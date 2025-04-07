Sinop Üniversitesi 11 sözleşmeli personel alacak

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI (2025-1)

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06 06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2024 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

1-GENEL ŞARTLAR

-14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) bendinde belirtilen;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartlarını taşıması gerekmektedir.

- Destek Personeli (Aşçı hariç) için 07 Nisan 2025 tarihi itibariyle 35 (Otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (07 Nisan 1990) tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar).

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2-BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

-Adaylann başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde ilgili birimlere https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.

-Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (368) 271 57 73 telefon numarası üzerinden yardım alabileceklerdir.

3-SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA MÜRACAAT EDECEK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

-Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, (Sözleşmeli Personel Başvuru Formu)

-2024 KPSS Sonuç Belgesi,

-1 (bir) adet Fotoğraf

-Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)

-Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

-Deneyim istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya SGK Dökümü,

-Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)

-Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.) (Belgenin iki tarafının da sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

-Diploma \cya Mezuniyet Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)

4 DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şanları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri i (bir) ay içerisinde feshedilecektir,

"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek I inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykın hareket etmesi nedeniyle kurullarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6 ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,.." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

Başvuru Formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Teslim edilen belgelerdeki sorumluluk tamamen müracaat sahiplerine aittir. Doldurulması gereken alanlarda ya da evraklarda eksiklik olması durumunda (pozisyon, başvuru kodu vb.) adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin dc eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumandan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir,

Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvurulan iptal edilecektir.

Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir,

17.04.2021 tarih ve 3145 7 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Güvenlik ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre işlem yürütülecektir.

S-YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki Sözleşmeli Personel Çalıştın İmasın a İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartlan taşıyan adaylar arasından 2024 yılına ait KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel yerleştirme işlemi yapılacaktır.

- İlan edilen pozisyon sayısının on katı kadar yedek aday belirlenecektir. (2024 yılına ait KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak.)

. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartlan taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartlan tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.

- KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için beli rtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendiımeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

* Gerçeğe aykın belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyumlar tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.