı kadrosu için Tablo 1'de belirtilen puan türünden 2023-2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında en az 70 ve yukarı puan almış, olmak.

k) Uzman Yardımcılığı kadrosu için Tablo 1'de belirtilen yabancı dil için 2023-2024 ve 2025 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak,

TABLO.1

3- Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, uzman yardımcısı unvanı için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

4- Başvuruda İstenilen Belgeler*

1. Genel Sekreterliğimiz web sitesinde yer alan duyurudan temin edilecek ıslak imzalı iş talep formu,

2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim" ibaresinin yazılarak imzalanması)

3. İki adet vesikalık fotoğraf, (biri form üzerine yapıştırılmış şekilde toplam iki tane)

4. Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte),

5. KPSS Sonuç Belgesi,

6. Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge,

7. Güncel Özgeçmiş (CV),

8. Adli Sicil Kaydı Belgesi,

*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

5- Başvuru Adresi

Başvurular, 4'üncü maddede belirtilen belgeler ile, Denizli İhracatçılar Birliği adresine en geç 18 Nisan 2025 saat 17:00'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvurularda başvuru teyidinin alınması rica olunur. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

6- Sözlü Sınav

Sözlü sınav, 22 Nisan 2025 tarihinde Denizli İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği binasında gerçekleştirilecek olup sınava kabul edilecek adayların listesi Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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